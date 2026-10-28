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Daniela Gaviria arrasó en la Copa Chile XCO 2026; Jerónimo Bedoya y Santiago Quintero también se destacaron

Publicado

Hace 51 mins

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Daniela Gaviria cerró la temporada 2026 en la segunda posición del ranking mundial UCI Junior de cross country olímpico. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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El GW Erco Sportfitness se pone a prueba en la Copa Chile de Cross-Country Olímpico

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Daniela Gaviria, Jerónimo Bedoya, Santiago Quintero y Jhonatan Botero representarán al GW Erco Sportfitness en la Copa Chile de XCO. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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Copa Colombia de MTB 2026: el GW Erco Sportfitness sumó tres títulos en las pruebas del short track

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11 octubre, 2026

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La antioqueña Daniela Gaviria, campeona del de Short Track en la Copa Nacional GW Shimano de MTB. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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