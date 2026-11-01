¡Podio colombiano en Sarasota! Juan Esteban Naranjo y Carlos Ramírez brillaron en la novena válida de la Copa Mundo de BMX

Los bicicrosistas colombianos brillaron de la novena válida de la Copa Mundo de BMX Racing UCI, certamen que se disputó en la pista de Sarasota, Estados Unidos. Juan Esteban Naranjo y Carlos Alberto Ramírez firmaron una brillante presentación al quedarse con la segunda y tercera posición del podio de los élites, respectivamente, presionando hasta el final al ganador.

La victoria quedó en manos del francés Léo Garoyan. El deportista galo impuso su ritmo desde el arranque de la competencia y demostró su gran nivel en una de las paradas más exigentes del calendario internacional.

Por su parte, las categorías juveniles también entregaron intensos duelos sobre la pista norteamericana. En la división sub-23 masculina, el colombiano Johan Thomas Taquez rozó los puestos de honor al finalizar en la cuarta posición, en una competencia que fue dominada de principio a fin por el bloque francés compuesto por Matteo Faure, Titouan Faure y Pierre Geisse, quienes ocuparon los tres primeros lugares.

Finalmente, la rama femenina sub-23 coronó a la británica Freia Challis como la flamante ganadora, escoltada en el podio por la estadounidense Derin Merten y la rusa Aleksandra Simash. En esta misma carrera, la colombiana Valentina Jiménez firmó una destacada participación al cruzar la línea de meta en la quinta posición, consolidándose como la mejor sudamericana de la categoría.