Ruta
Óscar Fernández se impone en el prólogo y le da a Nu Colombia el liderato en Anapoima
El equipo de ciclismo Nu Colombia comenzó con pie derecho su participación en la Clásica Nacional Ciudad de Anapoima 2026, tras la espectacular victoria de Óscar Fernández en el prólogo disputado este martes sobre 4,5 kilómetros entre San Antonio y Anapoima, resultado que además le permitió vestirse como primer líder de la competencia.
Fernández, nacido hace 25 años en Villapinzón (Cundinamarca), se quedó con el mejor registro de la jornada al detener el cronómetro en 8:02, encabezando una destacada presentación de la escuadra morada en el arranque de la prueba cundinamarquesa.
El buen balance del equipo lo completó Camilo Ardila (+12 seg.), quien finalizó en el tercer lugar de la fracción, confirmando la solidez del Nu Colombia en este primer examen contra el reloj.
“Muy contento por esta victoria y por arrancar la carrera de esta manera. Sabíamos que el prólogo era una etapa muy importante para ubicarnos bien desde el comienzo, y por fortuna se nos dio el resultado. Esto es mérito del trabajo de todo el equipo, que viene haciendo las cosas muy bien, y también es una motivación grande para lo que viene en los próximos días”, señaló Óscar Fernández al término de la jornada.
La Clásica de Anapoima continuará este miércoles 8 de abril con la disputa de la primera etapa en línea, recorrido de 118 kilómetros entre Anapoima, Apulo, Tocaima, peaje Pubenza, y regreso a Tocaima, para después transitar por Viotá, El Colegio, La Mesa y Anapoima, en una jornada de montaña que empezará a perfilar la lucha por la clasificación general.
Ruta
Paul Seixas repite la dosis y se queda con la primera etapa en línea de la Itzulia con Harold Tejada en el top 10
El nuevo fenómeno del ciclismo francés y mundial, Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) ganó la primera etapa en línea de la Vuelta al País Vasco 2026. El joven corredor galo, que atacó en la fase montañosa, aguantó hasta el final para afianzar su liderato en la carrera vasca tras dos jornadas.
Seixas, de 19 años, cruzó la línea de meta de primero con un tiempo de 4:11:48″, con más de un minuto de ventaja con Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) y al esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) fue el mejor de los nuestros, cerrando el top 10 a 1:43 del ganador, luego le siguió Sergio Higuita (XDS Astana Team) en el puesto 14°, mientras que Juan Guillermo Martinez (Team Picnic PostNL) entró en la posición 56°, cediendo mas de 11 minutos y Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) se reportó 145° a 21:49 de Seixas.
La Itzulia continuará este miércoles con la disputa de la tercera etapa, una jornada para clasicómanos que llevará a los pedalistas por los alrededores de Basauri, a lo largo de 152,8 kilómetros con dos puertos catehorizados y varios repechos.
Itzulia Basque Country (2.UWT)
Resultados Etapa 2 | Pamplona-Iruña – Cuevas de Mendukilo (164,1 km)
|1
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|4:11:48
|2
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|1:25
|3
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:25
|4
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|1:25
|5
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|1:25
|6
|Alex Baudin
|EF Education-EasyPost
|1:25
|7
|Ion Izagirre
|Cofidis
|1:25
|8
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:25
|9
|Clément Champoussin
|XDS Astana Team
|1:31
|10
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:43
|11
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|1:43
|12
|Juan Ayuso
|Lidl-Trek
|2:29
|13
|Markel Beloki
|EF Education-EasyPost
|2:29
|14
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|2:34
|15
|Juan Pedro López
|Movistar Team
|2:34
Clasificación General Individual
|1
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|4:28:47
|2
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:59
|3
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:08
|4
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|2:14
|5
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|2:27
|6
|Alex Baudin
|EF Education-EasyPost
|2:31
|7
|Ion Izagirre
|Cofidis
|2:36
|8
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|2:44
|9
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|2:48
|10
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|3:01
|11
|Clément Champoussin
|XDS Astana Team
|3:02
|12
|Javier Romo
|Movistar Team
|3:32
|13
|Pello Bilbao
|Bahrain Victorious
|3:37
|14
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|3:42
|15
|Markel Beloki
|EF Education-EasyPost
|3:45
Ruta
Ethan Vernon se queda con la jornada inaugural del Tour de la Región Pays de la Loire; Fernando Gaviria el mejor colombiano
La primera etapa del Tour de la Región Pays de la Loire fue ganada por Ethan Vernon. El velocista británico del NSN Cycling Team fue el más rápido al sprint por delante del noruego Erlend Blikra (Uno-X Mobility) y de su compatriota Noah Hobbs (EF Education – EasyPost).
En la localidad francesa de Fontevraud-l’Abbaye comenzó la 72ª edición de la carrera francesa que cuenta con la participación de dos colombianos. El primer día, fue el turno para los hombres rápidos, ya que el pelotón, en una etapa de 187,5 kilómetros, fue enviado por carreteras en su mayoría llanas.
En cuanto a los dos nacionales en competencia, Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) entró en el grupo principal en la casilla 35°, mientras que Miguel Ángel Marín (EF Education – EasyPost) se reportó en el puesto 97° a más de tres minutos del ganador.
La carrera francesa continuará este miércoles con la segunda etapa, otra jornada plana entre La Garnache y Les Sables-d’Olonne de 153,6 kilómetros, que incluye dos puertos de montaña de tercera categoría.
Région Pays de la Loire Tour (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Fontevraud-l’Abbaye – Vertou (187,5 km)
|1
|Ethan Vernon
|NSN Cycling Team
|3:56:40
|2
|Erlend Blikra
|Uno-X Mobility
|m.t.
|3
|Noah Hobbs
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|4
|Paul Penhoët
|Groupama – FDJ United
|m.t.
|5
|Joes Oosterlinck
|Van Rysel Roubaix
|m.t.
|6
|Corbin Strong
|NSN Cycling Team
|m.t.
|7
|Manuel Peñalver
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|8
|Jason Tesson
|TotalEnergies
|m.t.
|9
|Nolan Huysmans
|Team Flanders – Baloise
|m.t.
|10
|Clément Venturini
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|35
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|97
|Miguel Ángel Marín
|EF Education – EasyPost
|3:45
Ruta
Clásica de Anapoima: Angie Mariana Londoño gana el prólogo en la rama femenina
La tradicional y reconocida carrera cundinamarquesa, la Clásica de Anapoima 2026, inició este martes en San Antonio para la rama femenina, con victoria para Angie Mariana Londoño, de un equipo mixto. La jornada inaugural al cronómetro contó con un recorrido 4,7 kilómetros.
Londoño, fue el más rápida en el prólogo y se convirtió en la primera líder de la carrera del calendario nacional. El segundo lugar lo ocupó Lesly Aguirre (Team Boyacá es para Vivirla), mientras que el tercer puesto fue para Elvia Cárdenas (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral).
En el inicio de la XXXVI Clásica Nacional Ciudad de Anapoima para las muejres, tomaron la salida 33 ciclistas pertenecientes a 8 equipos, con 9 élites, 21 sub-23 y 3 júnior.
La carrera cundinamarquesa continuará este miércoles con la primera etapa en línea, programada entre Anapoima, Apulo, Tocaima, Viotá, El Colegio, La Mesa y Anapoima.