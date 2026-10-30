Edwin Fabián Matiz, el más destacado de Colombia en el inicio del Mundial de Paracycling de Pista 2026

La Selección Colombia inició su participación en el Campeonato Mundial de Paracycling de Pista 2026, que se disputará hasta el domingo 1 de noviembre en Apeldoorn, Países Bajos, con la presencia de los principales exponentes de esta disciplina a nivel internacional.

En la primera jornada, Edwin Fabián Matiz logró el cuarto lugar en la final del kilómetro contrarreloj de la categoría C5 masculina, con un tiempo de 1 minuto, 6 segundos y 458 milésimas, a una velocidad promedio de 54,170 km/h.

El colombiano se ubicó a 2,922 segundos del español Alfonso Cabello, quien se quedó con la medalla de oro tras registrar 1:03.536. El belga Niels Verschaeren obtuvo la medalla de plata, con 1:05.087, mientras que el brasileño Ricardo Alafim de Freitas completó el podio con 1:06.014.

Por su parte, Nelson Javier Serna ocupó el décimo lugar en la persecución individual de la categoría tándem masculina, en su primera presentación en el certamen mundialista, tras registrar un tiempo de 4:24.514.

La otra destacada de la delegación colombiana fue Paula Daniela Caballero, quien terminó en el 7° lugar en la prueba del Scratch de la categoria (C3).

El Campeonato Mundial de Paracycling de Pista se extenderá hasta el próximo domingo, con nuevas oportunidades para que los representantes colombianos compitan frente a los mejores deportistas del mundo y continúen sumando experiencia en el escenario internacional.

*Con Información de Fedeciclismo