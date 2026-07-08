Ruta
Tour de Francia: Olav Kooij se queda con la quinta etapa en el primer duelo de sprinters
En un final a pura velocidad, el neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) se mostró como el más rápido en el sprint colectivo y se quedó con la quinta etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre las localidades de Lannemezan y Pau, con 158,3 kilómetros de recorrido.
El velocista de Países Bajos superó holgadamente al alemán Max Kanter (XDS Astana Team) y al belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente. El mejor colombiano de la jornada fue Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) en la posición 17° con el mismo tiempo del ganador.
En cuanto a la clasificación general, no se presentaron cambios sustanciales y el noruego Torstein Træen (Uno-X Mobility) se mantuvo al comando con el estadounidense Sean Quinn (EF Education – EasyPost) escoltándolo a 28 segundos. El podio provisional lo completa el checo Mathias Vacek (Lidl – Trek) a 3:50.
Recién lanzada la carrera varios hombres lo intentaron, entre los grandes protagonistas del día estuvo el francés Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), quien luchó por llegar en solitario a la meta, pero a 14 kilómetros para la llegada el puntero fue capturado por el pelotón.
En el tramo final de la etapa los hombres rápidos empezaron a vigilarse, y todo se definió al sprint donde el neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team), apareció en los últimos metros para llevarse la victoria.
La ‘Grand Bouclé’ continuará este jueves con la disputa de la sexta etapa, una jornada montañosa de 186,2 kilómetros con salida en Pau y llegada a Gavarnie-Gèdre, que incluye cinco puertos categorizados y un final en alto.
Tour de Francia (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | Lannemezan – Pau (158,3 km)
|17
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|42
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:14
|44
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|0:14
|45
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:14
|70
|Einer Rubio
|Movistar Team
|0:14
Clasificación General Individual
|22
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|11:16
|26
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|12:08
|28
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|12:31
|73
|Einer Rubio
|Movistar Team
|38:30
|163
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:11:00
Ruta
Tour de Francia: Tim Merlier se adjudica la séptima etapa con Fernando Gaviria en el top 15
En un final a toda velocidad, Tim merlier (Soudal Quick-Step) se quedó con la victoria en la séptima etapa del Tour de Francia 2026, que contó con un recorrido de 175,1 kilómetros entre Hagetmau y Burdeos, en terreno plano. El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) mantuvo el liderato de la carrera sin contratiempos.
El belga, que alcanzó su sexta victoria de la temporada, fue el más rápido en la definición, derrotando al noruego Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) y al eritreo Biniam Girmay (INEOS Grenadiers), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, tres llegaron en el grupo principal, siendo el sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) el mejor de los nuestros en la casilla 14° con el mismo tiempo del ganador.
Los protagonistas del día fueron el checo Jakub Otruba (Caja Rural – Seguros RGA) y el francés Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), quienes se escaparon, pero a 18 kilómetros para la llegada el dúo fue capturado por el pelotón.
La prestigiosa ronda francesa continuará este viernes con la octava etapa, otra jornada llana de 180,4 kilómetros entre Périgueux y Bergerac, que incluye dos subidas de cuarta categoría pasando la mitad del trayecto.
Tour de France (2.UWT)
Resultados Etapa 7 | Hagetmau – Bordeaux (175,1 km)
|14
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|27
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
|66
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|m.t.
|133
|Einer Rubio
|Movistar Team
|2:05
|135
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|2:05
Clasificación General Individual
|11
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|9:12
|21
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|13:06
|30
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|26:37
|63
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:03:39
|163
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:48:41
Ruta
Neilson Powless le gana el duelo a Igor Arrieta en la tercera etapa de la Vuelta a Austria
La tercera etapa de la Vuelta a Austria 2026 quedó en manos del estadounidense Neilson Powless (EF Education-EasyPost). El pedalista norteamericano fue el más fuerte en la definición y logró la victoria, luego de recorrer 189,5 kilómetros entre la ciudad de Lienz y la localidad de St. Johann Alpendorf.
Powless, que fue operado de la rodilla al comienzo de la temporada, le ganó el duelo al español Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG), quien entró 2° con el mismo tiempo del ganador. El pelotón ingresó a más de un minuto encabezado por el checo Václav Ježek (Kasper crypto4me).
En cuanto a la clasificación general, el austriaco Gregor Mühlberger mantuvo el liderato. El podio parcial lo completan el norteamericano Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG) y el neerlandés Bauke Mollema (Lidl-Trek).
La carrera austriaca continuara este sábado con la cuarta y penúltima etapa, otra jornada rompe-piernas de 170,5 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Steyr, que incluye varios repechos y tres puertos categorizados.
Vuelta a Austria (2.1)
Resultados Etapa 3 | Lienz – St. Johann Alpendorf (189,5 km)
|1
|Neilson Powless
|EF Education-EasyPost
|4:09:20
|2
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|3
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|0:28
|4
|Vincenzo Albanese
|EF Education-EasyPost
|1:03
|5
|António Morgado
|UAE Team Emirates-XRG
|1:03
|6
|Sam Watson
|Netcompany INEOS Cycling Team
|1:03
|7
|Michael Gogl
|Alpecin-Premier Tech
|1:03
|8
|Asbjørn Hellemose
|Team Jayco-AlUla
|1:03
|9
|Héctor Álvarez
|Lidl-Trek
|1:06
|10
|Piotr Pekala
|ATT Investments
|1:08
Clasificación General Individual
|1
|Gregor Mühlberger
|Austria
|13:18:19
|2
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates-XRG
|1:31
|3
|Bauke Mollema
|Lidl-Trek
|1:41
|4
|Carlos Rodríguez
|Netcompany INEOS Cycling Team
|1:47
|5
|Paul Double
|Team Jayco-AlUla
|1:51
|6
|Andrew August
|Netcompany INEOS Cycling Team
|1:57
|7
|James Shaw
|EF Education-EasyPost
|2:31
|8
|Toralf Martinsen
|Team Drali-Repsol
|2:55
|9
|Finlay Pickering
|Team Jayco-AlUla
|3:42
|10
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates-XRG
|3:54
Ruta
Ciclo-Retro: los escarabajos que conquistaron la famosa camiseta de ‘pepas rojas’ en el Tour de Francia
En la rica historia del Tour de Francia los escarabajos han sido grandes protagonistas de la montaña en varias ediciones, después de la tercera aparición en 1985, Lucho Herrera fue el primer colombiano en ganar la camiseta de las ‘pepas rojas’, la que identifica al mejor escalador de la ronda gala. A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un recuento de los cuatro colombianos que se llevaron la ‘camiseta de la montaña’ para su casa.
El ‘Jardinerito de Fusagasugá es el único ciclista colombiano que ha llegado a París vistiendo la camiseta de la montaña en dos ocasiones. La primera en el año 1985, cuando ganó dos de las etapas más importantes de la carrera en Morzine y en Saint Etienne, y luego en 1987 cuando fue 5º en la clasificación general.
13 años después, Santiago Botero logró llevarse esta clasificación nuevamente para el país, ganando una etapa y llevando la camiseta de los ‘lunares rojos’ desde la etapa 14 hasta París. Ese año, el pedalista antioqueño fue 7º en la clasificación general.
Luego el turno fue para Mauricio Soler cuando en el 2007 fue el mejor escalador de la carrera, ganando una etapa y siendo 2º en la clasificación de mejor joven detrás del español Alberto Contador, desafortunadamente cuatro años más tarde sufrió una terrible caída que lo alejó del ciclismo, cuando preparaba el Tour de Francia de 2011.
Por último, en 2013, Nairo Quintana sorprendió a propios y extraños cuando en su debut en la Grand Bouclé logró ser subcampeón de la clasificación general, campeón de los jóvenes y mejor escalador, además de ganar la etapa 20.
‘Nairoman’ dictó en el Tour de 2013 por última vez, ‘LA LEY DE LA MONTAÑA’ y dejó escrito un nuevo capítulo para admiración de Colombia y del planeta ciclístico, lo que volvió a poner a los escarabajos en la élite del ciclismo mundial como los mejores escaladores.