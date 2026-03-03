La ministra del Deporte impulsa reactivacíon de Laboratorio de Control al Dopaje con estándares internacionales

El Gobierno Nacional impulsa la operación de un Laboratorio de Control al Dopaje con estándares internacionales e independencia operativa. La ministra del Deporte, Patricia Duque presentó, este martes, detalles de la alianza suscrita con la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) y anunció la postulación ante la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) para la aprobación del Módulo Hematológico del Pasaporte Biológico del Atleta.

En compañía del rector de la UDCA, Manuel Esteban Acevedo, socializaron el plan de trabajo para encauzar el proyecto del Laboratorio de Control al Dopaje en el marco de acciones de investigación científica, experiencia académica, independencia operativa y respaldo institucional para fortalecer la credibilidad de Colombia en materia antidopaje.

“Esta articulación permitirá fortalecer la investigación, modernizar tecnología, optimizar procedimientos y consolidar un equipo altamente calificado que garantice análisis confiables y transparentes […] En términos concretos, buscamos que este opere con solidez técnica y, por supuesto, rigor científico”, destacó la ministra del Deporte, Patricia Duque.



La ministra del Deporte, Patricia Duque. (Foto © Mindeporte)

La postulación para la aprobación de este módulo marca un hito en el proceso de reactivación de este espacio, al incorporar herramientas de monitoreo longitudinal que robustecen de manera sustancial la capacidad de detección frente a posibles prácticas prohibidas.

El Pasaporte Biológico del Atleta monitorea en el tiempo las variables sanguíneas de un deportista, identificando alteraciones anómalas que pueden evidenciar prácticas como el uso de EPO o transfusiones, incluso cuando ya no existen rastros directos de una sustancia prohibida. Se trata de ciencia aplicada al servicio del juego limpio, que amplía la capacidad de investigación y mejora la calidad de los controles.

De obtener el aval de la WADA, este centro espacializado de Colombia se convertiría en el cuarto del mundo con aprobación para prestar este servicio de manera exclusiva, sumándose a los ya existentes en Casablanca, Marruecos; El Cairo, Egipto; y Cerba Lancet, en Kenia.



Cuerpo científico del Laboratorio con la Ministra Patricia Duque. (Foto © RMC)

Para llegar a esta etapa, se ha cumplido rigurosamente con cada uno de los requisitos establecidos por la WADA. Entre ellos, contar con el respaldo irrestricto del país; disponer de un Programa Nacional Antidopaje avalado por la Agencia; presentar el número mínimo de 300 muestras de sangre; mantener vigente la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO; estar al día en las contribuciones financieras; además de estructurar un plan de negocios sólido.

Asimismo, se ha garantizado la independencia administrativa y operativa, condición esencial para el proceso, que se materializa a través del acuerdo suscrito con la UDCA, consolidando así un modelo con respaldo técnico, académico y científico.

De igual manera, ya se iniciaron los trámites para obtener la acreditación bajo la norma ISO IEC 17025 de 2017 del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), certificación que avala la competencia técnica de los laboratorios de ensayo y calibración, lo que constituye un paso fundamental para garantizar la calidad, la trazabilidad y la confiabilidad de los resultados emitidos.



La Ministra patricia Duque, en compañía del rector de la UDCA, Manuel Esteban Acevedo. (Foto © Mindeporte)

El Laboratorio de Control al Dopaje de Colombia cuenta con tecnología de punta, alineada con los estándares que operan los 30 acreditados por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) en el mundo. Esta armonización tecnológica garantiza que los procesos analíticos se desarrollen bajo los mismos criterios de calidad, precisión y confiabilidad exigidos a nivel internacional.

Dentro de su equipamiento se destaca el analizador hematológico Sysmex XN-1000 y una plataforma de alto rendimiento que permite procesar hasta 100 muestras de sangre por hora. Esta capacidad no solo optimiza los tiempos de respuesta, también asegura análisis rigurosos, reproducibles y técnicamente sólidos, fundamentales para el seguimiento de variables sanguíneas en el marco del control antidopaje.

Con estos avances, el país fortalece el juego limpio y consolida una plataforma de control al dopaje alineada con los más altos estándares internacionales.

*Con Información Prensa Mindeporte