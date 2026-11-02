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Cristhian Montoya ganó la trigésima Vuelta a San Félix; Carlos Julián Quintero se quedó con la última etapa

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Hace 58 mins

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El antioqueño Cristhian Montoya se consagró campeón de la Vuelta a San Félix 2026. (Foto © Vuelta a San Félix)
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Daniela Gaviria, Jerónimo Bedoya, Santiago Quintero y Jhonatan Botero representarán al GW Erco Sportfitness en la Copa Chile de XCO. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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