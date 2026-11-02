Cristhian Montoya ganó la trigésima Vuelta a San Félix; Carlos Julián Quintero se quedó con la última etapa

El pedalista antioqueño Cristhian Montoya se consagró como el gran campeón de la edición número 30 de la Vuelta a San Félix, la histórica competencia de ciclomontañismo que regresó a las montañas del departamento de Caldas. El paisa demostró su jerarquía a lo largo de las tres jornadas de carrera, logrando mantener la ventaja necesaria para coronarse en lo más alto del podio de la categoría élite tras el exigente remate en el norte del departamento de Caldas.

El exigente podio masculino reflejó el alto nivel de la competencia con figuras de renombre nacional. La segunda posición de la clasificación general quedó en manos del caldense Yeison Rincón, quien batalló hasta el final en su tierra. Por su parte, el experimentado Carlos Julián Quintero completó el podio de los élites en el tercer lugar, sellando una destacada actuación tras quedarse con la victoria de la última etapa en un vibrante circuito que emocionó a los aficionados en el corregimiento de San Félix.

Por el lado de la rama femenina, la regularidad y la fortaleza en los ascensos determinaron a las nuevas soberanas de la montaña caldense. La pedalista Magdalena Quiceno dio cátedra de resistencia y se llevó el título general de campeona. El podio de las damas lo completaron Eliana Quiceno, quien se adjudicó la segunda posición, y la experimentada Ángela Parra en la tercera casilla de la competencia.

Más allá de la intensa disputa deportiva, el momento más emotivo de la carrera ocurrió durante la competencia, donde la organización rindió un sentido homenaje a Conrado Calderón Castaño. A sus 69 años, este querido sanfeleño fue ovacionado por ser protagonista y testigo excepcional de buena parte de la historia de la Vuelta a San Félix, una carrera que en este 2026 alcanzó sus 30 ediciones superando múltiples interrupciones y consolidando el arraigo del ciclismo en Salamina.

CLASIFICACIONES COMPLETAS