Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026: Felipe Bravo se queda con el segundo duelo de velocistas en Yopal

En otro final para velocistas, Felipe Bravo (GW Erco Sportfitness) ganó la segunda etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026 con un tiempo de 4 horas y 17 minutos. La jornada se disputó entre el municipio de Aguazul y la capital del departamento de Casanare, Yopal, con un total de 158,3 kilómetros.

El joven sprinter antioqueño fue el más rápido en el embalaje, llevándose el triunfo por delante de su paisano Cristian Vélez (Team Sistecredito) y de Juan Pablo Ortega (NU Colombia), quienes ingresaron a la meta 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a la clasificación general, esta no tuvo cambios significativos y Cristian Vélez (GW Erco Shimano) siguió al comando, pero con más ventaja ante más su más inmediato rival, que ahora es Felipe Bravo (GW Erco Sportfitness) a 9” segundos. El podio lo completa Cristian Moncada (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral).

La reconocida carrera ciclística colombiana para corredores sub-23 continuará este miércoles con una contrarreloj individual de 33,2 kilómetros, con salida y llegada al municipio de Aguazul.

Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2025

Resultados Etapa 2 | Aguazul -> Yopal (158,3 km)

1 Felipe Bravo GW Erco Sportfitness 4:17:00 2 Cristian Vélez Team Sistecrédito m.t. 3 Juan Pablo Ortega Nu Colombia m.t. 4 Juan Esteban Rojas Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral m.t. 5 Nelson Jiménez GW Erco Sportfitness m.t. 6 Johan Hernández Team Boyacá es para Vivirla m.t. 7 Emerson Gordillo Nu Colombia m.t. 8 Scheslesynger Ariza Aguardiente Néctar – Cundinamarca m.t. 9 David Vásquez Óxido Jeans Team m.t. 10 Santiago Bermúdez Cotrafa S-Bielas m.t.



Cristian Vélez, líder de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Individual