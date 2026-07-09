Ultímas Notícias
Luto en el ciclismo colombiano: a los 76 años fallece Rafael Antonio Niño
Conocido como El niño de Cucaita, el exciclista profesional nacido en Boyacá el 11 de diciembre de 1949 falleció este lunes a los 76 años. Corrió durante los años setenta y ochenta, y conserva la marca como el ciclista más ganador de la Vuelta a Colombia (seis ocasiones) y el Clásico RCN (cinco veces).
También ganó la Vuelta de la Juventud y la Vuelta a Cundinamarca. Participó en el Giro de Italia de 1974. A mediados de los años ochenta, ya retirado, trabajó como director técnico del equipo Café de Colombia en el Tour de Francia. Después se dedicó a dirigir otros equipos en el país, actualmente trabajaba como director deportivo del EBSA de Boyacá y se preparaba para la Vuelta a Colombia.
Su legado trasciende los títulos y victorias. El boyacense fue protagonista de una de las épocas más gloriosas del ciclismo colombiano y una inspiración para miles de deportistas que encontraron en su disciplina, perseverancia y espíritu competitivo un ejemplo de vida y superación.
El director de la Revista Mundo Ciclístico, Héctor Urrego Caballero, y el grupo periodístico lamentan profundamente esta sensible pérdida para el deporte colombiano y envían un fraternal saludo de solidaridad y condolencia a su familia. Paz en su tumba.
Ruta
Tour de Francia 2026: llegó la montaña y Egan Bernal recuperó quince puestos en la general
La edición 113 del Tour de Francia, que cuenta con la participación de 5 colombianos, vivió su sexta etapa, una jornada súper montañosa de 186 kilómetros entre entre Pau y Gavarnie-Gèdre, que fue ganada por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG).
Dos colombianos entraron en el top 15: el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) se clasificó 11° y el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) ingresó a la meta en la casilla 13°, en esta durísima jornada, mientras que el antioqueño Sergio Higuita (XDS Astana Team) se reportó 35° y el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) 56°.
Transcurridas seis etapas de la ‘Grande Bouclé’, Egan Bernal (Netcompany Ineos) pasó a ser el mejor colombiano en la clasificación general, quedando un puesto del top 10 a 9:12 del nuevo líder, el campeón del mundo Tadej Pogacar.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general y las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la prestigiosa ronda gala, luego de las seis primeras jornadas.
Nueva Clasificación General Individual
|1
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|21:11:57
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|2:42
|3
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|3:27
|4
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:30
|5
|Juan Ayuso
|Lidl-Trek
|3:34
|6
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|3:55
|7
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|4:00
|8
|Lenny Martínez
|Bahrain Victorious
|4:21
|9
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|4:57
|10
|Mathias Vacek
|Lidl-Trek
|7:10
|11
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|9:12
|22
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|13:06
|29
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|24:32
|62
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:01:34
|167
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|1:48:41
MountainBike
Tópaga vibró con la séptima válida de la Copa Raza de Campeones en la modalidad de MTB
El municipio de Tópaga fue escenario de una emocionante jornada de ciclomontañismo con la realización de la séptima válida de la Copa Boyacá Raza de Campeones, evento que reunió a decenas de jóvenes talentos y pedalistas de diferentes municipios del departamento.
La competencia, que se desarrolló en medio de exigentes condiciones de terreno y altimetría, puso a prueba la resistencia, técnica y preparación de los corredores en cada una de las categorías, consolidando esta valida como una de las principales vitrinas del ciclismo formativo en Boyacá.
En la categoría infantil, Juan José González, de la Escuela Pedaleando por un Sueño Alcaldía Sámaca, se quedó con el primer lugar tras registrar un tiempo de 22 minutos y 53 segundos, seguido por Miguel Ángel Méndez y Julián Stiven Ríos, ambos representantes de Pedaleando por Ventaquemada.
Por su parte, en damas menores, Sara Edith Lozano, del equipo Talentos Chiquinquireños BRC, se llevó la victoria con un tiempo de 44:21, demostrando un alto nivel competitivo. En esta misma categoría, Linda Alejandra Beltrán y Sara Stefanya Atará completaron el podio.
En damas mayores, la victoria fue para Diana Carolina Pinilla, del Team Boyacá es para Vivirla, quien impuso su ritmo durante toda la competencia para cruzar la meta en el primer lugar.
Las categorías formativas también dejaron grandes emociones. En prejuvenil A, Sergio Mateo Castellanos se destacó con una sólida actuación, mientras que en prejuvenil B y juvenil se evidenció el crecimiento deportivo de los nuevos talentos del departamento, con participación destacada de escuelas de ciclismo y clubes de diferentes municipios.
En la categoría junior, Juan Camilo Aponte fue el más rápido de la jornada, representando a la Escuela Pedaleando por un Sueño Alcaldía Sámaca, consolidando el buen momento de esta cantera deportiva.
Finalmente, en la categoría open, Yimer Alejandro Antonio Solano, del Team Boyacá es para Vivirla, se coronó campeón con un tiempo de 1:00:05, en una de las pruebas más exigentes del día, seguido por Javier Fernando Torres Ramírez y Jairo Alejandro Hernández Murcia.
El evento contó con el apoyo de diferentes clubes, escuelas de formación y entidades locales, quienes continúan apostándole al crecimiento del ciclismo como motor de transformación social y deportiva en la región.
*Con información Prensa Indeportes Boyacá
Ultímas Notícias
El Ministerio del Deporte rendirá cuentas
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2025-2026 del Ministerio del Deporte será el resultado de un proceso de diálogo construido junto a la ciudadanía durante los últimos meses. Para ello, la entidad desarrolló ejercicios participativos que permitieron recoger propuestas, inquietudes y expectativas de la ciudadanía y de los actores del Sistema Nacional del Deporte.
El proceso comenzó con un recorrido por las regiones, donde se escuchó a beneficiarios, dirigentes deportivos, líderes comunitarios y representantes de los organismos deportivos para conocer cómo evalúan la gestión institucional y cuáles son las principales necesidades en sus territorios.
A estas jornadas se sumaron dos consultas ciudadanas virtuales que ampliaron la participación. La primera, orientada a priorizar los temas que serán abordados durante la audiencia pública, que estuvo abierta entre el 22 de abril y el 13 de mayo de 2026. Resultado de este ejercicio, se seleccionaron como asuntos prioritarios la capacitación en administración deportiva, el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, los proyectos de infraestructura, la gestión contractual y la ejecución presupuestal. Los resultados fueron consolidados en un informe que se encuentra publicado en el sitio oficial del ministerio y que fue socializado con la ciudadanía.
Posteriormente, entre el 11 de junio y el 3 de julio de 2026, se puso a consideración de la ciudadanía el Informe de Rendición de Cuentas 2025-2026. En esta consulta han participado ciudadanos de 20 departamentos y Bogotá, quienes presentaron observaciones, preguntas y comentarios sobre el documento.
El balance incluirá avances en alto rendimiento, talento y reserva deportiva, deporte escolar, deporte social comunitario, actividad física, recreación e infraestructura deportiva y recreativa, así como las acciones desarrolladas para fortalecer los organismos deportivos y la atención a mujeres, víctimas del conflicto, comunidades indígenas y afrodescendientes, además de los resultados en gestión presupuestal.
Con este ejercicio, se busca que la rendición de cuentas vaya más allá de la presentación de cifras. La audiencia será un espacio para responder a las inquietudes de la ciudadanía, compartir los resultados de la gestión y fortalecer el diálogo con quienes hacen parte del deporte en los territorios.
La audiencia pública de rendición de cuentas se realizará el próximo 23 de julio de 2026, a las 11:00 a.m. y será transmitida a través de las redes sociales de la entidad.
*Con Información Prensa Mindeporte