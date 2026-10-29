Isaac del Toro, entre los nominados al Velo d’Or, el premio más prestigioso del mundo del ciclismo 

La prestigiosa revista francesa Vélo Magazine anunció oficialmente la lista de los 10 ciclistas nominados al Vélo d’Or 2026 (Bicicleta de Oro), galardón que premia a los corredores más destacados de la temporada a nivel mundial. La gran ceremonia de entrega de este reconocido reconocimiento tendrá lugar el próximo 28 de noviembre en el Principado de Mónaco, una cita que reunirá a la élite del ciclismo internacional para celebrar los máximos logros del año en el ciclismo de ruta.

Entre los seleccionados masculinos destaca la presencia del joven mexicano Isaac Del Toro, integrante del UAE Team Emirates, quien se consolidó como una de las figuras de Latinoamérica. No obstante, la batalla por el galardón no será sencilla, ya que comparte nominación con figuras de la talla de Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard y Mathieu van der Poel, además de su compañero de equipo y actual campeón del premio, el esloveno Tadej Pogacar, quien vuelve a perfilarse como el gran favorito tras una temporada histórica.

Por su parte, el ciclismo femenino también lucirá sus mejores galas con una lista de 10 nominadas encabezada por la neerlandesa Demi Vollering y la experimentada italiana Elisa Longo Borghini. La representación hispanohablante en esta categoría correrá a cargo de la española Paula Blasi, quien junto a un selecto grupo de estrellas internacionales buscará adjudicarse el galardón en una gala que promete ser inolvidable para el deporte de las bielas.

Los nominados al Vélo d’Or masculino

El mexixano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG)

El belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe)

El austriaco Felix Gall (Decathlon-CMA CGM)

El español Enric Mas (Movistar)

El estadounidense Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG)

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG)

El francés Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM)

El belga Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike)

El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech)

El danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike)

Las nominadas al Vélo d’Or femenino

La neerlandesa Demi Vollering (FDJ United-Suez)

La española Paula Blasi (UAE Team L’IMAD)

La africana Kimberley Le Court-Pienaar (AG Insurance-Soudal)

La neerlandesa Lorena Wiebes (SD Worx-Protime)

La italiana Elisa Longo Borghini (UAE Team L’IMAD)

La alemana Antonia Niedermaier (Canyon-SRAM)

La polaca Kasia Niewiadoma-Phinney (Canyon-SRAM)

La suiza Marlen Reusser (Movistar Team)

La neerlandesa Anna Van Der Breggen (SD Worx-Protime)

La francesa Juliette Berthet (FDJ United-Suez)