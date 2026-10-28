Daniela Gaviria arrasó en la Copa Chile XCO 2026; Jerónimo Bedoya y Santiago Quintero también se destacaron

La joven ciclomontañista antioqueña, Daniela Gaviria, ratificó su gran año deportivo con una victoria en la Copa Chile XCO Santiago 2026. La corredora del GW Erco Sportfitness encabezó una destacada actuación del equipo colombiano, que conquistó dos títulos más, con Jerónimo Bedoya y Santiago Quintero en la competencia disputada en el Parque Metropolitano de Santiago, en el sector del Cerro San Cristóbal.

La campeona panamericana, se impuso en la categoría Junior Damas con un tiempo de 49 minutos y 25 segundos, resultado que reafirma su nivel internacional en su segundo año en esta categoría. Su ubicación en el ranking mundial la consolida entre las corredoras más destacadas de su generación y respalda su proyección hacia la categoría Sub-23.

El entrenador del GW Erco Sporfitness, Héctor Pérez, destacó el rendimiento de Gaviria y la importancia de los resultados obtenidos durante la temporada. “En mi concepto, creería que es de las mejores temporadas a nivel global en cuanto a resultados de las damas Junior en la historia cercana del país, en el cross country específicamente”, expresó.

La actuación del equipo también tuvo como protagonista a Jerónimo Bedoya, quien se quedó con la victoria en la categoría Élite Varones con un tiempo de 1 hora, 6 minutos y 8 segundos. Bedoya volvió a ganar en territorio chileno, donde años atrás se había impuesto en los Juegos Suramericanos de la Juventud.



Jerónimo Bedoya, otro de los destacados del GW Erco Sporfitness. (Foto Archivo © GW Bicicletas)

Tras su triunfo, Jeronimo destacó las exigencias del trazado y la importancia de mantener la precisión durante toda la competencia. “Segunda vez en Chile, las dos veces que he venido he podido ganar. Realmente feliz. Es una pista muy, muy técnica; vuelta tras vuelta va cobrando factura, hay que cuidar mucho la bajada y realmente gana el que menos errores cometa al final”, manifestó.

Por su parte, Santiago Quintero completó la celebración del equipo al conquistar la categoría Junior Varones con un tiempo de 52 minutos y 25 segundos. Su victoria representa otro resultado importante para la proyección internacional del equipo.

La jornada tuvo un momento difícil para Jhonatan Botero, quien sufrió una caída durante la competencia. El corredor presentó laceraciones que le impidieron continuar en carrera, por lo que tuvo que retirarse y no pudo disputar la medalla.

*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness