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Ruta

Gabriela Guerra cambia los simuladores virtuales y da el salto al ciclismo de ruta de la mano del Cofidis

Publicado

Hace 43 mins

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La brasileña Gabriela Guerra cambia el rodillo por la ruta y firma con el equipo francés Cofidis. (Foto © Facebook /Gabriela Guerra)
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