Luto en el ciclismo colombiano: a los 76 años fallece Rafael Antonio Niño

Conocido como El niño de Cucaita, el exciclista profesional nacido en Boyacá el 11 de diciembre de 1949 falleció este lunes a los 76 años. Corrió durante los años setenta y ochenta, y conserva la marca como el ciclista más ganador de la Vuelta a Colombia (seis ocasiones) y el Clásico RCN (cinco veces).

También ganó la Vuelta de la Juventud y la Vuelta a Cundinamarca. Participó en el Giro de Italia de 1974. A mediados de los años ochenta, ya retirado, trabajó como director técnico del equipo Café de Colombia en el Tour de Francia. Después se dedicó a dirigir otros equipos en el país, actualmente trabajaba como director deportivo del EBSA de Boyacá y se preparaba para la Vuelta a Colombia.

Su legado trasciende los títulos y victorias. El boyacense fue protagonista de una de las épocas más gloriosas del ciclismo colombiano y una inspiración para miles de deportistas que encontraron en su disciplina, perseverancia y espíritu competitivo un ejemplo de vida y superación.

El director de la Revista Mundo Ciclístico, Héctor Urrego Caballero, y el grupo periodístico lamentan profundamente esta sensible pérdida para el deporte colombiano y envían un fraternal saludo de solidaridad y condolencia a su familia. Paz en su tumba.