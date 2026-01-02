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Ruta

1-2 para México en la crono sub-23 del Panamericano de Ruta Montería 2026; Jerónimo Calderón completa el podio

Publicado

Hace 1 hora

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José Juan Prieto, Sebastián Ruiz y Jerónimo Calderón en el podio de la crono des los sub-23, en el Panamericano de Ruta 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Ruta

Panamericano de Ruta: Walter Vargas repite la película por séptima vez y revalida el título de la contrarreloj

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19 marzo, 2026

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El antioqueño Walter Vargas alcanzó su séptimo título panamericano en la contrarreloj. (Foto Andreson Bonilla © FCC)
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Alec Segaert consigue una espectacular victoria en la clásica francesa del Gran Premio de Denain con Juan Sebastián Molano 16°

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19 marzo, 2026

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El belga Alec Segaert ganó el Gran Premio de Denain 2026. (Foto Bahrain Victorious © Sprint Cycling)
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La Vuelta a México regresaría en 2027; Colombia espera volver a brillar ante Isaac del Toro

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19 marzo, 2026

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La actualidad de Isaac del Toro impulsaría el regreso de la Vuelta a México a la palestra internacional. (Foto UAE © Sprint Cycling)
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