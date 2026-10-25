Duelo de gemelas en Armenia: Lizsurley superó a Queen Saray y se quedó con el título nacional de BMX

En una vibrante definición que se tomó la pista de la Villa Olímpica de Armenia, la destacada bicicrosista Lizsurley Villegas se consagró campeona nacional de BMX Freestyle, ganándole el duelo a su hermana gemela Queen Saray Villegas.

La competencia, que reunió a los mejores talentos del territorio nacional, ofreció un espectáculo de alto nivel y maniobras extremas. Lizsurley se colgó la medalla de oro tras registrar una brillante puntuación de 89 puntos, gracias a una rutina fluida, técnica y de gran complejidad que deslumbró a los jueces.

El podio de la categoría élite femenina tuvo un marcado acento familiar y una definición de infarto. La medalla de plata fue para su hermana Queen Saray Villegas, quien también firmó una destacada actuación alcanzando los 84 puntos.

Por su parte, la delegación de la capital sumó una alegría gracias a Natalia Espitia, representante de Bogotá, quien se adjudicó la medalla de bronce con una tarjeta de 64 puntos, completando así el cuadro de honor de la cita nacional en territorio quindiano.