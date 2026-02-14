Ultímas Notícias
Luto en el ciclismo colombiano por la muerte del empresario Gustavo Aponte
Una vez más la ola de violencia que sacude a nuestro país cobró una vida en la ciudad de Bogotá, donde se perpetró el atentado contra Gustavo Aponte, destacado integrante de la vida empresarial y conocido aportante a obras de carácter social y deportivo con las que buscó siempre contribuir al bienestar de la sociedad colombiana en general.
Inmensamente generoso, practicante del deporte (triatlón y ciclismo) como hábito de vida, así como dueño de profundas creencias religiosas y padre de familia ejemplar, Gustavo Aponte deja su familia, entorno amistoso, empresarial y deportivo sumidos en el luto y la tristeza ante su trágica partida.
Como amigo especial de esta casa periodística, seguidor y patrocinador de eventos y equipos relacionados con el ciclismo en particular y el deporte en general, nuestro director Héctor Urrego, el editor jefe Sergio Urrego, el director comercial Héctor Leonardo Urrego, así como el cuerpo periodístico y administrativo quieren expresar en estos difíciles momentos a sus padres, esposa Alexandra e hijos, el más sincero sentimiento de solidaridad ante la irreparable pérdida y envían en la distancia el abrazo y mensaje de condolencia.
Las exequias de Gustavo Aponte tendrán lugar este sábado 14 de febrero en la Iglesia Cristo Rey de la calle 98 No.18-23 a las 11 am y luego la ceremonia de inhumación en el Parque Jardines del Recuerdo en Bogotá.
La 39ª Clásica de Almería: Biniam Girmay, Dylan Groenewegen y Milan Fretin, principales candidatos a la victoria en Roquetas de Mar
Todo está preparado para la celebración de la 39ª Clásica de Almería (1.Pro) que se celebrará este domingo, 15 de febrero con salida en Puebla de Vícar y línea de meta en Roquetas de Mar. Un trazado de 190 kilómetros que se resolverá, presumiblemente, en una llegada masiva donde aparecerán los sprinters. Por Colombia estarán Jonathan Guatibonza (Movistar Team) y Fernando Gaviria (Caja Rural-RGA).
Antes de llegar a meta, los ciclistas tendrán varios puntos importantes durante el recorrido, en los que se definirán las clasificaciones secundarias de la Clásica. Serán un total de cuatro puertos de montaña puntuables: Celín (2ª, km. 46,6); Río Chico (3ª, km. 85,1); Berja (3ª, km. 98,5) y Almerimar (4ª, km. 136,5). Como viene siendo tradición en el recorrido, la primera parte será más quebrada y proclive a cortes. También estará jalonada de sprints intermedios, que se situarán en Las Norias de Daza, Adra, Berja y El Parador, en Roquetas.
Con un total de 20 equipos en la línea de salida, una vez más habrá varios de los mejores velocistas del pelotón internacional en liza. Empezando por Biniam Girmay (NSN), ganador del maillot verde del Tour de Francia y tres etapas en 2024, que emerge como el rival a batir. También un Dylan Groenewegen (Unibet) que ya ganó este año en la Comunidad Valenciana y cuenta con seis etapas del Tour en su palmarés.
Arnaud De Lie (Lotto), Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5) y el vigente campeón Milan Fretin (Cofidis) encabezan la segunda línea de fuego. Seguro que Orluis Aular (Movistar), Iuri Leitao (Caja Rural-RGA), Marc Brustenga (Equipo Kern Pharma) o Manuel Peñalver (Polti-VisitMalta) también tendrán mucho que decir. Valentin Madouas (Groupama-FDJ), sin ser uno de los grandes favoritos a la victoria, da prestigio a la nómina de participantes. Y sus opciones aumentan si el viento provoca abanicos.
Si hay un nombre que merece especial atención es el de Pascal Ackermann (Jayco-AlUla), y es que el ya veterano sprinter alemán puede convertirse en el primer ciclista con tres victorias en toda la historia de la carrera. También Moschetti, en caso de victoria, será el máximo campeón histórico al sumar dos triunfos y un segundo puesto.
Ficha técnica del recorrido:
Salida: Puebla de Vícar
Longitud: 189 kilómetros
Puertos de Montaña:
Celín (2ª categoría) – Km. 46,6.
Alto de Río Chico (3ª categoría) – Km. 85,1.
Alto de Berja (3ª categoría) – Km. 98,5.
Cuesta de Almerimar (4ª categoría) – Km. 136,5.
Sprints intermedios:
Las Norias de Daza (Km. 28,2)
Adra (Km. 69,6)
Berja (Km. 100,6)
El Parador – Roquetas (Km. 158,3)
Juan Esteban Canchón, en la mira de los equipos World Tour; rumores de prensa lo vinculan con el Ineos Grenadiers
Una de las grandes promesas del ciclismo colombiano, Juan Esteban Canchón, viene sonando con fuerza en el mercado internacional. Desde hace algunos días circulan rumores sobre el interés que tendría el Ineos Grenadiers en contratar al joven cundinamarqués.
Aunque no hay confirmación oficial por parte del equipo inglés, se rumorea que Canchón, quien hace parte del conjunto italiano Ciclistica Trevilese, ascienda directamente al World Tour en 2028, según indicó el periodista Daniel Benson, quien aseguró que la escuadra británica se encuentra monitoreando al escarabajo de 16 años.
“El colombiano competirá en Italia esta temporada y ha atraído la atención de varios equipos de la máxima categoría. Sabemos que el INEOS le hace seguimiento al ciclista, pero el interés general se centra en que Canchón ascienda directamente al World Tour en 2028, saltándose así la categoría sub-23”, indicó el reconocido comunicador.
Canchón, que se proclamó campeón general de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2025 de manera categórica gracias a una presentación impecable durante las cuatro etapas, ha despertado el interés de varios elencos como el EF Education – EasyPost, el Red Bull – BORA – hansgrohe y el UAE Team Emirates – XRG, que siguen muy de cerca su rendimiento en las categorías juveniles.
El joven ciclista cajiqueño viene de ocupar el tercer lugar en la prueba contrarreloj junior de los más recientes Campeonatos Nacionales de Ciclismo, además de terminar décimo en la prueba de ruta, siendo el segundo más joven del top 10.
Figuras históricas del ciclismo colombiano acompañarán el Gran Fondo Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026
Colombia vivirá una experiencia de talla internacional con el Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026, evento que se disputará el 1 de marzo, y que reunirá a cientos de ciclistas aficionados con la presencia confirmada de varias de las grandes figuras del ciclismo nacional.
La organización confirmó la participación del estelar Víctor Hugo Peña, primer escarabajo en vestir el maillot amarillo de líder del Tour de Francia en 2003, tras ganar una contrarreloj individual, su especialidad. “El Tiburón” también suma en su palmarés un triunfo de etapa en el Giro de Italia del año 2000, igualmente en una crono individual.
A él se unirá Freddy González, de amplia trayectoria profesional y con participación en varias ediciones del Giro de Italia. El listado de invitados históricos lo completan Oliverio Rincón, Rafael Acevedo y Miguel Ángel Rubiano, nombres que marcaron época tanto en el ciclismo colombiano como en el europeo.
Estos invitados especiales responden a la gratitud del ciclismo colombiano, un pequeño homenaje del Gran Fondo, a esas grandes figuras que hicieron historia en el Giro de Italia. Con Titulos, sub titulos en la general, camisetas de premios de montaña, múltiples etapas ganadas e inclusive la hermosa maglia verde, la «ciclamino», la clasificación por puntos, con Fernando Gaviria en 2017.
Estos referentes engalanarán la nómina de participantes que enfrentarán los recorridos del Gran Fondo (132 km) y Medio Fondo (84 km), compartiendo carretera, consejos y experiencia con los inscritos, en una jornada que promete exigencia deportiva y emoción.
Más que una carrera: una experiencia italiana completa
Los organizadores del Giro de Italia – Ride Like a Pro buscan que cada participante viva algo más que una competencia. Por eso crearon el VILLAGE, la Fiesta Rosa, un día de celebración para disfrutar la cultura italiana y la pasión por el ciclismo con los cinco sentidos.
El Village se instalará en una locación privilegiada con vista al majestuoso Embalse de Tominé, en el departamento de Cundinamarca, combinando la energía del deporte con la belleza natural de la sabana colombiana.
La Fiesta Rosa incluirá:
Gastronomía italiana: pasta party, pizzas artesanales, vinos, gelato y auténtico espresso. Moda y diseño “Made in Italy”. Música en vivo y muestras culturales durante toda la jornada.
Zona comercial con marcas de ciclismo, tecnología, turismo y estilo de vida. Espacios familiares y actividades recreativas. Zona Pet Friendly para disfrutar en compañía de las mascotas. Además, habrá muestras culturales, musicales y gastronómicas de la Gobernación de Cundinamarca, aliado especial del proyecto en Colombia.
El GRAN FONDO GIRO DE ITALIA RIDE LIKE A PRO se llevará a cabo el 1 de marzo. El proceso de inscripciones está abierto en la página: www.giroditalia-ridelikeaprocolombia.com