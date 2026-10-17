Pauline Grabosch se corona campeona mundial del kilómetro en Shanghái; Stefany Cuadrado logra el séptimo lugar

La alemana Pauline Grabosch se ha convertido en la gran figura de la selección de ciclismo de pista de su país tras firmar una actuación memorable en el Campeonato Mundial de Shanghái. Tras abrir su participación en el certamen con una medalla de bronce en la prueba de velocidad por equipos, la pedalista teutona elevó su rendimiento al máximo nivel para regalarle a su nación la primera presea dorada en la cita mundialista.

La consagración de la ciclista de 28 años llegó en la emocionante final de la prueba del kilómetro, donde demostró una gran potencia. Grabosch detuvo el cronómetro en un espectacular tiempo de 1:04,572 minutos. Con este registro, la corredora alemana impuso condiciones en el Velódromo Shanghái y se aseguró el escalón más alto del podio.



Pauline Grabosch, campeona mundial en la mítica prueba del kilómetro. (Foto © UCI Track Cycling)

Los puestos de honor lo completaron dos pedalistas de Países Bajos. La medalla de plata quedó en manos de Hetty van den Wouw, quien cruzó la meta con una marca de 1:05,223 minutos, mientras que su compatriota Sofie van Rooijen se colgó el bronce al registrar un tiempo de 1:05,398 minutos en una definición de infarto.

Por parte, la colombiana Stefany Cuadrado firmó una destacada participación en la misma prueba de velocidad. La joven corredora antioqueña finalizó en una meritoria séptima posición, deteniendo el reloj en 1:06,711 minutos, un resultado que ratifica su constante evolución a nivel mundial.

RESULTADOS PRUEBA DEL KILÓMETRO