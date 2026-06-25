BMX
Cuarto Mundialito de Bicicrós: la pista Antonio Roldán Betancur recibirá la gran fiesta del BMX infantil
En esta época en la que solo se habla de fútbol, Medellín tendrá su propio Mundial, pero esta vez sobre ruedas: una fiesta deportiva en la que más de 40 delegaciones provenientes de municipios de Antioquia y departamentos como Bogotá, Nariño, Córdoba, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Quindío y Valle del Cauca, entre otros, se unirán para vivir una experiencia única alrededor del bicicrós.
La ciudad vivirá este sábado una jornada llena de deporte, familia y emoción con la realización del Cuarto Mundialito de Bicicrós, un evento que reunirá a 660 niños y niñas entre los 2 y los 14 años en la pista Antonio Roldán Betancur de Medellín. Este es un evento pensado como una experiencia única para los niños y sus familias del BMX, donde el deporte se convierte en un espacio de encuentro, alegría y formación.
Además, el evento contará con la representación simbólica de más de 30 países, asignados a los diferentes clubes participantes, reforzando el espíritu internacional y festivo que caracteriza al Mundialito.
La programación iniciará desde las 7:30 de la mañana con la participación de los Miniriders, quienes llenarán la pista de alegría y encuentro familiar. Sin duda uno de los momentos más especiales será el desfile de delegaciones a las 8:00 a.m., donde los clubes recorrerán la pista con banderas, camisetas, globos y elementos representativos del país asignado, en una verdadera fiesta mundial sobre ruedas.
Tras el desfile comenzarán las competencias de la jornada de la mañana. Todos los participantes recibirán reconocimiento por su participación y los mejores de cada categoría serán premiados con trofeo y el tradicional buzo de campeón.
El Cuarto Mundialito de Bicicrós es un evento creado y organizado por BMX Antioquia (Corporación Donde Nacen Los Campeones) y cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, a través del INDER Medellín, consolidándose como un evento de ciudad que fortalece el deporte formativo y el desarrollo de nuevos talentos.
Asimismo, cuenta con el respaldo de marcas aliadas como GW Shimano, Almacén BMX Racing, Streak Bolk y Macamo, que se suman a esta apuesta por el deporte y la formación de niños y jóvenes.
*Con Información de BMX Antioquia
BMX
Copa Nacional de BMX Freestyle: Armenia fue epicentro de la segunda válida
Durante tres días, la pista del Parque Deportivo Ancízar López de Armenia vibró con la energía, los trucos y la adrenalina del BMX Freestyle, una disciplina que cada vez gana más adeptos en el país. La capital quindiana fue epicentro de la II Válida Copa Nacional, evento que reunió a los mejores riders del país, incluidos deportistas olímpicos.
Grandes figuras como la vallecaucana Queen Saray Villegas y el destacado rider bogotano Luis Rincón, encabezaron un cartel de lujo junto a representantes de diferentes regiones del país. En la rama femenina, la ganadora fue Lizurley Villegas (Valle del cauca) acompañada en el podio por su hermana gemela y por Daniela Morán (Quindío).
Ya entre los varones, la final masculina de la categoría élite mostró el gran talento de 11 participantes, donde Luis Rincón (Bogotá) fue el vencedor con Carlos Bedoya (Risaralda) 2° y Andrés Felipe Pardo (Quindío) 3°.
La competencia organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo, el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera) y la Alcaldía de Armenia, que tuvo muchas emociones en todas las categorías, sirve como clasificatorio oficial para los Juegos Nacionales 2027.
RESULTADOS COMPLETOS
BMX
Diego Arboleda se lució en Francia y ganó la segunda válida de la Copa Mundo de BMX 2026
Un excelente fin de semana tuvo la Selección Colombia de BMX en la primera y segunda válida de la Copa Mundo, que se llevaron a cabo en Sarrians, Francia. El gran protagonista fue Diego Arboleda, quien se lució este domingo y ganó la segunda válida en la categoría élite de la rama masculina, mientras que Juan Velázquez Carmona terminó sexto entre los sub-23.
El bicicrosista antioqueño volvió a figurar en el certamen mundial, tras su segundo puesto el día anterior. Arboleda mostró un gran nivel en cada de una de las series y ratificó el buen momento deportivo que atraviesa para adjudicarse el primer lugar.
“La verdad muy contento por la victoria, me había puesto este reto personal. Estoy a pocos meses cumplir los 30 años y asumo todo esto con mucha madurez y contento de hacerlo real”, dijo Arboleda, en declaraciones al canal de la UCI.
El podio de los élites lo completaron el francés Eddy Clerte y el estadounidense Cameron Wood. El otro colombiano en competencia, Carlos Ramírez fue eliminado en las semifinales.
La selección colombiana de BMX, que participa en la Copa Mundo UCI gracias al apoyo del Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Colombiano y la Federación Colombiana de Ciclismo, volverá a competir el próximo fin de semana en Papendal, Países Bajos, en las rondas 3 y 4.
BMX
Diego Arboleda muestra un gran nivel en Francia y se sube al podio en la primera válida de la Copa Mundo de BMX 2026
Un excelente inicio tuvo la Selección Colombia de BMX en la primera válida de la Copa Mundo, que comenzó este sábado en Sarrians, Francia con un meritorio podio de Diego Arboleda en la categoría élite de la rama masculina.
El bicicrosista antioqueño dominó en cada una de las rondas clasificatorias y terminó 2° en una final de photo finish. El neerlandés Jaymio Brink y el francés Sylvain André completaron los puestos de honor.
Este es el quinto podio en una Copa Mundo para el deportista colombiano, que previamente ganó la primera ronda de la Copa Mundo en 2022, realizada en Glasgow, Escocia, además de un tercer puesto enManchester, Inglaterra en 2019; y un primer y segundo puesto en Sakarya, Turquía en la séptima y octava válida en 2021.
La selección colombiana de BMX volverá a competir esta domigo en territorio francés, en la segunda válida de la Copa Mundo y el próximo fin de semana estará en Papendal, Países Bajos para las rondas 3 y 4.