Paul Seixas repite la dosis y se queda con la primera etapa en línea de la Itzulia con Harold Tejada en el top 10

El nuevo fenómeno del ciclismo francés y mundial, Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) ganó la primera etapa en línea de la Vuelta al País Vasco 2026. El joven corredor galo, que atacó en la fase montañosa, aguantó hasta el final para afianzar su liderato en la carrera vasca tras dos jornadas.

Seixas, de 19 años, cruzó la línea de meta de primero con un tiempo de 4:11:48″, con más de un minuto de ventaja con Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) y al esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a los colombianos, el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) fue el mejor de los nuestros, cerrando el top 10 a 1:43 del ganador, luego le siguió Sergio Higuita (XDS Astana Team) en el puesto 14°, mientras que Juan Guillermo Martinez (Team Picnic PostNL) entró en la posición 56°, cediendo mas de 11 minutos y Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) se reportó 145° a 21:49 de Seixas.

La Itzulia continuará este miércoles con la disputa de la tercera etapa, una jornada para clasicómanos que llevará a los pedalistas por los alrededores de Basauri, a lo largo de 152,8 kilómetros con dos puertos catehorizados y varios repechos.

Itzulia Basque Country (2.UWT)

Resultados Etapa 2 | Pamplona-Iruña – Cuevas de Mendukilo (164,1 km)

1 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 4:11:48 2 Mattias Skjelmose Lidl-Trek 1:25 3 Primoz Roglic Red Bull-BORA-hansgrohe 1:25 4 Cian Uijtdebroeks Movistar Team 1:25 5 Ben Tulett Team Visma | Lease a Bike 1:25 6 Alex Baudin EF Education-EasyPost 1:25 7 Ion Izagirre Cofidis 1:25 8 Florian Lipowitz Red Bull-BORA-hansgrohe 1:25 9 Clément Champoussin XDS Astana Team 1:31 10 Harold Tejada XDS Astana Team 1:43 11 Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG 1:43 12 Juan Ayuso Lidl-Trek 2:29 13 Markel Beloki EF Education-EasyPost 2:29 14 Sergio Higuita XDS Astana Team 2:34 15 Juan Pedro López Movistar Team 2:34



Paul Seixas, líder de la Vuelta al País Vasco 2026. (Foto © Decathlon CMA CGM Team)

Clasificación General Individual