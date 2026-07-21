Ruta
Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026: Felipe Bravo se queda con el segundo duelo de velocistas en Yopal
En otro final para velocistas, Felipe Bravo (GW Erco Sportfitness) ganó la segunda etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026 con un tiempo de 4 horas y 17 minutos. La jornada se disputó entre el municipio de Aguazul y la capital del departamento de Casanare, Yopal, con un total de 158,3 kilómetros.
El joven sprinter antioqueño fue el más rápido en el embalaje, llevándose el triunfo por delante de su paisano Cristian Vélez (Team Sistecredito) y de Juan Pablo Ortega (NU Colombia), quienes ingresaron a la meta 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general, esta no tuvo cambios significativos y Cristian Vélez (GW Erco Shimano) siguió al comando, pero con más ventaja ante más su más inmediato rival, que ahora es Felipe Bravo (GW Erco Sportfitness) a 9” segundos. El podio lo completa Cristian Moncada (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral).
La reconocida carrera ciclística colombiana para corredores sub-23 continuará este miércoles con una contrarreloj individual de 33,2 kilómetros, con salida y llegada al municipio de Aguazul.
Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2025
Resultados Etapa 2 | Aguazul -> Yopal (158,3 km)
|1
|Felipe Bravo
|GW Erco Sportfitness
|4:17:00
|2
|Cristian Vélez
|Team Sistecrédito
|m.t.
|3
|Juan Pablo Ortega
|Nu Colombia
|m.t.
|4
|Juan Esteban Rojas
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|5
|Nelson Jiménez
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|6
|Johan Hernández
|Team Boyacá es para Vivirla
|m.t.
|7
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|m.t.
|8
|Scheslesynger Ariza
|Aguardiente Néctar – Cundinamarca
|m.t.
|9
|David Vásquez
|Óxido Jeans Team
|m.t.
|10
|Santiago Bermúdez
|Cotrafa S-Bielas
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Cristian Vélez
|Team Sistecrédito
|7:02:41
|2
|Felipe Bravo
|GW Erco Sportfitness
|0:09
|3
|Cristian Moncada
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|0:13
|4
|Julián Manrique
|Nu Colombia
|0:13
|5
|David Vásquez
|Óxido Jeans Team
|0:13
|6
|Nelson Jiménez
|GW Erco Sportfitness
|0:14
|7
|Luis Miguel Socha
|Fuerzas Armadas
|0:14
|8
|Kevin Laiton
|Aguardiente Néctar – Cundinamarca
|0:14
|9
|Juan Pablo Ortega
|Nu Colombia
|0:15
|10
|Juan David Marín
|FUNRV-Vima-Machine
|0:16
Ruta
Tour de Francia 2026: así quedaron en la general los cuatro colombianos tras la decimosexta etapa
La edición 113 del Tour de Francia, en la que siguen en competencia 4 colombianos, vivió su decimosexta etapa, una contrarreloj individual de 26,1 kilómetros disputada en la región de Auvernia-Ródano-Alpes, que fue ganada por el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe).
Transcurridas 16 etapas de la ronda francesa, el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) se mantuvo como el mejor colombiano, pero ahora en el puesto 15° a 45:03 del líder, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la Grande Bouclé, luego de dieciséis días de competencia, el primero de la última semana.
Tour de Francia 2026 – Clasificación General de los Colombianos
|15
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|45:03
|26
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:37:10
|39
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|2:05:20
|48
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|2:17:19
Ruta
Tour de Francia: Remco Evenepoel hace valer su condición de favorito y gana la contrarreloj individual
Reafirmando su superioridad en los ejercicios al cronómetro, el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) hizo valer su condición de favorito y ganó la decimosexta etapa del Tour de Francia 2026, una contrarreloj individual de 26,1 kilómetros disputada en la región de Auvernia-Ródano-Alpes entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains.
El belga, que realizó el ejercicio individual a una velocidad media de 48,45 km / h, paró los cronómetros en 32:19” para vencer por 28 segundos al esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG). En tercer lugar quedó el danés Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) a más de un minuto.
Con relación a los colombianos, el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) fue el mejor de los nuestros, ocupando la casilla 50° a 4:30”, mientras que el resto de colombianos cedieron más de 5 minutos.
En lo referente a la calsificación general individual, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) sigue tranquilo en el primer puesto, escoltado por el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe). El podio parcial lo completa el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG).
La prestigiosa ronda francesa continuará este miercoles con la decimoséptima etapa, una jornada ondulada de 174,7 kilómetros, con salida en Chambéry y final en Voiron, que incluye cuatro puertos montañosos categorizados en la fase inicial.
Tour de France (2.UWT)
Resultados Etapa 16 (ITT) | Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains (26,1 km)
|50
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|4:30
|83
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|5:26
|84
|Einer Rubio
|Movistar Team
|5:29
|159
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|7:02
Clasificación General Individual
|15
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|45:03
|26
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:37:10
|39
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|2:05:20
|48
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|2:17:19
Ruta
Alejandro Callejas terminó como el mejor colombiano en la Vuelta a la Provincia de Zamora 2026
La Vuelta a la Provincia de Zamora 2026 llegó a su fin tras cuatro intensos días de competencia con gran actuación del colombiano Alejandro Callejas (ODL Team – Lasal Cocinas), quien terminó en la 6° posición tras finalizar 3° en la última jornada.
El título quedó en manos del español Samuel Fajardo (Equipo Cortizo), quien sucedió en el palmarés de la carrera a su compatriota Adrián Benito, campeón del año pasado. Los puestos de honor lo completaron el ucraniano Maksym Bilyi (Equipo Cortizo) y el italiano Gabriel Fede (Ciclística Rostese), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los otros colombianos en competencia, Juan Jerónimo González (ODL Team – Lasal Cocinas) finalizó en la casilla 19° y Andrés Mancipe (ODL Team – Lasal Cocinas) en el puesto 22°, mientras que Jerónimo López (Anciano Rey Vinos – Hemon) no terminó la prueba.
Latinoamérica había figurado en las últimas ediciones con el guatemalteco Sergio Chumil, ganador en 2023 y con el uruguayo Eric Fagúndez, vencedor en 2022.
Clasificación General Individual
|1
|Samuel Fajardo
|Club Ciclista Padronés – Cortizo
|12:13:00
|2
|Maksym Bilyi
|Club Ciclista Padronés – Cortizo
|0:38
|3
|Gabriel Fede
|Ciclística Rostese
|0:42
|4
|Ricard Fitó
|CC Lleida – Dpedros
|0:54
|5
|Francisco Fernández
|Extremadura – Pebetero
|1:05
|6
|Alejandro Callejas
|ODL Team – Lasal Cocinas
|1:46
|7
|Oscar Vian
|Gomur – Cantabria Infinita
|1:52
|8
|Emilio Llopis
|High Level-Gsport-Grupo Tormo
|1:53
|9
|Marc Rubirola
|Caja Rural – Alea
|2:03
|10
|Daniel Cepa
|Caja Rural – Alea
|2:17
|11
|Sow Meunier
|Surne Bilbao Cycling Team
|2:43
|19
|Juan Jerónimo González
|ODL Team – Lasal Cocinas
|4:06
|22
|Andrés Mancipe
|ODL Team – Lasal Cocinas
|4:34