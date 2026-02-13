Vuelta a la Región de Murcia: el UAE hace la fiesta en la jornada inaugural con Marc Soler 1° y Julius Johansen 2°

En un final emocionante, Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG) ganó la primera etapa de Vuelta a la Región de Murcia 2026 al imponerse desde un ataque lejano. El joven corredor mantuvo la calma sobre el final y logró su primera victoria del año.

El pedalista español se llevó el triunfo, tras recorrer 83,5 kilómetros entre Fortuna y Yecla. El danés Julius Johansen completó la fiesta del conjunto árabe entrando en la segunda posición y tercero llegó el británico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).



Marc Soler, ganador de la primera etapa de la Vuelta a la Región de Murcia “Costa Cálida” 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)

Con relación a los dos colombianos del Petrolike en competencia, Juan Diego Quintero finalizó en la casilla 56° a 3:13 del ganador, mientras que Alejandro Callejas terminó en el puesto 91° a más de 4 minutos de Soler.

En el Alto Virgen del Castillo (1,3 km al 7,4%), la subida más dura del día, Marc Soler se fue en solitario. Inmediatamente después atrás saltó Thomas Pidcock, pero no fue suficiente para alcanzar a los punteros del UAE.

La carrera española finalizará este sábado con la segunda etapa y última etapa, una jornada de 178,7 kilómetros entre Fortuna y Santomera, donde conoceremos al sucesor del suizo Fabio Christen, campeón del año pasado.

¡TREMENDA ACTUACIÓN DEL ESPAÑOL!



Marc Soler se quedó con el primer lugar en la Etapa 1 de la Vuelta a la Región de Murcia.



Su tiempo fue de 1hr, 50 min y 39 seg.#CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/L4qrPoPvxM — DSPORTS (@DSports) February 13, 2026

Vuelta a la Región de Murcia “Costa Cálida” (2.1)

Resultados Etapa 1 | Fortuna – Yecla (83,5 km)

1 Marc Soler UAE Team Emirates – XRG 1:50:34 2 Julius Johansen UAE Team Emirates – XRG 0:19 3 Thomas Pidcock Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 0:40 4 Héctor Álvarez Selección de España 1:01 5 Igor Arrieta UAE Team Emirates – XRG ,, 6 Pello Bilbao Bahrain – Victorious ,, 7 Tim Wellens UAE Team Emirates – XRG ,, 8 Matej Mohorič Bahrain – Victorious ,, 9 Matyáš Kopecký Unibet Rose Rockets ,, 10 Benoît Cosnefroy UAE Team Emirates – XRG 1:15