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Giro de Italia 2027: el salvaje recorrido de la edición 110 con Gavia, Mortirolo y el temible Monte Zoncolan
El Giro de Italia presentó oficialmente en Roma el recorrido de su edición 110, una de las más exigentes de los últimos tiempos. La primera gran vuelta de la temporada 2027 contará con un trazado sumamente montañoso de 3.418 kilómetros y un imponente desnivel acumulado de 50.250 metros. Con este diseño, la organización busca asegurar un espectáculo vibrante de principio a fin, consolidando a la ronda italiana como la cita por excelencia para los mejores escaladores del pelotón internacional.
La famosa ‘Corsa Rosa’ comenzará el sábado 8 de mayo con una etapa de 172 kilómetros en Trieste, ciudad que acogerá tanto la salida como la llegada de la jornada inaugural. La internacionalización de la carrera llegará muy pronto, ya que al día siguiente el pelotón vivirá una breve incursión en Eslovenia durante la segunda etapa, la cual unirá a las localidades de Liubliana y Koper. Tras este arranque transfronterizo, la caravana ciclista se adentrará por completo en territorio italiano para afrontar tres semanas de pura intensidad.
El diseño del recorrido promete emociones fuertes y batallas memorables gracias a la inclusión de siete exigentes llegadas en alto y dos jornadas clave al cronómetro. Esta combinación obligará a los aspirantes a la clasificación general a mantener una regularidad absoluta, donde el cronómetro penalizará a los escaladores puros y los empinados ascensos dictarán la sentencia definitiva de la competencia.
La alta montaña será el escenario donde se decidirá la gloria, destacando el regreso de cumbres que forman parte de la mitología del ciclismo italiano. Los míticos ascensos a Gavia, Mortirolo y el temible Monte Zoncolan seguramente definirán el rumbo de la prueba antes del broche final en Roma, ciudad que por quinta edición consecutiva coronará al portador definitivo de la prestigiosa maglia rosa.
Datos clave del recorrido del Giro 2027
• Grande Partenza en Italia y con Guiño a Pogacar: arrancará en Trieste con una etapa de 172 kilómetros y pasará por Eslovenia, la tierra de Tadej Pogacar en su segunda jornada.
• Dos jornadas al cronómetro: tendrá dos jornadas que totalizan 56,9 kilómetros: una cronoescalada de 19,6 km en la etapa 7 (Sulmona-Campo di Giove) y una crono llana de 37,3 km en la etapa 15, que conectará el Autódromo de Monza con Milán.
• Grandes Montañas y Finales en Alto Imperdibles: Habrá un total de 7 finales en alto. Regresan míticas subidas de la historia del ciclismo como el Monte Zoncolan (por Ovaro, etapa 20), un doble paso por el Mortirolo y el Passo Gavia (Cima Coppi de la edición), donde Nairo Quintana gestó su victoria en el Giro 2014.
• Final Romano: Fiel a la tradición reciente, terminará con un circuito urbano en Roma.
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El Orgullo Paisa destapó sus cartas para conquistar el Tour Femenino Sistecrédito
El equipo Orgullo Paisa oficializó la nómina con la que afrontará otro gran desafío del calendario nacional: el Tour Femenino Sistecrédito 2026. La escuadra antioqueña llega como uno de los bloques más sólidos para disputar la segunda carrera por etapas más importante del calendario femenino colombiano, que se correrá en las carreteras del Valle del Cauca.
La poderosa escuadra paisa estará conformada por una plantilla de alto nivel que combina experiencia internacional y juventud: Jessenia Meneses, Lina Hernández, Estefanía Herrera, Andrea Alzate, Sara Moreno y la sub-23 Luciana Osorio. Con este sexteto, el equipo buscará el protagonismo desde la primera jornada y pelear los puestos de vanguardia en la clasificación general.
A través de sus canales oficiales, la escuadra manifestó su alta motivación de cara al inicio de la competencia. “Nuestro equipo está listo para darlo todo, representar los colores de Antioquia y seguir demostrando el talento y la fuerza de nuestro ciclismo”, escribió el Orgullo Paisa en sus redes sociales al presentar de forma oficial a sus seis pedalistas.
El Tour Femenino Sistecrédito se disputará de forma simultánea con la Vuelta Juvenil, abriendo el telón este miércoles con una etapa de 117 kilómetros entre los municipios de Cartago y Roldanillo.
LISTA DE INSCRITAS
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Alejandro Pamplona liderará las ilusiones del GW Erco Sportfitness en la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026
El GW Erco Sportfitness se prepara para afrontar un nuevo reto deportivo con su participación en la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026, competencia que se disputará del 4 al 8 de noviembre en territorio vallecaucano y que reunirá a 199 corredores, distribuidos en 36 equipos.
Para esta edición, el equipo estará encabezado por Alejandro Pamplona, quien estará rodeado por Daniel Robayo, Danilo Medina, Kevin Peñaloza, Emiliano Álvarez y Santiago Estrada, seis jóvenes ciclistas con buenas actuaciones en lo que va de la temporada.
Como parte de la preparación para esta carrera, el equipo realizó una concentración durante una semana en Antioquia, antes de desplazarse al Valle del Cauca para afrontar las cinco jornadas de competencia.
Desde la dirección deportiva destacaron la importancia de continuar acompañando el proceso de formación de los jóvenes talentos y de brindarles experiencias que contribuyan a su crecimiento deportivo.
“Vamos con Alejandro Pamplona como capo de nuestro equipo, un muchacho al que también le estamos haciendo el proceso y que estuvo en el Mundial. Es una carrera bonita, me gusta estar pendiente de estos muchachos porque pienso que son el futuro del ciclismo colombiano”, expresó Luis Alfonso Cely director deportivo del GW Erco Sportfitness.
La primera etapa se disputará este miércoles 4 de noviembre, con salida desde el Parque de Cartago. El recorrido tendrá una distancia de 117,1 kilómetros y pasará por La Paila, La Uribe, Zarzal y el cruce hacia La Victoria, antes de regresar a Zarzal y continuar hasta Roldanillo.
LISTA DE INSCRITOS
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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Tour de Burkina Faso 2026: Jonathan Kerkhofs se impone en la cuarta etapa y Gustav Basson es el nuevo líder
En un final a pura velocidad, el neerlandés Jonathan Kerkhofs se impuso en la cuarta etapa del Tour de Burkina Faso 2026, una de las competencias más emblemáticas del continente africano. La jornada se llevó a cabo bajo un intenso ritmo de carrera donde las estrategias de los equipos fueron clave para controlar los intentos de fuga desde los primeros kilómetros.
El exigente recorrido de la etapa consistió en un circuito cerrado de 116,1 kilómetros en la ciudad de Bobo-Dioulasso. La velocidad y los constantes giros técnicos del trazado pusieron a prueba la resistencia del pelotón, el cual se mantuvo compacto en el tramo final para definir el desenlace de la jornada mediante una llegada masiva.
En un emocionante y disputado sprint final, el corredor europeo derrotó con lo justo al marroquí Bdadou Youssef y al argelino Amari Hamza, quienes cruzaron la línea de meta en segundo y tercer lugar, respectivamente, mintras que el sudafricano Gustav Basson (Tshenolo Pro Cycling Team) entró en el 8° puesto y se convirtió en el nuevo líder.
La tradicional carrera africana del calendario UCI, que no cuenta con participación colombiana, continuará su marcha este martes con la disputa de la quinta etapa de las diez que se tienen pactadas. La caravana multicolor partirá desde la ciudad de Bobo-Dioulasso hasta la localidad de Pâ para recorrer 131,3 kilómetros.
Tour du Faso (2.2)
Resultados Etapa 4 | Bobo-Dioulasso – Bobo-Dioulasso (116,1 km)
|1
|Jonathan Kerkhofs
|Universe Cycling Team
|2:38:13
|2
|Youssef Bdadou
|Selección de Marruecos
|m.t.
|3
|AMARI Hamza
|Selección de Argelia
|m.t.
|4
|Yaya Diallo
|Selección de Malí
|m.t.
|5
|Saturnin Yameogo
|Selección de Burkina Faso
|m.t.
|6
|Achraf ED Doghmy
|Selección de Marruecos
|0:05
|7
|Marouane Kharbouchi
|Selección de Marruecos
|0:07
|8
|Gustav Basson
|Tshenolo Pro Cycling Team
|0:17
|9
|Yacine Hamza
|Selección de Argelia
|,,
|10
|Adil El Arbaoui
|Selección de Marruecos
|0:17
Clasifcación General Individual
|1
|Gustav Basson
|Tshenolo Pro Cycling Team
|12:56:51
|2
|Soumaila Ilboudo
|Selección de Burkina Faso
|0:41
|3
|Timmy De Boes
|Team Flanders
|0:44
|4
|Driss El Alouani
|Selección de Marruecos
|0:53
|5
|Paul Daumont
|Selección de Burkina Faso
|1:05
|6
|Yacine Hamza
|Selección de Argelia
|1:30
|7
|Yaxano Smet
|Team Flanders
|1:51
|8
|Yaya Diallo
|Selección de Malí
|2:01
|9
|Fidèle Cissé
|Selección de Malí
|2:19
|10
|Marouane Kharbouchi
|Selección de Marruecos
|3:30