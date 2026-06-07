BMX
Diego Arboleda se luce en Francia y gana la segunda válida de la Copa Mundo de BMX 2026
Un excelente fin de semana tuvo la Selección Colombia de BMX en la primera y segunda válida de la Copa Mundo, que se llevó a cabo en Sarrians, Francia. El gran protagonista fue Diego Arboleda, quien se lució este domingo y ganó la segunda válida en la categoría élite de la rama masculina, mientras que Juan Velázquez Carmona terminó sexto entre los sub-23.
El bicicrosista antioqueño volvió a ser gran protagonista en el certamen mundial, tras su segundo puesto el día anterior. Arboleda mostró un gran nivel en cada de una de las series y ratificó el buen momento deportivo que atraviesa para adjudicarse el primer lugar.
“La verdad muy contento por la victoria, me había puesto este reto personal. Estoy a pocos meses cumplir los 30 años y asumo todo esto con mucha madurez y contento de hacerlo real”, dijo Arboleda, en declaraciones al canal de la UCI.
El podio de los élites lo completaron el francés Eddy Clerte y el estadounidense Cameron Wood. El otro colombiano en competencia, Carlos Ramírez fue eliminado en las semifinales.
La selección colombiana de BMX, que participa en la Copa Mundo UCI gracias al apoyo del Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Colombiano y la Federación Colombiana de Ciclismo, volverá a competir el próximo fin de semana en Papendal, Países Bajos, en las rondas 3 y 4.
BMX
Diego Arboleda muestra un gran nivel en Francia y se sube al podio en la primera válida de la Copa Mundo de BMX 2026
Un excelente inicio tuvo la Selección Colombia de BMX en la primera válida de la Copa Mundo, que comenzó este sábado en Sarrians, Francia con un meritorio podio de Diego Arboleda en la categoría élite de la rama masculina.
El bicicrosista antioqueño dominó en cada una de las rondas clasificatorias y terminó 2° en una final de photo finish. El neerlandés Jaymio Brink y el francés Sylvain André completaron los puestos de honor.
Este es el quinto podio en una Copa Mundo para el deportista colombiano, que previamente ganó la primera ronda de la Copa Mundo en 2022, realizada en Glasgow, Escocia, además de un tercer puesto enManchester, Inglaterra en 2019; y un primer y segundo puesto en Sakarya, Turquía en la séptima y octava válida en 2021.
La selección colombiana de BMX volverá a competir esta domigo en territorio francés, en la segunda válida de la Copa Mundo y el próximo fin de semana estará en Papendal, Países Bajos para las rondas 3 y 4.
BMX
Copa Latina de BMX 2026: la Selección Colombia arrasó en Bogotá y conquistó las seis medallas de oro en disputa
En una brillante presentación este domingo en Bogotá, la Selección Colombia de bicicrós dominó la cuarta ronda de la Copa Latina de BMX 2026. El equipo tricolor ganó las seis preseas doradas en disputa, en la categoría Championship.
Las medallas de oro fueron conseguidas por Valentina Jiménez y Sergio Garzón, en la categoría junior; por Nicole Foronda y Juan José Velásquez, en los Sub-23 y por Valentina Muñoz y Carlos Ramírez, entre los élite.
Asimismo, la delegación tricolor sumó cinco platas y cuatro bronces, mostrando un dominio abrumador que superó todos los pronósticos.
Podio Damas Júnior
🏆 Valentina Jiménez (Colombia)
🥈 Guadalupe Palacios (Colombia)
🥉 Gissela Alvarado (Colombia)
Podio Varones Júnior
🏆 Sergio Garzón (Colombia)
🥈 Johan Taquez (Colombia)
🥉 Luca Grigoletto (Brasil)
Podio Sub-23 Damas
🏆 Nicole Foronda (Colombia)
🥈 Mariana Agudelo (Colombia)
🥉 Natalia Mendieta (Colombia)
Podio Sub-23 Varones
🏆 Juan José Velásquez (Colombia)
🥈 Juan José Arango (Colombia)
🥉 Tomás Palmezano (Colombia)
Podio Élite Damas
🏆 Valentina Muñoz (Colombia)
🥈 Sharid Fayad (Colombia)
🥉 Andrea Escobar (Colombia)
Podio Élite Varones
🏆 Carlos Ramírez (Colombia)
🥈 Federico Villegas (Argentina)
🥉 Lucas Moresco (Brasil)
Resultados Completos
BMX
Los bicicrosistas colombianos dominaron ampliamente el Campeonato Panamericano de BMX Bogotá 2026
El Campeonato Panamericano de BMX, que se disputó en la pista Carlos Ramírez, del Parque Recreodeportivo El salitre, en Bogotá no solo dejó a Colombia como campeón absoluto, sino con la tranquilidad de que los procesos para el presente y el futuro de esta especialidad están garantizados.
Los bicicrosistas colombianos dominaron en las finales de Championship tras ganar los seis títulos en disputa, en las categorías élite, sub-23 y junior, tanto en damas como en varones.
En élite, Diego Arboleda logró su quinto título panamericano, al imponerse en la prueba ante sus compatriotas Carlos Ramírez y Mateo Carmona, quienes ocuparon, en ese mismo orden, los otros lugares del podio. En damas, por su parte, Valentina Muñoz se quedó con la medalla de oro, seguida de las también colombianas Gabriela Bollé y Sharid Fayad, plata y bronce, respectivamente.
El dominio colombiano superó todos los pronósticos, ya que además de los podios de la categoría élite, los riders locales también ganaron en las categorías sub-23 y junior, con atletas de la Selección Colombia o avalados para la competencia por la Federación Colombiana de Ciclismo, organizadora del certamen, en conjunto con la Comisión Panamericana de BMX y la Confederación Panamericana de Ciclismo.
En la categoría Junior se impusieron Valentina Jiménez y Sergio Andrés Garzón, mientras que en sub-23, las medallas de oro quedaron en poder de Nicole Foronda y Juan José Velásquez, todos colombianos.
El certamen, que hace parte de los 13 grandes eventos de la temporada 2026 apoyados por el Ministerio del Deporte, con una inversión de 17.500 millones de pesos, contó con la participación de más de 1.600 riders de 16 países, de los cuales cerca de 1.100 hicieron parte de las categorías Challenge (competencias por edades, desde los siete años en adelante) y Championship (élite, sub-23 y junior).
También es importante destacar la participación de cerca de 600 niños en la modalidad de walkbike (sin pedales), con lo que se garantiza la masificación y el futuro de esta disciplina que ha llenado de gloria al país en certámenes del ciclo olímpico y mundiales.
Resultados Campeonato Panamericano
Élite varones:
- Diego Arboleda (Colombia)
- Carlos Ramírez (Colombia)
- Mateo Carmona (Colombia)
Élite damas:
- Valentina Muñoz (Colombia)
- Gabriela Bolle (Colombia)
- Sharid Fayad (Colombia)
Sub-23 damas:
- Nicole Foronda (Colombia)
- Mariana Agudelo (Colombia)
- Natalia Mendieta (Colombia)
Sub-23 varones:
- Juan José Velásquez (Colombia)
- Santiago Santa (Colombia)
- Andrés Ariza (Colombia)
Júnior damas:
- Valentina Jiménez (Colombia)
- Guadalupe Palacios (Colombia)
- Kamila Buitrago (Colombia)
Júnior varones:
- Sergio Garzón (Colombia)
- Mathias Serna (Colombia)
- Samuel Orjuela (Colombia)
*Con Información Prensa Mindeporte