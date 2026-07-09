Vuelta a Austria: Gregor Mühlberger repite la dosis en los Alpes y se afianza en el liderato

El austriaco Gregor Mühlberger ganó de forma magistral la segunda etapa de la Vuelta a Austria 2026 y se afianzó en el liderato. La jornada montañosa, que contó con 142,9 kilómetros de recorrido, se disputó entre la localidad de Bad Kleinkirchheim y Gaisberg, la mayor cumbre de los Alpes.

El corredor austriaco, de 32 años, que alcanzó su segunda victoria en la carrera, superó por más de un minuto al británico James Shaw (EF Education-EasyPost) y al estadounidense Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a la clasificación general esta no sufrió garndes cambios en los primeros puestos y el austriaco Gregor Mühlberger reforzó su liderato. El podio parcial lo completan el norteamericano Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG) y el neerlandés Bauke Mollema (Lidl-Trek).

La carrera austriaca del calendario UCI continuará este viernes, con la tercera etapa, una jornada rompe-piernas de 189,5 kilómetros con cuatro puertos categorizados, que se disputará entre la ciudad de Lienz y la localidad de St. Johann Alpendorf.



Gregor Mühlberger, ganador de la segunda etapa de la Vuelta a Austria 2026. (Foto © Cycling Austria)

Tour of Austria (2.1)

Resultados Etapa 2 | Bad Kleinkirchheim – Großglockner (Kaiser-Franz-Josef-Höhe) (188,8 km)

1 Gregor Mühlberger Selección de Austria 4:46:29 2 James Shaw EF Education-EasyPost 1:10 3 Kevin Vermaerke UAE Team Emirates-XRG 1:10 4 Bauke Mollema Lidl-Trek 1:10 5 Carlos Rodríguez Netcompany INEOS Cycling Team 1:16 6 Paul Double Team Jayco-AlUla 1:20 7 Andrew August Netcompany INEOS Cycling Team 1:26 8 Toralf Martinsen Team Drali-Repsol 1:28 9 Finlay Pickering Team Jayco-AlUla 3:11 10 Peter Øxenberg Netcompany INEOS Cycling Team 3:25 11 Vaclav Jezek Kasper crypto4me 3:27



Gregor Mühlberger, líder de la Vuelta a Austria 2026. (Foto © Cycling Austria)

Clasificación General Individual