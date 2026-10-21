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MountainBike

Copa Antioquia de MTB: Abejorral vivió una fiesta con la sexta válida

Publicado

Hace 2 horas

el

La sexta válida de la Copa Antioquia de MTB 2026 se llevó a cabo en el municipio de Abejorral. (Foto © Liga de Ciclismo de Antioquia)
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Copa Colombia de MTB 2026: el GW Erco Sportfitness sumó tres títulos en las pruebas del short track

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La antioqueña Daniela Gaviria, campeona del de Short Track en la Copa Nacional GW Shimano de MTB. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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La cundinamarquesa Silvana Gómez se consagró campeona del Machu Picchu Epic 2026. (Foto © Silvana Gómez/Facebook)
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Iván Felipe López terminó 4° en la prueba del cross country olímpico de los Juegos Suramericanos 2026

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El cundinamarqués Iván Felipe López finalizó 4° en la prueba masculina del Mountan Bike. (Foto © COC)
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