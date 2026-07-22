Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026: Robert Plazas gana la contrarreloj en Aguazul y se apodera del liderato

En una vibrante lucha contra el cronómetro, Robert Plazas (Team Sistecrédito) ganó la tercera etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026. El boyacense fue el mejor en la contrarreloj de 33,2 kilómetros, que se llevó a cabo por los alrededores municipio de Aguazul, en el departamento del Casanare.

El duitamense ganó por fuerza mayor registrando un tiempo de 40:08 a una velocidad media de 49,63 km/h. Segundo ingresó Mauricio Zapata (Team Sistecredito) y tercero concluyó Andrés Umbarila (Motomart SHC Team).



Los líderes de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

En cuanto a la clasificación general individual, todo cambió en las primeras posiciones y Robert Plazas (Team Sistecrédito) se apoderó del liderato, aventajando por 11 segundos a su compañero de equipo Mauricio Zapata.

La reconocida carrera ciclística colombiana para pedalistas sub-23 continuará este jueves con una jornada en su mayoría llana de 140,8 kilómetros, que conectará Yopal, Aguazul, Monterrey y Villanueva.



Robert Plazas, ganador de la tercera etapa la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026

Resultados Etapa 3 | CRI Aguazul -> Aguazul (33,2 km)

1 Robert Plazas Team Sistecrédito 40:08 2 Mauricio Zapata Team Sistecrédito 0:11 3 Andrés Umbarila Motomart- SHC Team 0:14 4 Jerónimo Calderón Team Sistecrédito 0:36 5 Estiven García Team Sistecrédito 0:39 6 Juan Camilo Espitia Avinal Alcaldia El Carmen de Viboral 0:57 7 William Colorado Nu Colombia 1:01 8 Emerson Gordillo Nu Colombia 1:04 9 Jhohan Stiven Marín FUNRV -Vima – Machine 1:25 10 William Quintero GW Erco Sportfitness 1:36



Robert Plazas, nuevo líder de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Individual