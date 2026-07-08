Tour de Francia: Olav Kooij se queda con la quinta etapa en el primer duelo de sprinters

En un final a pura velocidad, el neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) se mostró como el más rápido en el sprint colectivo y se quedó con la quinta etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre las localidades de Lannemezan y Pau, con 158,3 kilómetros de recorrido.

El velocista de Países Bajos superó holgadamente al alemán Max Kanter (XDS Astana Team) y al belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente. El mejor colombiano de la jornada fue Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) en la posición 17° con el mismo tiempo del ganador.

En cuanto a la clasificación general, no se presentaron cambios sustanciales y el noruego Torstein Træen (Uno-X Mobility) se mantuvo al comando con el estadounidense Sean Quinn (EF Education – EasyPost) escoltándolo a 28 segundos. El podio provisional lo completa el checo Mathias Vacek (Lidl – Trek) a 3:50.

Recién lanzada la carrera varios hombres lo intentaron, entre los grandes protagonistas del día estuvo el francés Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), quien luchó por llegar en solitario a la meta, pero a 14 kilómetros para la llegada el puntero fue capturado por el pelotón.

En el tramo final de la etapa los hombres rápidos empezaron a vigilarse, y todo se definió al sprint donde el neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team), apareció en los últimos metros para llevarse la victoria.

La ‘Grand Bouclé’ continuará este jueves con la disputa de la sexta etapa, una jornada montañosa de 186,2 kilómetros con salida en Pau y llegada a Gavarnie-Gèdre, que incluye cinco puertos categorizados y un final en alto.



Olav Kooij, ganador de la quinta etapa del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)

Tour de Francia (2.UWT)

Resultados Etapa 5 | Lannemezan – Pau (158,3 km)

17 Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA m.t. 42 Sergio Higuita XDS Astana Team 0:14 44 Egan Bernal Netcompany INEOS 0:14 45 Harold Tejada XDS Astana Team 0:14 70 Einer Rubio Movistar Team 0:14



Torstein Træen, líder del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)

Clasificación General Individual