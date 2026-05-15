Colombia y Japón avanzan en acciones conjuntas para fortalecer el sistema de control al dopaje

En una visita orientada al fortalecimiento de la cooperación bilateral con Japón, en materia de control al dopaje y promoción del juego limpio, la ministra del deporte, Patricia Duque Cruz, recibió al embajador de Japón en Colombia, Shimizu Toru, en las instalaciones del Laboratorio de Control al Dopaje.

El memorando de entendimiento entre Colombia y Japón contempla, entre sus áreas de cooperación internacional el control al dopaje, línea bajo la cual se esperan llevar a cabo espacios tales como intercambios de experiencias, asistencia técnica y procesos de capacitación especializada orientados al fortalecimiento de las capacidades científicas e institucionales del país.

Durante el recorrido por las instalaciones del laboratorio, se destacó la importancia de generar espacios de formación e intercambio de conocimiento con expertos japoneses, teniendo en cuenta la experiencia de ese país en investigación, prevención y desarrollo de políticas antidopaje reconocidas a nivel internacional.



Recorrido por las instalaciones del Laboratorio de Control al Dopaje. (Foto © Prensa Mindeporte)

La ministra Patricia Duque reiteró el compromiso del Gobierno Nacional con el Juego Limpio como eje fundamental del desarrollo deportivo del país y señaló que las acciones de prevención y control no solo contribuyen a garantizar la transparencia y la integridad de las competencias, sino también a proteger la salud física y mental de los atletas.

Asimismo, se resaltó el papel estratégico del Laboratorio de Control al Dopaje como escenario clave para el fortalecimiento técnico y científico del deporte colombiano, en articulación con aliados internacionales que permitan consolidar procesos de calidad y actualización permanente.

Japón es considerado uno de los países con mayor desarrollo y rigor en políticas antidopaje, gracias a sus avances en investigación científica, formación especializada y mecanismos de prevención, referentes que contribuirán al fortalecimiento del sistema colombiano de control al dopaje.

*Con Información Prensa Mindeporte