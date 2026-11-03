El Team Boyacá es Para Vivirla, listo para ser protagonista en el Tour Femenino y la Vuelta Juvenil

El Team Boyacá es Para Vivirla, con los equipos masculino juvenil y femenino, será protagonistas de principio a fin en la Vuelta Juvenil y el Tour Femenino, que se realizará entre el 4 y el 8 de noviembre, por distintos municipios del Valle del Cauca.

En la competencia -que reúne a lo más granado de las categorías juvenil varones y élite, sub-23 y juvenil en damas-, hace presencia las dos escuadras del departamento que tienen la dirección técnica de Erney Casallas y Víctor Becerra, respectivamente.

Aunque el ADN del corredor boyacense es su condición innata para la escalada, en esta ocasión el terreno plano será el principal enemigo a vencer por parte de los integrantes de la plantilla andina. En ese análisis del recorrido aparece como un hándicap en contra de los intereses de los pedalistas boyacenses, la disputa de una contrarreloj individual de 16 kilómetros en la que se espera no perder demasiado tiempo.

Por el contrario, la montaña se hace presente en pequeña dosis situación que no favorece los intereses de los ruteros boyacenses. El tramo en la llegada al sitio de La Habana, corregimiento de la localidad de Guadalajara, que no es de mucha inclinación, y el arribo en subida al Darién sobre una extensión de nueve kilómetros, aparecen como un bálsamo para las huestes del altiplano en su búsqueda de conseguir algunas diferencias a su favor.

El conjunto de las damas tiene a la corredora sogamoseña Juanita Salcedo como su jefe de filas y quien viene de ocupar la octava posición en la clasificación general individual de la pasada Vuelta a Colombia Femenina. La nómina la completan Lesly Aguirre, Catalina Rosas, Mayerly Córdoba, Sharon Sandoval, Yenny Rojas y la juvenil Nikol Fajardo, quien hará su debut en esta clase de competencias.

“Venimos con una buena preparación. Las corredoras estuvieron muy atentas al plan de entrenamiento que se les impartió y esperamos entregar, al final de la carrera, un resultado destacado además de posicionar la marca territorial de Boyacá es Para Vivirla”, dijo Víctor Becerra, director deportivo del elenco femenino.



El sexteto del Team Boyacá es Para Vivirla para la Vuelta Juvenil Sistecredito 2026. (Foto © Prensa Indeportes Boyacá)

Por su parte, la sexteta juvenil que dirige Erney Casallas tiene como objetivo principal volver al primer plano tal y como lo hizo en el pasado reciente con el corredor Juan Guillermo Martínez, quien fuera su pupilo en 2022 cuando fue subcampeón de la Vuelta al Porvenir.

En esta ocasión, en su condición de gran formador y descubridor de nuevos talentos del ciclismo boyacense, Casallas dispone de un selecto grupo en el que reúne a pedalistas que se defienden con gran propiedad en todos los terrenos.

El equipo, que tiene como gran baza a José Luis García en su condición de medallista panamericano juvenil con Colombia y quien participó con la tricolor en el Campeonato Mundial de la categoría en Bélgica.

Completan la nómina, Luis Fernando Santana, Kevin Piratova, Alejandro Correa, Santiago Gil y Andrés Pedraza, todos ellos extraídos del Programa de Desarrollo y Formación ‘Boyacá Raza de Campeones’.

“Disponemos de un equipo que se caracteriza por ser muy homogéneo, ya que cada uno de ellos se desempeña de magnífica forma en cada uno de los terrenos. Esperamos, al culminar la competencia, poder alcanzar un lugar en el podio y para eso se realizó una estupenda preparación”, expresó Erney Casallas, director deportivo del Team Boyacá es Para Vivirla, categoría juvenil.

*Con información Prensa Indeportes Boyacá