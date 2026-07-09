Vuelta a Madrid Sub-23: Mika Vijvinkel también triunfa en Alcalá de Henares y es más líder

¡Cero y van dos! El neerlandés Mika Vijvinkel (GD Súper Froiz) repitió la dosis del primer día y levantó los brazos vestido de rojo en Alcalá de Henares, con una jornada de intenso calor en la que un apretado sprint el líder ganó por delante de los españoles Aimar Galdós (BBK Euskadi) y Luca Martínez (Selección Española júnior).

En cuanto al joven boyacense Alejandro Peña (Equipo Cortizo), este llegó perdiendo más de dos minutos con en el grupo de favoritos, luego de realizarle un gran trabajo a su líder, Manuel Sanroma, el actual campeón de España en la categoría sub-23

El trayecto de la segunda jornada contó con un recorrido de 134 kilómetros, en un doble circuito, que incluyó las subidas de Villalbilla y Loranca, así como las metas volantes al paso por Nuevo Baztán. La etapa tuvo desde los primeros compases el protagonismo de tres fugados: Joaquín Medina (Telco ON Clima Osés), el líder de la montaña Cornee Vanslembrouck (Dovy Keukens) y Loewis Bockstaele (Supermercados Froiz).

La carrera madrileña para los sub-23 continuará este jueves con la tercera etapa, que se llevará a cabo en el municipio de Parla sobre un recorrido de 126 kilómetros con varios tramos de sterrato.