Copa Antioquia de MTB: Abejorral vivió una fiesta con la sexta válida

El municipio de Abejorral fue escenario de la sexta válida de la Copa Antioquia de MTB, una jornada que reunió a deportistas de diferentes edades y categorías, y convirtió sus calles en una auténtica fiesta deportiva.

Un total de 234 ciclomontañistas estuvieron allí en representación de municipios como Abejorral, Amagá, Anserma (Caldas), Bello, Caldas, Cañasgordas, El Carmen de Viboral, Copacabana, El Retiro, El Santuario, Girardota, Guarne, Itagüí, La Estrella, La Unión, Medellín, Rionegro, Sabaneta, Yolombó y Yarumal, además de Bogotá.

Los ciclistas representaron a clubes y equipos como Aberrodar, Club Minero Amagá, El Retiro Sobre Ruedas-IMDER, Corporación Correcaminos El Retiro, Valeria Montrex, MTC Botero Bikes, Tourmalet, GW ERCO Sportfitness, Inder Girardota, Club de Ciclismo Cañas y Astranova, entre otros. La participación de deportistas locales y visitantes ratificó el alcance regional de la Copa y su aporte al desarrollo del ciclismo de montaña.



(Foto © Liga de Ciclismo de Antioquia)

La jornada comenzó con condiciones lluviosas, pero el clima mejoró con el paso de las horas y permitió el desarrollo de las competencias. La lluvia de la noche anterior dejó algunos sectores con pantano, un ingrediente adicional para una pista que exigió técnica, resistencia y concentración.

El circuito contó con 3,2 kilómetros de recorrido, combinando un trazado urbano con zonas de mangas y terrenos afectados por la humedad. Los duros ascensos y los descensos técnicos pusieron a prueba las capacidades de los participantes, que debieron afrontar cada sector con precisión y fortaleza física.

Más allá de la competencia, uno de los grandes protagonistas fue el público. Los habitantes de Abejorral salieron a las calles y se asomaron a sus balcones para animar a los ciclistas durante el recorrido. Los aplausos, los gritos de aliento y el entusiasmo de las familias transformaron la válida en una celebración que conectó el deporte con la comunidad.



(Foto © Liga de Ciclismo de Antioquia)

La presencia de niños, jóvenes y adultos en las diferentes categorías también destacó el carácter formativo e incluyente del MTB, una disciplina que continúa ganando espacios y acercando nuevas generaciones al ciclismo antioqueño.

La Copa Antioquia de MTB se prepara ahora para su última cita de la temporada. El próximo 1 de noviembre, Copacabana será sede de la séptima y última válida, una jornada decisiva en la que se conocerán los campeones generales de cada categoría.

Con el calendario del Mountain Bike cerca de su final, los deportistas afrontarán la última competencia con el objetivo de cerrar la temporada en lo más alto de la clasificación y coronar el trabajo realizado durante el año.

Resultados de la sexta válida

Open Damas (17 años y más) 1. Daniela Gaviria Ramírez — GW ERCO Sportfitness / Club Minero Amagá — 57:21. 2. Tatiana Ruiz — Girardota — 1:06:38. 3. Lina Marcela Vallejo Ríos — El Retiro Sobre Ruedas-IMDER — 1:08:44.

Infantil A damas (8 a 10 años) 1. Lucía Vargas González — Correcaminos Yolombó — 15:28. 2. Aitana Victoria Rodríguez Graciani — Valeria Montrex – Yak Brake — 14:20. 3. Celeste Manco Echavarría — Club de Ciclismo Cañas — 13:48.

Infantil A varones (8 a 10 años) 1. Emiliano Ocampo Muñoz — Aberrodar — 27:57. 2. Ángel David Díaz — Correcaminos — 28:26. 3. Sneider Vanegas Mejía — Valeria Montrex — 28:42.

Infantil B damas (11 a 12 años) 1. Sammy Liseth García Tabares — Club Minero Amagá — 26:13. 2. Luciana Carvajal Graciano — Club Cicliamo Cañas — 27:41. 3. María Antonia Hoyos Giraldo — Club Ciclismo Cañas — 28:01.

Infantil B varones (11 a 12 años) 1. Dylan Cardona Vallejo — El Retiro Sobre Ruedas-IMDER — 24:33. 2. Dilan Stiven Herrera — Corporación Correcaminos El Retiro — 25:28. 3. Jerónimo Arenas — Aberrodar — 25:46.

Prejuvenil A damas (13 a 14 años) 1. Stefanny Higuita Guisao — Valeria Montrex — 48:39. 2. Ana Lucía García Berrío — Club MTC Botero Bikes — 52:20. 3. Antonia Rivera Rodríguez — Club Valeria Montrex — 54:00.

Prejuvenil A varones (13 a 14 años) 1. David Arias Muriel — Team Sistecrédito / Club Minero Amagá — 41:29. 2. Pablo Ardila Muñoz — Avinal – Carmen de Viboral — 43:41. 3. Salomón González Torres — Valeria Montrex — 43:58.

Prejuvenil B damas (15 a 16 años) 1. Sofía Castrillón Palacio — Tourmalet Fundación — 53:58. 2. María Isabel Chica Rojas — Club Aberrodar — 54:29. 3. Juanita González Cadavid — Valeria Montrex — 55:15.

Prejuvenil B varones (15 a 16 años) 1. Emmanuel Morales Otálvaro — GW ERCO Sportfitness — 47:21. 2. Jerónimo Flórez Bedoya — El Retiro Sobre Ruedas-IMDER — 50:50. 3. Emanuel Toro Botero — El Retiro Sobre Ruedas-IMDER — 51:33.

Junior varones (17 a 18 años) 1. Santiago Quintero Arango — GW ERCO Sportfitness — 1:03:17. 2. Miguel Paredes — Astranova Bikehouse — 1:04:08. 3. Genaro Ramírez Botero — Team Astranova — 1:06:01.

Senior (19 a 29 años) 1. José Manuel Valencia — Inder Girardota — 47:42. 2. Emmanuel Bedoya Montoya — Club MTC Botero Bikes — 49:52. 3. Cristian Tamayo Montoya — Club MTC Botero Bikes — 51:17. Máster

A varones (30 a 39 años) 1. Jonathan Puerta Uribe — Specialized Indiana — 58:37. 2. Juan Alberto Munera Alzate — MTC Botero Bikes — 1:00:02. 3. Juan Esteban Londoño Montoya — Club Minero Amagá — 1:02:46.

Máster B varones (40 a 49 años) 1. Javier Rendón — Independiente — 52:49. 2. Héctor Pérez — GW Shimano — 53:29. 3. Mauricio González Márquez — Independiente — 53:47.

Máster C varones (50 años y más) 1. Heriberto Mario Valencia Londoño — Club no reportado — 46:10. 2. Rodrigo Ortega — Corporación Correcaminos El Retiro — 47:31. 3. Mario Botero — El Retiro Sobre Ruedas-IMDER — 48:18.

Open varones (19 a 29 años) 1. Jerónimo Bedoya — GW ERCO — 1:02:45. 2. Juan Manuel Baena Restrepo — Valeria Montrex — 1:11:03. 3. Juan Andrés Morales Suaza — El Retiro Sobre Ruedas-IMDER — 1:13:27.

Categoría del pueblo (edad abierta) 1. Brayan Patiño — Aberrodar — 36:25. 2. Vianey López — Aberrodar — 37:36. 3. Jhon Mauricio Gutiérrez — Aberrodar — 46:05.

*Con Información Prensa Liga de Ciclismo de Antioquia