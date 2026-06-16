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BMX

Copa Nacional de BMX Freestyle: Armenia fue epicentro de la segunda válida

Publicado

Hace 2 horas

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Carlos Bedoya, Luis Rincón y Andrés Felipe Pardo, en el podio de los élites de la segunda válida de la Copa Nacional de BMX Freestyle. (Foto © Comisión Distrital de BMX Freestyle)
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Diego Arboleda se lució en Francia y ganó la segunda válida de la Copa Mundo de BMX 2026

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8 junio, 2026

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Diego Arboleda ganó la segunda válida de la Copa Mundo de BMX 2026. (Foto © @filmsbymuni)
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Diego Arboleda muestra un gran nivel en Francia y se sube al podio en la primera válida de la Copa Mundo de BMX 2026

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Diego Arboleda, Jaymio Brink y Sylvain André, en el podio de la primera válida de la Copa Mundo de BMX 2026. (Foto © @filmsbymuni)
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Copa Latina de BMX 2026: la Selección Colombia arrasó en Bogotá y conquistó las seis medallas de oro en disputa

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3 mayo, 2026

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Juan José Velásquez, ganador en la categoría Sub-23 del Panamericano y en la Copa Latina de Bogotá. (Foto © FCC)
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