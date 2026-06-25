El GW Erco Sportfitness confirmó su nómina para la tercera válida de la Copa Nacional de MTB

La temporada nacional del MTB continúa su recorrido y este fin de semana tendrá una nueva parada en Cota, Cundinamarca, donde se disputará la tercera válida de la Copa Nacional MTB UCI C1 y Junior Series. El equipo GW Erco Sportfitness estará presente en la Pista Panamericana El Placer con 6 de corredores que buscará seguir sumando experiencia, resultados y puntos.

La formación estará integrada por Jerónimo Londoño, Jhean Pool Cardona, Jhonatan Botero “Chuky”, Santiago Quintero, Emanuel Morales y Daniela Gaviria, corredores que afrontarán las diferentes pruebas programadas durante los tres días de competencia en territorio cundinamarqués.

La participación del equipo cobra especial importancia por la posibilidad de obtener puntos UCI, especialmente en las categorías juveniles, donde Daniela Gaviria y Santiago Quintero continúan su proceso de consolidación dentro del panorama internacional del MTB.

Héctor Pérez, director deportivo del equipo destacó el valor competitivo de la carrera y la oportunidad que representa para sus corredores. “Es una carrera importante porque hace parte de la Copa Colombia y además está inscrita ante la UCI como categoría C1 y Junior Series. Son puntos muy valiosos para nuestros corredores“, explicó Pérez.

El director técnico también señaló que la competencia servirá para evaluar el estado de forma del equipo de cara a los próximos retos de la temporada. “Para Jhonatan Botero es una carrera clave dentro del proceso de preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estamos cerca del Campeonato Nacional y buscamos que todos los corredores lleguen en las mejores condiciones y que los puntos UCI que podamos conseguir sean muy valiosos para el equipo“, agregó.



Jhonatan Botero, una de los grandes referentes del MTB colombiano. (Foto © GW Erco Sportfitness)

Jhonatan Botero “Chuky”, resaltó la preparación realizada durante las últimas semanas y la importancia de la competencia para sus objetivos deportivos. “Estamos muy contentos con el trabajo que hemos venido realizando. Será una carrera UCI C1 muy importante y una buena oportunidad para seguir creciendo, conseguir puntos y continuar preparándonos para los compromisos internacionales que vienen“, afirmó Botero.

Por su parte, Daniela Gaviria afrontará la válida con la motivación de seguir avanzando en el ranking mundial juvenil. “Llego con buenas expectativas para esta competencia. Es un circuito exigente y técnico, pero me siento motivada porque es una Junior Series que entrega puntos para el ranking mundial. La idea es hacer una gran carrera y seguir sumando puntos importantes“, manifestó Gaviria.

La tercera válida de la Copa Nacional MTB se desarrollará del 26 al 28 de junio en la Pista Panamericana El Placer de Cota, Cundinamarca. La programación comenzará el viernes con el congresillo técnico, los entrenamientos oficiales y la revisión de pista. El sábado será el turno para las competencias de Short Track (XCC) y las pruebas de Gymkanas destinadas a las categorías menores. Finalmente, el domingo se disputarán las pruebas de Cross Country Olímpico (XCO), jornada principal del evento que reunirá a todas las categorías y donde estarán en juego los valiosos puntos UCI de esta válida nacional e internacional.

*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness