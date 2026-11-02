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Cristhian Montoya ganó la trigésima Vuelta a San Félix; Carlos Julián Quintero se quedó con la última etapa
El pedalista antioqueño Cristhian Montoya se consagró como el gran campeón de la edición número 30 de la Vuelta a San Félix, la histórica competencia de ciclomontañismo que regresó a las montañas del departamento de Caldas. El paisa demostró su jerarquía a lo largo de las tres jornadas de carrera, logrando mantener la ventaja necesaria para coronarse en lo más alto del podio de la categoría élite tras el exigente remate en el norte del departamento de Caldas.
El exigente podio masculino reflejó el alto nivel de la competencia con figuras de renombre nacional. La segunda posición de la clasificación general quedó en manos del caldense Yeison Rincón, quien batalló hasta el final en su tierra. Por su parte, el experimentado Carlos Julián Quintero completó el podio de los élites en el tercer lugar, sellando una destacada actuación tras quedarse con la victoria de la última etapa en un vibrante circuito que emocionó a los aficionados en el corregimiento de San Félix.
Por el lado de la rama femenina, la regularidad y la fortaleza en los ascensos determinaron a las nuevas soberanas de la montaña caldense. La pedalista Magdalena Quiceno dio cátedra de resistencia y se llevó el título general de campeona. El podio de las damas lo completaron Eliana Quiceno, quien se adjudicó la segunda posición, y la experimentada Ángela Parra en la tercera casilla de la competencia.
Más allá de la intensa disputa deportiva, el momento más emotivo de la carrera ocurrió durante la competencia, donde la organización rindió un sentido homenaje a Conrado Calderón Castaño. A sus 69 años, este querido sanfeleño fue ovacionado por ser protagonista y testigo excepcional de buena parte de la historia de la Vuelta a San Félix, una carrera que en este 2026 alcanzó sus 30 ediciones superando múltiples interrupciones y consolidando el arraigo del ciclismo en Salamina.
CLASIFICACIONES COMPLETAS
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Daniela Gaviria, segunda del ranking mundial UCI Junior de MTB tras una temporada histórica
La joven ciclomontañista colombiana Daniela Gaviria cerró una temporada 2026 de ensueño al consolidarse en la segunda posición del ranking mundial UCI Junior de cross country olímpico (XCO). La actual campeona panamericana ratificó su extraordinario año deportivo con una contundente victoria en la Copa Chile XCO Santiago 2026, demostrando su jerarquía internacional. Este logro cobró un valor especial al registrarse en su segundo año dentro de la categoría junior, un periodo en el que ha competido mano a mano con las mejores exponentes del planeta.
Este histórico segundo puesto en el escalafón de la Unión Ciclista Internacional sitúa a la pedalista nacional en la cúspide de su generación. Más allá de las medallas obtenidas, la regularidad de sus resultados a lo largo del año no solo respalda su presente, sino que también cimenta las bases de su inminente salto a la categoría Sub-23. Su evolución técnica y física abre un panorama sumamente prometedor para el mountain bike colombiano de cara a los próximos ciclos olímpicos.
El impacto de su gran campaña ha resonado con fuerza en su entorno técnico. Héctor Pérez, entrenador de la escuadra GW Erco Sportfitness, no ahorró elogios al evaluar el rendimiento de su dirigida y la trascendencia de los puntos acumulados internacionalmente durante este calendario. Su cuerpo técnico coincide en que este rendimiento marca un precedente metodológico para las futuras selecciones nacionales de la disciplina.
“En mi concepto, creería que es de las mejores temporadas a nivel global en cuanto a resultados de las damas Junior en la historia cercana del país, en el cross country específicamente”, expresó con orgullo el estratega Pérez. Con este balance, el ciclomontañismo colombiano no solo despide un año histórico, sino que abraza el nacimiento de una nueva figura dispuesta a mantener el protagonismo tricolor en los escenarios más exigentes del mundo.
RANKING MOUNTAIN BIKE UCI JUNIOR
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Daniela Gaviria arrasó en la Copa Chile XCO 2026; Jerónimo Bedoya y Santiago Quintero también se destacaron
La joven ciclomontañista antioqueña, Daniela Gaviria, ratificó su gran año deportivo con una victoria en la Copa Chile XCO Santiago 2026. La corredora del GW Erco Sportfitness encabezó una destacada actuación del equipo colombiano, que conquistó dos títulos más, con Jerónimo Bedoya y Santiago Quintero en la competencia disputada en el Parque Metropolitano de Santiago, en el sector del Cerro San Cristóbal.
La campeona panamericana, se impuso en la categoría Junior Damas con un tiempo de 49 minutos y 25 segundos, resultado que reafirma su nivel internacional en su segundo año en esta categoría. Su ubicación en el ranking mundial la consolida entre las corredoras más destacadas de su generación y respalda su proyección hacia la categoría Sub-23.
El entrenador del GW Erco Sporfitness, Héctor Pérez, destacó el rendimiento de Gaviria y la importancia de los resultados obtenidos durante la temporada. “En mi concepto, creería que es de las mejores temporadas a nivel global en cuanto a resultados de las damas Junior en la historia cercana del país, en el cross country específicamente”, expresó.
La actuación del equipo también tuvo como protagonista a Jerónimo Bedoya, quien se quedó con la victoria en la categoría Élite Varones con un tiempo de 1 hora, 6 minutos y 8 segundos. Bedoya volvió a ganar en territorio chileno, donde años atrás se había impuesto en los Juegos Suramericanos de la Juventud.
Tras su triunfo, Jeronimo destacó las exigencias del trazado y la importancia de mantener la precisión durante toda la competencia. “Segunda vez en Chile, las dos veces que he venido he podido ganar. Realmente feliz. Es una pista muy, muy técnica; vuelta tras vuelta va cobrando factura, hay que cuidar mucho la bajada y realmente gana el que menos errores cometa al final”, manifestó.
Por su parte, Santiago Quintero completó la celebración del equipo al conquistar la categoría Junior Varones con un tiempo de 52 minutos y 25 segundos. Su victoria representa otro resultado importante para la proyección internacional del equipo.
La jornada tuvo un momento difícil para Jhonatan Botero, quien sufrió una caída durante la competencia. El corredor presentó laceraciones que le impidieron continuar en carrera, por lo que tuvo que retirarse y no pudo disputar la medalla.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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El GW Erco Sportfitness se pone a prueba en la Copa Chile de Cross-Country Olímpico
Daniela Gaviria, Jerónimo Bedoya, Santiago Quintero y Jhonatan Botero representarán al GW Erco Sportfitness este domingo 25 de octubre en la segunda fecha de la Copa Chile de Cross-Country Olímpico (XCO) Santiago 2026. La competencia tendrá lugar en el Parque Metropolitano de Santiago, en el sector del Cerro San Cristóbal, sobre un circuito de 3 kilómetros y cerca de 110 metros de desnivel acumulado por vuelta.
El recorrido pondrá a prueba la condición física y las capacidades técnicas de los corredores en una nueva cita internacional, que también representa una oportunidad para evaluar su nivel y cerrar una extensa temporada competitiva. El entrenador Héctor Pérez destacó las características del trazado, que ya ha recibido campeonatos panamericanos, y anticipó una prueba exigente por las condiciones de la pista y la fatiga acumulada durante el año.
La antioqueña Daniela Gaviria afrontará esta competencia con la motivación de medirse nuevamente ante destacadas ciclomontañistas del continente y continuar su preparación de cara a los retos de la próxima temporada. “Estoy motivada para ver cómo me va en esa carrera”, expresó la deportista, quien también señaló que después del Mundial identificó aspectos por seguir mejorando en su preparación física y técnica.
Por su parte, Jerónimo Bedoya destacó los buenos recuerdos que tiene del circuito chileno, donde fue campeón suramericano juvenil, y manifestó su intención de cerrar el año de la mejor manera antes de tomar unos días de descanso.
Santiago Quintero también se mostró expectante ante el desafío: “Ha sido una preparación dura, hemos trabajado y hecho un bloque de carreras; ya se siente un poco el desgaste de la temporada, pero vamos a ver qué tal nos va”.
Los cuatro corredores buscarán aprovechar este nuevo reto internacional para demostrar su nivel y representar al equipo en una exigente jornada de mountain bike.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness