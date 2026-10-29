Daniela Gaviria, segunda del ranking mundial UCI Junior de MTB tras una temporada histórica

La joven ciclomontañista colombiana Daniela Gaviria cerró una temporada 2026 de ensueño al consolidarse en la segunda posición del ranking mundial UCI Junior de cross country olímpico (XCO). La actual campeona panamericana ratificó su extraordinario año deportivo con una contundente victoria en la Copa Chile XCO Santiago 2026, demostrando su jerarquía internacional. Este logro cobró un valor especial al registrarse en su segundo año dentro de la categoría junior, un periodo en el que ha competido mano a mano con las mejores exponentes del planeta.

Este histórico segundo puesto en el escalafón de la Unión Ciclista Internacional sitúa a la pedalista nacional en la cúspide de su generación. Más allá de las medallas obtenidas, la regularidad de sus resultados a lo largo del año no solo respalda su presente, sino que también cimenta las bases de su inminente salto a la categoría Sub-23. Su evolución técnica y física abre un panorama sumamente prometedor para el mountain bike colombiano de cara a los próximos ciclos olímpicos.

El impacto de su gran campaña ha resonado con fuerza en su entorno técnico. Héctor Pérez, entrenador de la escuadra GW Erco Sportfitness, no ahorró elogios al evaluar el rendimiento de su dirigida y la trascendencia de los puntos acumulados internacionalmente durante este calendario. Su cuerpo técnico coincide en que este rendimiento marca un precedente metodológico para las futuras selecciones nacionales de la disciplina.

“En mi concepto, creería que es de las mejores temporadas a nivel global en cuanto a resultados de las damas Junior en la historia cercana del país, en el cross country específicamente”, expresó con orgullo el estratega Pérez. Con este balance, el ciclomontañismo colombiano no solo despide un año histórico, sino que abraza el nacimiento de una nueva figura dispuesta a mantener el protagonismo tricolor en los escenarios más exigentes del mundo.

RANKING MOUNTAIN BIKE UCI JUNIOR