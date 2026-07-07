Daniela Gaviria, una de las protagonistas de la cuarta válida de la Copa Antioquia de MTB

La pista de La Enterradora, en Guarne, fue el escenario de la cuarta válida de la Copa Antioquia de MTB, donde el GW Erco Sportfitness firmó una destacada actuación de la mano de Daniela Gaviria, quien se llevó la victoria en la categoría damas única en la prueba de Cross-Country Olímpico (XCO).

“Tuve buenas sensaciones y logré obtener el primer lugar. El clima fue muy seco, había mucho polvo y había que correr a un ritmo constante para soportar todas las vueltas. Esta victoria me motiva aún más para seguir entrenando fuerte y llegar en una mejor condición al Campeonato Nacional. Estoy contenta ya que me pude medir cómo estoy de cara a las próximas carreras”, dijo Gaviria.

En una jornada marcada por el calor, el polvo y un trazado exigente y técnico, que estuvo marcado por ascensos prolongados, también se destacó Jerónimo Bedoya que ratificó su buena condición, controlando la competencia durante las cinco vueltas y demostrando un excelente nivel competitivo a solo dos semanas del Campeonato Nacional.

“Fue un circuito muy duro, muy exigente y muy bien trazado, que realmente nos ayuda para la preparación del próximo Campeonato Nacional en 15 días. Después de cinco vueltas logré ganar esta carrera. Me voy con buenas piernas y ahora queda terminar de ajustar los entrenamientos para el Nacional”, afirmó Bedoya tras cruzar la meta.

Otra de los corredores destacados fue Santiago Quintero, quien, pese a pertenecer a la categoría júnior, tuvo que competir en Élite debido a que no se abrió su categoría. Lejos de verse afectado por el cambio, Quintero protagonizó una brillante presentación al finalizar en la segunda posición, compitiendo de tú a tú frente a corredores de mayor experiencia.

“Fue una pista bastante dura y el calor también hizo la carrera muy exigente. Fueron cinco vueltas muy sufridas corriendo con la categoría Élite, pero al final pude obtener el segundo puesto. Es una muy buena preparación para lo que será el Campeonato Nacional“, concluyó Quintero.

*Con infirmación GW Erco Sportfitness