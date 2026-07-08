Lorenzo Finn se consagra campeón del Sibiu Cycling Tour; Iván Ramiro Sosa termina en el top 5

El Sibiu Cycling Tour quedó en manos del italiano Lorenzo Finn. El corredor del Red Bull-BORA-hansgrohe) defendió sin problemas el liderato en la última etapa, disputada por los alrededores de la ciudada que le pone nombre a la carrera.

Los puestos de honor de prestigiosa carrera rumana del calendario UCI lo completaron elel sudafricano Byron Munton (Modern Adventure Pro Cycling) y el el británico Mark Donovan (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), quienes se subieron al 2° y 3° cajón del podio, respectivamente.



Iván Ramiro Sosa terminó 5° en el Sibiu Cycling Tour 2026. (Foto © Equipo Kern Pharma)

Con relación al único colombiano en competencia, el cundinamarqués Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) cumplíó una destacada actuación y terminó en el 5° puesto a 2:42 del nuevo campeón.

La última etapa la ganó el neerlandés Danny van Poppel (Red Bull-BORA-hansgrohe), logrando su primera victoria de la temporada, luego de recorrer 181 kilómetros en la ciudad rumana de Sibiu.



Danny van Poppel ganó la última etapa del Sibiu Cycling Tour 2026. (Foto © Sibiu Cycling Tour)

Sibiu Cycling Tour (2.1)

Resultados Etapa 4 | Sibiu – Sibiu (181 km)

1 Danny van Poppel Red Bull-BORA-hansgrohe 3:45:02 2 Davide Donati Red Bull-BORA-hansgrohe m.t. 3 Oded Kogut NSN Development Team m.t. 4 Simone Buda Solme Olmo Arvedi 0:02 5 Marko Toth Team United Shipping 0:02 6 Alin Toader Selección de Rumanía 0:02 7 Joe Pidcock Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 0:02 8 Kristians Belohvosciks BIKE AID 0:02 9 Luke Verburg Azerion / Villa Valkenburg 0:02 10 Timothy Dupont Tarteletto-Isorex 0:02 50 Iván Ramiro Sosa Kern Pharma 0:02



Podio del Sibiu Cycling Tour 2026. (Foto © Sibiu Cycling Tour)

Clasificación General Individual