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Pista

Pauline Grabosch se corona campeona mundial del kilómetro en Shanghái; Stefany Cuadrado logra el séptimo lugar

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Pauline Grabosch le dio a Alemania su primer oro en el Mundial de Ciclismo en Pista Shanghái 2026. (Foto Archivo © Pauline Grabosch / Facebook)
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Shanghái 2026: Jeffrey Hoogland recupera el trono mundial en el kilómetro con Cristian Ortega en el Top 15

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El neerlandés Jeffrey Hoogland volvió a la cima mundial de la mítica prueba del kilómetro. (Foto © UCI Track Cycling)
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Harrie Lavreysen agigantó su leyenda y se coronó campeón mundial del keirin; Cristian Ortega llegó a semifinales

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15 octubre, 2026

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El neerlandés Harrie Lavreysen agigantó su leyenda y se consagró campeón mundial del Kerin. (Foto © UCI Track Cycling)
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