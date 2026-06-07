Diego Arboleda se luce en Francia y gana la segunda válida de la Copa Mundo de BMX 2026

Un excelente fin de semana tuvo la Selección Colombia de BMX en la primera y segunda válida de la Copa Mundo, que se llevó a cabo en Sarrians, Francia. El gran protagonista fue Diego Arboleda, quien se lució este domingo y ganó la segunda válida en la categoría élite de la rama masculina, mientras que Juan Velázquez Carmona terminó sexto entre los sub-23.

El bicicrosista antioqueño volvió a ser gran protagonista en el certamen mundial, tras su segundo puesto el día anterior. Arboleda mostró un gran nivel en cada de una de las series y ratificó el buen momento deportivo que atraviesa para adjudicarse el primer lugar.

“La verdad muy contento por la victoria, me había puesto este reto personal. Estoy a pocos meses cumplir los 30 años y asumo todo esto con mucha madurez y contento de hacerlo real”, dijo Arboleda, en declaraciones al canal de la UCI.



Diego Arboleda, ganador de la segunda válida de la Copa Mundo de BMX 2026. (Foto © UCI BMX Racing)

El podio de los élites lo completaron el francés Eddy Clerte y el estadounidense Cameron Wood. El otro colombiano en competencia, Carlos Ramírez fue eliminado en las semifinales.

La selección colombiana de BMX, que participa en la Copa Mundo UCI gracias al apoyo del Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Colombiano y la Federación Colombiana de Ciclismo, volverá a competir el próximo fin de semana en Papendal, Países Bajos, en las rondas 3 y 4.