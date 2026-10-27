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Empresas y Marcas

Rodar con el Magene Cycling Club: la marca con alma detrás del XDS Astana

Publicado

Hace 14 mins

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RMC rodó con el Magene Cycling Club en Qingdao y descubrimos la cultura detrás del aliado tecnológico del XDS Astana. (Foto © RMC)
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