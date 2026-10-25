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BMX

Juan Camilo Caicedo derrota al máximo favorito y conquista la cima del BMX Freestyle colombiano

Publicado

Hace 52 mins

el

Luis Rincón, Juan Camilo Caicedo y Sebastián Cuellar, en el podio del Campeonato Nacional de BMX Freestyle 2026. (Foto © IDRD)
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Duelo de gemelas en Armenia: Lizsurley superó a Queen Saray y se quedó con el título nacional de BMX

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Juan José Velásquez se destacó en la séptima válida de la Copa Mundo UCI de BMX Racing 2026. (Foto © UCI BMX Racing)
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Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Nicole Foronda ratifica su favoritismo y gana el oro en el BMX Racing

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17 septiembre, 2026

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La joven antioqueña Nicole Foronda se coronó campeona del BMX femenino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. (Foto © COC)
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