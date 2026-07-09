Connect with us

Ruta

Vuelta a Austria: Gregor Mühlberger repite la dosis en los Alpes y se afianza en el liderato

Publicado

Hace 2 horas

el

El austriaco Gregor Mühlberger también ganó la segunda etapa de la Vuelta a Austria 2026. (Foto © Cycling Austria)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Tour de Francia: Tadej Pogacar derrota de forma categórica a Jonas Vingegaard en los Pirineos

Publicado

Hace 32 mins

el

9 julio, 2026

Por

El esloveno Tadej Pogacar ganó la sexta etapa del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)
Seguir leyendo

Ruta

Ciclo-Retro: los escarabajos que conquistaron la famosa camiseta de ‘pepas rojas’ en el Tour de Francia

Publicado

Hace 5 horas

el

9 julio, 2026

Por

Quintana le obsequió la camiseta de mejor escalador del Tour a Mauricio Soler, Maillot que el ‘Lancero’ ganara en el año 2007
Mauricio Soler y Nairo Quintana, boyacenses ganadores de la montaña en el Tour de Francia. (Foto © RMC)
Seguir leyendo

Ruta

Vuelta a Madrid Sub-23: Mika Vijvinkel también triunfa en Alcalá de Henares y es más líder

Publicado

Hace 16 horas

el

8 julio, 2026

Por

El neerlandés Mika Vijvinkel ganó la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Madrid Sub-23. (Foto © Vuelta a Madrid Sub-23)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 1976-2026 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.