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Daniela Gaviria, segunda del ranking mundial UCI Junior de MTB tras una temporada histórica

Publicado

Hace 1 hora

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La antioqueña Daniela Gaviria cerró la temporada 2026 en la segunda posición del ranking mundial UCI Junior de cross country olímpico. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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Daniela Gaviria arrasó en la Copa Chile XCO 2026; Jerónimo Bedoya y Santiago Quintero también se destacaron

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24 octubre, 2026

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Copa Antioquia de MTB: Abejorral vivió una fiesta con la sexta válida

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22 octubre, 2026

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La sexta válida de la Copa Antioquia de MTB 2026 se llevó a cabo en el municipio de Abejorral. (Foto © Liga de Ciclismo de Antioquia)
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