Tour por la Paz: victoria de Henry Sam en la segunda etapa con Cristián Bustos 35°

La tercera etapa del Tour por la Paz 2026 quedó en manos de Henry Sam (Decorabaños Bantrab). El pedalista guatemalteco fue el más fuerte en la definición y logró la victoria, luego de recorrer 134,7 kilómetros por los alrededores del municipio de Patzicia, en el departamento de Chimaltenango.

El corredor chapín, que alcanzó la primera victoria de su equipo en la carrera centroamericana, entró por delante de su compañero de equipo Amílcar Méndez y de su compatriota José Canastuj (ECA Electricidad Ciclismo), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

Con respecto al único colombiano en competencia, el boyacense Cristián Bustos (Castelli-Deluxe-Redhook) se clasificó en el puesto 35° a más de 2 minutos del ganador.

En cuanto a la clasificación general, el local Óscar Serech (Castelli-Deluxe-Redhook) mantuvo el liderato de la carrera y sigue al comando a falta de dos días para el final.

La carrera guatemalteca continuará este sábado con la cuarta etapa, una jornada ondulada de 132 kilómetros entre Chimaltenango y Pamezabal. El domingo conoceremos al sucesor del mexicano Miguel Ángel Díaz, campeón del año pasado.

Tour por la Paz 2025 – Guatemala

Resultados Etapa 2 | Patzicia -> Patzicia (134,7 km)