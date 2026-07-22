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Victoria de Luke Valenti en la segunda etapa de la Vuelta a Castilla y León; Andrés Mancipe y Nicolás Guzmán mejoran en la general

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El canadiense Luke Valenti ganó la segunda etapa de la Vuelta a Castilla y León 2026. (Foto © Vuelta a Castilla y León)
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Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026: Robert Plazas gana la contrarreloj en Aguazul y se apodera del liderato

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El boyacense Robert Plazas ganó la tercera etapa la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Tour de Francia: Jasper Philipsen se adjudica la decimoséptima etapa, tras ser el más fuerte de una numerosa fuga

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El belga Jasper Philipsen ganó la decimoséptimaetapa del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)
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Ciclo-Retro: los escarabajos que conquistaron la famosa camiseta de ‘pepas rojas’ en el Tour de Francia

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22 julio, 2026

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Quintana le obsequió la camiseta de mejor escalador del Tour a Mauricio Soler, Maillot que el ‘Lancero’ ganara en el año 2007
Mauricio Soler y Nairo Quintana, boyacenses ganadores de la montaña en el Tour de Francia. (Foto © RMC)
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