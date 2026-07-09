Vuelta a Madrid Sub-23: Ekhi Uriarte gana el tercer capítulo y Mario Cordero se pone líder

El ciclista español del equipo BBK Euskadi, Ekhi Uriarte, se impuso desde la fuga en la tercera etapa de la Vuelta a la Comunidad de Madrid sub-23, luego de recorrer 126 kilómetros en el municipio de Parla, en una jornada que incluyó varios tramos de sterrato.

Su compañero de escapada Mario Cordero (Finisher) gestionó el esfuerzo a la perfección para llegar segundo y convertirse en el nuevo líder de la carrera madrileña a falta de las dos últimas etapas.

En cuanto al joven boyacense Alejandro Peña (Equipo Cortizo) este continuó realizando su trabajo de gregario, para su líder, Manuel Sanroma, el actual campeón de España en la categoría sub-23, por lo que se reportó a la meta en posiciones intermedias.

Este viernes 10 de julio se disputará la etapa reina de la Vuelta a Madrid sub-23 con la habitual salida desde el velódromo Tasio Greciano de Galapagar para cumplir los 153 kilómetros hasta la meta en San Lorenzo de El Escorial con un el durísimo final empedrado.

RESULTADOS TERCERA ETAPA

CLASIFICACIÓN GENERAL