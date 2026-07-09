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“Teníamos claro que íbamos a apostar todo por Fernando Gaviria”: José Miguel Fernández tras el quinto capítulo del Tour

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El sprinter antioqueño Fernando Gaviria terminó en el top 20 en la quinta etapa del Tour de Francia 2026. (Foto Caja Rural - Seguros RGA © Sprint Cycling)
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Tour de Francia: Tadej Pogacar derrota de forma categórica a Jonas Vingegaard en los Pirineos

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El esloveno Tadej Pogacar ganó la sexta etapa del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)
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El austriaco Gregor Mühlberger también ganó la segunda etapa de la Vuelta a Austria 2026. (Foto © Cycling Austria)
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Ciclo-Retro: los escarabajos que conquistaron la famosa camiseta de ‘pepas rojas’ en el Tour de Francia

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9 julio, 2026

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Quintana le obsequió la camiseta de mejor escalador del Tour a Mauricio Soler, Maillot que el ‘Lancero’ ganara en el año 2007
Mauricio Soler y Nairo Quintana, boyacenses ganadores de la montaña en el Tour de Francia. (Foto © RMC)
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