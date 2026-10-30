Paracycling
Edwin Fabián Matiz, el más destacado de Colombia en el inicio del Mundial de Paracycling de Pista 2026
La Selección Colombia inició su participación en el Campeonato Mundial de Paracycling de Pista 2026, que se disputará hasta el domingo 1 de noviembre en Apeldoorn, Países Bajos, con la presencia de los principales exponentes de esta disciplina a nivel internacional.
En la primera jornada, Edwin Fabián Matiz logró el cuarto lugar en la final del kilómetro contrarreloj de la categoría C5 masculina, con un tiempo de 1 minuto, 6 segundos y 458 milésimas, a una velocidad promedio de 54,170 km/h.
El colombiano se ubicó a 2,922 segundos del español Alfonso Cabello, quien se quedó con la medalla de oro tras registrar 1:03.536. El belga Niels Verschaeren obtuvo la medalla de plata, con 1:05.087, mientras que el brasileño Ricardo Alafim de Freitas completó el podio con 1:06.014.
Por su parte, Nelson Javier Serna ocupó el décimo lugar en la persecución individual de la categoría tándem masculina, en su primera presentación en el certamen mundialista, tras registrar un tiempo de 4:24.514.
La otra destacada de la delegación colombiana fue Paula Daniela Caballero, quien terminó en el 7° lugar en la prueba del Scratch de la categoria (C3).
El Campeonato Mundial de Paracycling de Pista se extenderá hasta el próximo domingo, con nuevas oportunidades para que los representantes colombianos compitan frente a los mejores deportistas del mundo y continúen sumando experiencia en el escenario internacional.
*Con Información de Fedeciclismo
Paracycling
Mundial de Ruta de Paracycling 2026: histórica medalla de Carlos Andrés Vargas en Huntsville, Estados Unidos
La Selección Colombia de paracycling cerró de gran forma el Campeonato del Mundo de Huntsville, consiguiendo en la última jornada una histórica medalla de plata con Carlos Andrés Vargas en la categoría C-5. El colombiano terminó detrás del francés Eliott Pierre.
En otra actuación destacada para nuestro país, la boyacense Carolina Munévar finalizó en la sexta posición de la prueba de ruta en la categoría Damas C2. El podio lo adornaron la suiza Flurina Rigling (1°), la irlandesa Heather Jameson (2°) y la estadounidense Allison Jones (3°).
Por su parte, en la categoría Damas C5, la bogotana Paula Andrea Ossa también se clasificó en el 6° puesto. El primer lugar fue para la polaca Anna Harkowska, quien ganó la prueba después de 1 hora, 45 minutos y 58 segundos de competencia.
En la categoría Varones C4, Colombia contó con doble representación. Juan Gómez González culminó en la casilla 13°, mientras que Juan José Ríos finalizó en el puesto 20° a más de 9 minutos del ganador, el italiano Andrea Biancalani.
En la bicicleta de mano, Leonardo Favio Varón terminó 9° en la categoría H5 a 4:49 del campeón de la prueba, el neerlandés Mitch Valize, que completó el recorrido en 1:55:07.
Entre los triciclos, Juan José Betancourt finalizó 9° en la categoría T2, prueba que fue ganada por el belga Tim Celen, mientras que en la categoría T1, César Fernández finalizó en la casilla 12°.
Y en el tándem varones (B): La dupla liderada por Nelson Javier Serna y su guía Santiago Vélez, ocupó el puesto 14°. La victoria fue para la pareja española comandada por Imanol Arriortua y acompañado por Mikel Aristi.
El combinado nacional dirigido por Jaime Ramírez volvió a demostrar un año más que sigue peleando con la élite mundial, siendo competitivo en cada categoría a pesar de solo haber conseguido una medalla.
Paracycling
Mundial de Ruta de Paracycling 2026: Carolina Munévar la más destacada en las pruebas de contrarreloj
Se cumplieron las pruebas contrarreloj del Campeonato Mundial de Ruta de Huntsville, que se celebra en Alabama, Estados Unidos, y que contaron con la participación de nueve deportistas colombianos en las categorías C, H, B y T.
La actuación más destacada para nuestro país estuvo a cargo de Carolina Munévar, quien finalizó en la cuarta posición de la prueba de contrarreloj individual en la categoría Damas C2, disputada sobre un recorrido de 14,6 kilómetros. Munévar registró un tiempo final de 23 minutos (+1:42), alcanzando una velocidad promedio de 38.06 km/h. La victoria de la categoría quedó en manos de la británica Amelia Cass (21:17.96), seguida por la suiza Flurina Rigling, (2° lugar) y la estadounidense Allison Jones (3° puesto).
Por su parte, en la categoría Damas C5, disputada sobre una distancia de 29,2 kilómetros, la bogotana Paula Andrea Ossa se ubicó en la novena posición. La corredora capitalina completó los dos giros al circuito con un tiempo total de 44:37.80 (a 5:23.31 de la ganadora) y un promedio de velocidad de 39.25 km/h. El primer lugar fue para la francesa Heidi Gaugain con un registro de 39:14.49.
Entre los triciclos, Juan José Betancourt se ubicó en el octavo lugar del T2, con un registro de 24:44 (+2:22), en los 14.6 kilómetros de la prueba, que fue ganada por el alemán Maximilian Jager, con 22:22, mientras que en T1, César Fernández finalizó en la casilla 11, tras completar el recorrido en 30:08, a 5:32 del chino Jianxin Chen, ganador con 24:36.
Leonardo Favio Varón terminó sexto en H5, tras completar el recorrido de 29,2 kilómetros en 46 minutos y 05 segundos, a 5:15 del campeón de la prueba, el francés Loic Vergnaud, que completó el recorrido en 40:49.13.
En la categoría Varones C4, Colombia contó con doble representación. Juan Gómez González culminó en la casilla 11 con un tiempo de 41:53.70 (41.81 km/h), mientras que Juan José Ríos finalizó en la posición 15 con un registro de 44:47.18 (39.11 km/h). La prueba fue dominada por el francés Gatien Le Rousseau (35:11.16).
En la categoría varones C5, el vallecuacano Edwin Sandoval completó el recorrido en 39:36.83 (44.22 km/h), ubicándose en el puesto 15 de la clasificación general. El estadounidense Elouan Gardon se llevó la medalla de oro con un tiempo de 33:59.81.
En el tándem varones (B): La dupla liderada por Nelson Javier Serna y su guía Santiago Vélez, ocupó la casilla 15 con un tiempo de 37:23.03 (+5:27) y una velocidad promedio de 46.86 km/h. La victoria fue para la pareja francesa comandada por Elie De Carvalho (31:56.01).
*Con Información de Fedeciclismo
Paracycling
La selección colombiana de paracycling, lista para disputar el Campeonato Mundial de Ruta en Estados Unidos
La Selección Colombia de Paracycling afrontará desde este viernes 4 de septiembre el Campeonato Mundial de Ruta 2026, que tendrá como sede a Huntsville, Alabama, Estados Unidos. El país estará representado por diez deportistas y un guía, quienes competirán en las pruebas de contrarreloj individual y ruta.
El paracycling colombiano vuelve a la escena mundial con una delegación que reunirá experiencia, juventud y representación en diferentes clases deportivas. La cita en Huntsville será uno de los grandes desafíos internacionales de la temporada y pondrá nuevamente a los corredores nacionales frente a los mejores exponentes del mundo.
El programa oficial del campeonato se extenderá hasta el lunes 7 de septiembre, con cuatro jornadas de competencias en las que se definirán los nuevos campeones mundiales de las diferentes clases.
La nómina oficial de la Selección Colombia está integrada por seis deportistas: Paula Andrea Ossa (C5), Daniela Carolina Múnevar (C2), Juan José Ríos (C4), Carlos Andrés Vargas (C5), César Alberto Fernández (T1) y Juan José Betancourt (T2)
Como deportistas avalados también harán parte de la representación nacional: Juan Andrés Gómez (C4), Edwin Alexander Sandoval (C5), Nelson Javier Serna (B), junto a su guía Santiago Vélez, y Leonardo Favio Varón (H5)
La delegación colombiana tendrá presencia en las categorías de bicicletas convencionales, triciclos, tándem y handcycle, de acuerdo con las clases deportivas contempladas por el programa oficial del campeonato.
Los deportistas colombianos tendrán presencia en las cuatro jornadas competitivas del Campeonato Mundial de Ruta Paracycling. El programa nacional comenzará con las pruebas de contrarreloj individual y continuará con las carreras de ruta, de acuerdo con las clases deportivas de cada representante.
La Selección Colombia afrontará así cuatro jornadas de competencia ante la élite mundial del paracycling, en un campeonato que reúne las modalidades de bicicleta convencional, triciclo, handcycle y tándem.
Calendario de competencia:
Viernes 4 de septiembre – CRI:
César Alberto Fernández López – T1: contrarreloj individual, 14,6 km.
Juan José Betancourt Quiroga – T2: contrarreloj individual, 14,6 km.
Juan José Ríos Manosalva – C4: contrarreloj individual, 29,2 km.
Juan Andrés Gómez – C4: contrarreloj individual, 29,2 km.
Carlos Andrés Vargas Villanueva – C5: contrarreloj individual, 29,2 km.
Edwin Alexander Sandoval – C5: contrarreloj individual, 29,2 km.
Paula Andrea Ossa Veloza – C5: contrarreloj individual, 29,2 km.
Leonardo Favio Varón López – H5: contrarreloj individual, 29,2 km.
Nelson Javier Serna – B, junto a su guía Santiago Vélez: contrarreloj individual, 29,2 km.
Sábado 5 de septiembre – CRI:
Daniela Carolina Múnevar Flórez – C2: contrarreloj individual.
Domingo 6 de septiembre – Carreras de ruta:
César Alberto Fernández López – T1: carrera de ruta, 41,4 km.
Juan José Betancourt Quiroga – T2: carrera de ruta, 41,4 km.
Leonardo Favio Varón López – H5: carrera de ruta, 69 km.
Lunes 7 de septiembre – Carreras de ruta
Daniela Carolina Múnevar Flórez – C2: carrera de ruta, 55,2 km
Paula Andrea Ossa Veloza – C5: carrera de ruta, 69 km
Juan José Ríos Manosalva – C4: carrera de ruta, 96,6 km
Juan Andrés Gómez – C4: carrera de ruta, 96,6 km
Carlos Andrés Vargas Villanueva – C5: carrera de ruta, 96,6 km
Edwin Alexander Sandoval – C5: carrera de ruta, 96,6 km
Nelson Javier Serna – B, junto a su guía Santiago Vélez: carrera de ruta, 110,04 km
*Con Información de Fedeciclismo