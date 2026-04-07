Óscar Fernández se impone en el prólogo y le da a Nu Colombia el liderato en Anapoima

El equipo de ciclismo Nu Colombia comenzó con pie derecho su participación en la Clásica Nacional Ciudad de Anapoima 2026, tras la espectacular victoria de Óscar Fernández en el prólogo disputado este martes sobre 4,5 kilómetros entre San Antonio y Anapoima, resultado que además le permitió vestirse como primer líder de la competencia.

Fernández, nacido hace 25 años en Villapinzón (Cundinamarca), se quedó con el mejor registro de la jornada al detener el cronómetro en 8:02, encabezando una destacada presentación de la escuadra morada en el arranque de la prueba cundinamarquesa.

El buen balance del equipo lo completó Camilo Ardila (+12 seg.), quien finalizó en el tercer lugar de la fracción, confirmando la solidez del Nu Colombia en este primer examen contra el reloj.

“Muy contento por esta victoria y por arrancar la carrera de esta manera. Sabíamos que el prólogo era una etapa muy importante para ubicarnos bien desde el comienzo, y por fortuna se nos dio el resultado. Esto es mérito del trabajo de todo el equipo, que viene haciendo las cosas muy bien, y también es una motivación grande para lo que viene en los próximos días”, señaló Óscar Fernández al término de la jornada.

La Clásica de Anapoima continuará este miércoles 8 de abril con la disputa de la primera etapa en línea, recorrido de 118 kilómetros entre Anapoima, Apulo, Tocaima, peaje Pubenza, y regreso a Tocaima, para después transitar por Viotá, El Colegio, La Mesa y Anapoima, en una jornada de montaña que empezará a perfilar la lucha por la clasificación general.