Copa Nacional de BMX Freestyle: Armenia fue epicentro de la segunda válida

Durante tres días, la pista del Parque Deportivo Ancízar López de Armenia vibró con la energía, los trucos y la adrenalina de una disciplina del BMX Freestyle que cada vez gana más adeptos en el país. La capital quindiana fue epicentro de la II Válida Copa Nacional BMX Freestyle 2026, evento que reunió a los mejores riders del país, incluidos deportistas olímpicos.

Grandes figuras como la vallecaucana Queen Saray Villegas y el destacado rider bogotano Luis Rincón, encabezaron un cartel de alto nivel junto a representantes de diferentes regiones del país. En la rama femenina, la ganadora fue Lizurley Villegas (Valle del cauca) acompañada en el podio por su hermana gemela y por Daniela Morán (Quindío).

Ya entre los varones, la final masculina de la categoría élite mostró el gran talento de 11 participantes, donde Luis Rincón (Bogotá) fue el vencedor con Carlos Bedoya (Risaralda) 2° y Andrés Felipe Pardo (Quindío) 3°.

La competencia organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo, el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera) y la Alcaldía de Armenia, que tuvo muchas emociones en todas las categorías, sirvió como clasificatorio oficial para los Juegos Nacionales 2027.



Los ganadores de la segunda válida de la Copa Nacional de BMX Freestyle. (Foto © Comisión Distrital de BMX Freestyle)

RESULTADOS COMPLETOS