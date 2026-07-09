“Teníamos claro que íbamos a apostar todo por Fernando Gaviria”: José Miguel Fernández tras el quinto capítulo del Tour

Etapa de ideas claras y un solo objetivo para el Caja Rural-Seguros RGA en el quinto capítulo del Tour de Francia 2026: que Fernando Gaviria peleará frente a los mejores velocistas del pelotón en el previsible sprint masivo de Pau.

“En el inicio de la etapa teníamos claro que íbamos a apostar todo por Gaviria. Hemos decidido no meter a nadie en la fuga para que se sintiera arropado y que todo el mundo estuviera con él todo lo posible. El equipo ha estado muy bien durante todo el día, siempre cerca”, dijo José Miguel Fernández, director deportivo del equipo español.

Al final, una caída cerca de los últimos 5 kilómetros, que afectó a Stefano Oldani y Alex Molenaar, trastocó todos los planes, ya que ambos debían proteger y situar al colombiano en una parte final muy técnica por las calles de Pau, donde resultaba de vital importancia contar con la ayuda de otros compañeros.

Aunque el sprinter antioqueño salvó el incidente, la baza de la formación española para las llegadas masivas se quedó sin la ayuda de sus compañeros en los kilómetros finales y no pudo remontar posiciones, terminando en la casilla 17º en el embalaje.

*Con Información Prensa Caja Rural-Seguros RGA