La ministra del Deporte impulsa reactivacíon de Laboratorio de Control al Dopaje con estándares internacionales
El Gobierno Nacional impulsa la operación de un Laboratorio de Control al Dopaje con estándares internacionales e independencia operativa. La ministra del Deporte, Patricia Duque presentó, este martes, detalles de la alianza suscrita con la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) y anunció la postulación ante la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) para la aprobación del Módulo Hematológico del Pasaporte Biológico del Atleta.
En compañía del rector de la UDCA, Manuel Esteban Acevedo, socializaron el plan de trabajo para encauzar el proyecto del Laboratorio de Control al Dopaje en el marco de acciones de investigación científica, experiencia académica, independencia operativa y respaldo institucional para fortalecer la credibilidad de Colombia en materia antidopaje.
“Esta articulación permitirá fortalecer la investigación, modernizar tecnología, optimizar procedimientos y consolidar un equipo altamente calificado que garantice análisis confiables y transparentes […] En términos concretos, buscamos que este opere con solidez técnica y, por supuesto, rigor científico”, destacó la ministra del Deporte, Patricia Duque.
La postulación para la aprobación de este módulo marca un hito en el proceso de reactivación de este espacio, al incorporar herramientas de monitoreo longitudinal que robustecen de manera sustancial la capacidad de detección frente a posibles prácticas prohibidas.
El Pasaporte Biológico del Atleta monitorea en el tiempo las variables sanguíneas de un deportista, identificando alteraciones anómalas que pueden evidenciar prácticas como el uso de EPO o transfusiones, incluso cuando ya no existen rastros directos de una sustancia prohibida. Se trata de ciencia aplicada al servicio del juego limpio, que amplía la capacidad de investigación y mejora la calidad de los controles.
De obtener el aval de la WADA, este centro espacializado de Colombia se convertiría en el cuarto del mundo con aprobación para prestar este servicio de manera exclusiva, sumándose a los ya existentes en Casablanca, Marruecos; El Cairo, Egipto; y Cerba Lancet, en Kenia.
Para llegar a esta etapa, se ha cumplido rigurosamente con cada uno de los requisitos establecidos por la WADA. Entre ellos, contar con el respaldo irrestricto del país; disponer de un Programa Nacional Antidopaje avalado por la Agencia; presentar el número mínimo de 300 muestras de sangre; mantener vigente la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO; estar al día en las contribuciones financieras; además de estructurar un plan de negocios sólido.
Asimismo, se ha garantizado la independencia administrativa y operativa, condición esencial para el proceso, que se materializa a través del acuerdo suscrito con la UDCA, consolidando así un modelo con respaldo técnico, académico y científico.
De igual manera, ya se iniciaron los trámites para obtener la acreditación bajo la norma ISO IEC 17025 de 2017 del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), certificación que avala la competencia técnica de los laboratorios de ensayo y calibración, lo que constituye un paso fundamental para garantizar la calidad, la trazabilidad y la confiabilidad de los resultados emitidos.
El Laboratorio de Control al Dopaje de Colombia cuenta con tecnología de punta, alineada con los estándares que operan los 30 acreditados por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) en el mundo. Esta armonización tecnológica garantiza que los procesos analíticos se desarrollen bajo los mismos criterios de calidad, precisión y confiabilidad exigidos a nivel internacional.
Dentro de su equipamiento se destaca el analizador hematológico Sysmex XN-1000 y una plataforma de alto rendimiento que permite procesar hasta 100 muestras de sangre por hora. Esta capacidad no solo optimiza los tiempos de respuesta, también asegura análisis rigurosos, reproducibles y técnicamente sólidos, fundamentales para el seguimiento de variables sanguíneas en el marco del control antidopaje.
Con estos avances, el país fortalece el juego limpio y consolida una plataforma de control al dopaje alineada con los más altos estándares internacionales.
*Con Información Prensa Mindeporte
Egan Bernal distinguido entre los mejores deportistas del mundo; nominado en los prestigiosos Premios Laureus
¡Gran noticia para el ciclismo colombiano! Este martes la Laureus World Sports Academy reveló la lista de nominados a los prestigiosos Premios Laureus 2026, distinguidos galardones que destacan a lo mejor del deporte mundial después de cada temporada y en el el listado aparece nada menos que el formidable rutero colombiano Egan Bernal.
En las nominaciones, que incluyen a los grandes protagonistas del año pasado, incorporaron al pedalista zipaquireño entre los candidatos al premio “Mejor regreso del año”, donde comparte la nominación junto a su colega de profesión, el británico Simon Yates; la atleta venezolana Yulimar Rojas; la tenista estadounidense Amanda Anisimova; la futbolista inglesa Leah Williamson y el golfista británico Rory McIlroy.
Entre las razones de su nominación pesó su coronación como campeón nacional de contrarreloj y de ruta el año pasado, además de su actuación en la Vuelta a España 2025, donde obtuvo primera victoria en una grande tras el grave accidente que casi le cuesta la vida en 2022.
El escarabajo, que es el único deportista del país entre los nominados en las ocho categorías que premia la Academia, también se encuentran nominados otros ciclistas. En la categoria al ‘Mejor Deportista Masculino del Año’ está el esloveno Tadej Pogacar y en la categoría ‘Deportista de Acción del Año’ incluyeron al británico Tom Pidcock.
“Empezar la temporada con estas sensaciones es sumamente positivo”: Leonardo Páez tras su primer podio del año
El experientado ciclomontañista boyacense Leonardo Páez consiguió su primer podio de la temporada 2026 en España, tras finalizar en la segunda posición en la Andalucía Bike Race, luego de cinco días de intensa competencia.
“Tuvimos una excelente actuación en recorridos muy técnicos que no favorece necesariamente mis características de escalada. Subir al podio en la contrarreloj y luego vestir el maillot de líder en la etapa maratón fue fantástico”, dijo Páez, en declaraciones recogidas por su equipo.
El oriundo de Ciénega, Boyacá que venía de iniciar su temporada competitiva en la carrera catalana Santa Vall by The Traka 2026 sin mucha figuraración, se mostró satisfecho con los resultados obtenidos y confiado para lo que viene.
“Casi todos días nos mantuvimos luchando por estar cerca del podio. Empezar la temporada de esta manera y con estas sensaciones es sumamente positivo”, concluyó el pedalista del equipo italiano Lee Cougan – Basso Factory Racing.
Jordi Meeus es profeta en su tierra y gana al sprint la edición 58 de la Clásica Ename Samyn
El belga Jordi Meeus salió victorioso en la edición 58 de la Clásica Ename Samyn, prueba del calendario europeo que no contó participación colombiana, que se disputó entre Quaregnon y Dour con un recorrido de 203,8 kilometros.
El velocista del Red Bull Bora Hansgrohe se llevó el triunfo tras 4 horas, 24 minutos y 42 segundos. El podio lo completaron su compatriota Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) y el francés Hugo Hofstetter (NSN Cycling Team), segundo y tercero respectivamente.
El gran protagonista de la competencia fue el noruego Per Strand Hagenes (Team Visma | Lease a Bike), sin embargo su aventura acabó en el último kilómetro, cuando fue absorbido por el grueso del pelotón.
Meeus, de 27 años, sucedió en el palmarés de la clásica belga nada menos que al neerlandés Mathieu van der Poel, ganador del año pasado y que este año no participó.
Resultados Ename Samyn Classic (1.1)
Quaregnon – Dour (203,8 km)
|1
|Jordi Meeus
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|4:24:42
|2
|Laurenz Rex
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|3
|Hugo Hofstetter
|NSN Cycling Team
|m.t.
|4
|Jenthe Biermans
|Cofidis
|m.t.
|5
|Lukáš Kubiš
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|6
|Matys Grisel
|Lotto Intermarché
|m.t.
|7
|Matevž Govekar
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|8
|Florian Sénéchal
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|9
|Florian Dauphin
|TotalEnergies
|m.t.
|10
|Steffen De Schuyteneer
|Lotto Intermarché
|m.t.