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Tercera válida de la Copa Nacional de MTB: el GW Erco Sportfitness se destacó en las pruebas del short track
En la tercera válida de la Copa Nacional de MTB, el GW Erco Sportfitness se destacó como uno de los principales equipos del día de Short Track (XCC) en Cota, Cundinamarca. El equipo tuvo una excelente actuación al obtener dos victorias, cuatro lideratos en la clasificación general y una actuación sobresaliente en la categoría élite.
Las primeras celebraciones llegaron en las categorías juveniles. Daniela Gaviria volvió a imponer condiciones en la rama femenina tras dominar la competencia de principio a fin y adjudicarse la victoria con un tiempo de 16 minutos y 13 segundos, aventajando por 54 segundos a Lina Valeria Sosa y por 1 minuto y 15 segundos a María Isabel Castro.
Con este nuevo triunfo, Gaviria mantiene una general perfecta al sumar tres victorias en tres válidas, resultado que le permite conservar el liderato de la clasificación con el puntaje ideal. “Hoy obtuve el primer lugar en el Short Track y mañana estoy aún más motivada para correr el Cross Country, porque es una carrera muy importante para sumar puntos UCI al ranking mundial”, dijo Gaviria.
La segunda celebración de la jornada fue obra de Santiago Quintero, quien volvió a comprobar por qué es uno de los jóvenes más fuertes del país. El antioqueño, después de registrar un tiempo de 21 minutos y 51 segundos, terminó ganando con autoridad después de haber respondido a cada ataque. Superó así a David Jiménez y Juan Felipe Mojica.
El triunfo le permitió conservar el liderato general de la Copa Nacional con puntaje perfecto y reafirmar el excelente nivel que ha mostrado durante toda la temporada. “Hoy disputamos el Short Track y logramos la victoria. Fue una carrera demasiado fuerte, con rivales muy competitivos, pero también una muy buena preparación para lo que viene, como el Campeonato Nacional y el Mundial. Fue una competencia muy dura y muy bonita”, indicó Quintero al finalizar la competencia.
La categoría élite también tuvo como protagonista a Jerónimo Bedoya, quien volvió a responder en la modalidad donde es uno de los especialistas del país. En una competencia de altísimo nivel, el antioqueño libró una intensa batalla frente a algunos de los mejores corredores nacionales y cruzó la meta en la cuarta posición, a tan solo 15 segundos del ganador, en una prueba donde los cuatro primeros finalizaron separados por ese mismo margen.
Bedoya, a pesar de que el podio se le escapó por muy poco, logró un resultado muy significativo: mantuvo el primer lugar en la Copa Nacional con 102 puntos, lo cual reafirmó su regularidad y lo posicionó como uno de los máximos referentes del Short Track.
Con los resultados obtenidos el GW Erco Sportfitness concluyó con una actuación sobresaliente en el Short Track de la III Válida Nacional de MTB, logrando dos victorias, cuatro lideratos en la clasificación general y un sólido desempeño en la categoría élite. Ahora, el foco estará en las competencias de Cross Country Olímpico (XCO) de hoy, que determinará los puntos UCI de la válida.
RESULTADOS COMPLETOS
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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El GW Erco Sportfitness confirmó su nómina para la tercera válida de la Copa Nacional de MTB
La temporada nacional del MTB continúa su recorrido y este fin de semana tendrá una nueva parada en Cota, Cundinamarca, donde se disputará la tercera válida de la Copa Nacional MTB UCI C1 y Junior Series. El equipo GW Erco Sportfitness estará presente en la Pista Panamericana El Placer con 6 de corredores que buscará seguir sumando experiencia, resultados y puntos.
La formación estará integrada por Jerónimo Londoño, Jhean Pool Cardona, Jhonatan Botero “Chuky”, Santiago Quintero, Emanuel Morales y Daniela Gaviria, corredores que afrontarán las diferentes pruebas programadas durante los tres días de competencia en territorio cundinamarqués.
La participación del equipo cobra especial importancia por la posibilidad de obtener puntos UCI, especialmente en las categorías juveniles, donde Daniela Gaviria y Santiago Quintero continúan su proceso de consolidación dentro del panorama internacional del MTB.
Héctor Pérez, director deportivo del equipo destacó el valor competitivo de la carrera y la oportunidad que representa para sus corredores. “Es una carrera importante porque hace parte de la Copa Colombia y además está inscrita ante la UCI como categoría C1 y Junior Series. Son puntos muy valiosos para nuestros corredores“, explicó Pérez.
El director técnico también señaló que la competencia servirá para evaluar el estado de forma del equipo de cara a los próximos retos de la temporada. “Para Jhonatan Botero es una carrera clave dentro del proceso de preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estamos cerca del Campeonato Nacional y buscamos que todos los corredores lleguen en las mejores condiciones y que los puntos UCI que podamos conseguir sean muy valiosos para el equipo“, agregó.
Jhonatan Botero “Chuky”, resaltó la preparación realizada durante las últimas semanas y la importancia de la competencia para sus objetivos deportivos. “Estamos muy contentos con el trabajo que hemos venido realizando. Será una carrera UCI C1 muy importante y una buena oportunidad para seguir creciendo, conseguir puntos y continuar preparándonos para los compromisos internacionales que vienen“, afirmó Botero.
Por su parte, Daniela Gaviria afrontará la válida con la motivación de seguir avanzando en el ranking mundial juvenil. “Llego con buenas expectativas para esta competencia. Es un circuito exigente y técnico, pero me siento motivada porque es una Junior Series que entrega puntos para el ranking mundial. La idea es hacer una gran carrera y seguir sumando puntos importantes“, manifestó Gaviria.
La tercera válida de la Copa Nacional MTB se desarrollará del 26 al 28 de junio en la Pista Panamericana El Placer de Cota, Cundinamarca. La programación comenzará el viernes con el congresillo técnico, los entrenamientos oficiales y la revisión de pista. El sábado será el turno para las competencias de Short Track (XCC) y las pruebas de Gymkanas destinadas a las categorías menores. Finalmente, el domingo se disputarán las pruebas de Cross Country Olímpico (XCO), jornada principal del evento que reunirá a todas las categorías y donde estarán en juego los valiosos puntos UCI de esta válida nacional e internacional.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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UCI Gravel World Series: Leonardo Páez finalizó segundo en la primera edición del GT3 Cime Lavaredo
En gran actuación, Leonardo Páez finalizó segundo en la primera edición del GT3 Cime Lavaredo, tras un emocionante duelo de principio a fin con el italiano Fabian Rabensteiner. Una vez más, el ciclomontañista nacional demostró toda su clase en una carrera perteneciente al calendario UCI Gravel World Series, celebrada en la localidad italiana de Auronzo di Cadore, en la región de Véneto.
El pedalista boyacense del equipo Lee Cougan | Basso Factory Racing logró un brillante segundo puesto reportándose a tan solo 26 segundos de Rabensteiner. El podio lo completó el noruego Eskil Evensen-lie (Metallurgica Veneta MTB Pro Team) tras una carrera marcada por los ascensos largos y las diferencias mínimas entre los principales favoritos.
“Estoy muy contento con mi actuación, fue una carrera increíblemente dura y rápida. Me sentí genial desde los primeros kilómetros e intenté presionar a Fabián en las primeras subidas. Desafortunadamente, la caída complicó mi carrera y no pude alcanzarlo. Aun así, conseguimos un excelente resultado y quiero agradecer enormemente a todo el equipo por su apoyo impecable”, dijo Páez, en declaraciones recogidas por el Lee Cougan | Basso Factory Racing.
El recorrido planteó 133 kilómetros y 3.170 metros de desnivel positivo, una combinación que lo sitúa entre los eventos más duros de la serie y que encaja especialmente bien con corredores acostumbrados al XCM y a las largas jornadas de montaña.
Es importante mencionar que Rabensteiner y Páez cuentan con un amplio historial en pruebas de mountain bike de larga distancia, mientras que Evensen-Lie también está habituado a los recorridos montañosos y de gran resistencia, que esta vez contó un alto nivel de esfuerzo de más de cuatro horas.
*Resultados – UCI Gravel World Series | Grand Tour 3 Cime Lavaredo
|1
|Fabián Rabensteiner
|4:36:21
|2
|Leonardo Páez
|Lee Cougan Basso Factory Racing
|0:26
|3
|Eskil Evensen-lie
|Metallurgica Veneta MTB Pro Team
|2:25
|4
|Stefano Gerbaz
|10:16
|5
|Nicola Taffarel
|Metallurgica Veneta MTB Pro Team
|12:23
|6
|Daan Grosemans
|12:36
|7
|Dario Cherchi
|Lee Cougan Basso Factory Racing
|13:02
|8
|Pellegrini Alessandro
|Mentecorpo Bianchi Pro Team
|14:00
|9
|Dorigoni Jakob
|14:58
|10
|Bouts Jordy
|15:59
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Copa Antioquia de MTB 2026: Copacabana disfrutó con la tercera válida
La pista de Copacabana fue el escenario de la tercera válida de la Copa Antioquia de MTB, una competencia que reunió a mas 200 deportistas provenientes de municipios como Amagá, El Retiro, Yarumal, La Unión, Girardota, Yolombó, Caldas, Cañasgordas y Abejorral, además de representantes de reconocidos clubes y equipos como Team Sistecrédito, GW Erco SportFitness, Botero Bikes, Tourmalet Cycling, entre otros.
El espectáculo estuvo acompañado por un clima ideal para la práctica del cross country olímpico. La lluvia dio tregua y el sol hizo presencia durante las últimas competencias del día, permitiendo que deportistas y aficionados disfrutaran de una gran fiesta del MTB antioqueño.
Los deportistas afrontaron un exigente recorrido de 2,6 kilómetros con 90 metros de desnivel positivo por vuelta, convirtiéndose en un verdadero reto técnico para todos los participantes. Los corredores debieron enfrentar un terreno seco con rampas con porcentajes de ascensión de doble dígito, cerradas curvas de 180 grados y descensos cortos, pero bastante inclinados, que exigieron máxima concentración y habilidad.
Uno de los momentos más especiales de la jornada fue ver en competencia a las nuevas referentes del MTB colombiano vistiendo sus distintivos internacionales. Stefany Higuita y Antonia Rivera lucieron el jersey que las acredita como campeonas panamericanas, mientras que la campeona panamericana junior, Daniela Gaviria, protagonizó una de las actuaciones más memorables del día.
La corredora del GW Erco SportFitness sufrió un inconveniente mecánico al momento de la salida, lo que la obligó a partir aproximadamente un minuto y treinta segundos detrás de sus rivales. Lejos de resignarse, inició una espectacular remontada, alcanzó una a una a sus competidoras y terminó imponiéndose con autoridad para quedarse con la victoria de la categoría Damas Única, desatando la admiración del público presente.
En la máxima categoría masculina, el protagonismo fue para Jhonnatan Botero, del GW Erco SportFitness, quien dominó la prueba élite para quedarse con el primer lugar tras completar nueve exigentes vueltas al circuito, confirmando su gran momento deportivo.
Más allá de la competencia, esta válida marcó un hecho importante para el ciclismo de montaña del departamento, al convertirse en la primera carrera organizada por los nuevos integrantes de la Comisión Antioqueña de MTB, quienes asumieron el reto de liderar el crecimiento de esta modalidad y ya trabajan en nuevos proyectos para el segundo semestre del año.
La Copa Antioquia de MTB continúa consolidándose como uno de los principales escenarios de formación, desarrollo y alto rendimiento del país, reuniendo a deportistas de todas las edades en torno a la pasión por la bicicleta y el deporte.
Podios de la III Válida Copa Antioquia de MTB – Copacabana
Infantil A Damas (8-10 años)
- Celeste Manco Echavarría (Club Ciclismo Cañas – Cañasgordas)
- Aitana Victoria Rodríguez Graciani (Valeria Montrex – Yak Brake)
- Lucía Vargas González (Correcaminos Yolombó)
Infantil B Damas (11-12 años)
- Sammy Liseth García Tabares (Club Minero Amagá)
- María Ángel Avendaño Marín (Correcaminos Yolombó)
- María Antonia Alcaraz Ospina (Club Ciclismo Cañas)
Infantil A Varones (8-10 años)
- Sneider Vanegas Mejía (Valeria Montrex)
- Emmanuel Ramírez Picón (Valeria Montrex)
- Mateo Castaño Granados (Club Minero Amagá)
Infantil B Varones (11-12 años)
- Santiago Zapata Muñoz (Ciclo Ancerma)
- David Alejandro Ramírez Rengifo (Club de Ciclismo Cañas)
- Dilan Stiven Herrera (Correcaminos Retiro)
Prejuvenil Damas A (13-14 años)
- Stefanny Higuita Guisao (Valeria Montrex)
- Celeste Calle Orozco (Ciclo Anzea)
- Antonia Rivera Rodríguez (Valeria Montrex)
Prejuvenil Damas B (15-16 años)
- María Isabel Chica Rojas (ABERRODAR)
- Salomé Agudelo Puerta (Correcaminos Yolombó)
- Sofía Castrillón Palacio (Fundación Tourmalet)
Prejuvenil Varones A (13-14 años)
- David Arias Muriel (Team Sistecrédito – Club Minero Amagá)
- Salomón González Torres (Valeria Montrex)
- Matyas Ospina Castillo (Inder Girardota)
Prejuvenil Varones B (15-16 años)
- Emmanuel Morales Otálvaro (GW Erco SportFitness)
- Emanuel Toro Botero (El Retiro Sobre Ruedas–IMDER)
- Jerónimo Flórez Bedoya (El Retiro Sobre Ruedas–IMDER)
Damas Única
- Daniela Gaviria Ramírez (GW Erco SportFitness – Club Minero
Amagá)
- Luz Adriana Muñoz Franco (Tourmalet Cycling)
- Tatiana Ruiz (Inder Girardota)
Máster B (40-49 años)
- Mario Botero
- Henry Alberto García Medina (XCO Yarumal)
- Mauricio Castaño Calle (Corporación Correcaminos El Retiro)
Máster A (30-39 años)
- Cristian Ricardo Yepes Arroyave (Élite Bikes)
- Jonathan Puerta Uribe (Specialized Indiana)
- Juan Alberto Munera Alzate (MTC Botero Bikes)
Junior (17-18 años)
- Genaro Ramírez Botero (Team Astranova)
- José David Acevedo Restrepo (Valeria Montrex)
- Sebastián Botero Cadavid (Fundación Tourmalet)
Open (19-29 años)
- Jhonnatan Botero Villegas (GW Erco SportFitness)
- Jerónimo Bedoya (GW Erco)
- Santiago Arango Román (El Retiro Sobre Ruedas–IMDER)
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo de Antioquia