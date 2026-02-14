Ruta
Etapa y liderato para Royner Navarro en la Vuelta de Mendoza; Camilo Castiblanco el mejor colombiano
La primera etapa en línea de la Vuelta de Mendoza 2026 quedó en manos del pedalista peruano Royner Navarro (Municipalidad de Guaymallén), que le ganó el duelo a los argentinos Alejandro Durán (Municipalidad Godoy Cruz) y a Bruno Contreras (Municipalidad de Guaymallen).
Con su victoria Navarro desbancó del primer puesto al argentino Gerardo Tivani (Municipalidad de San Carlos) y se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general transcurridas dos jornadas. El 2° puesto lo ocupa el gaucho Alejandro Durán (Municipalidad Godoy Cruz) a tan solo 4 segundos.
En cuanto a los tres colombianos del Pío Rico Cycling Team, Camilo Castiblanco se clasifica en el puesto 13° y Julián Alarcón en la casilla 15°, ambos a 1:08 del nuevo líder, mientras que Juan Esteban Guerrero se encuentra en la posición 46° a más de 2 minutos de Navarro.
La ronda mendocina se trasladará al sur para disputar la segunda etapa, que se correrá hoy entre las ciudades de San Rafael y de General Alvear.
RESULTADOS PRIMERA ETAPA
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL
Ruta
La 39ª Clásica de Almería: Biniam Girmay, Dylan Groenewegen y Milan Fretin, principales candidatos a la victoria en Roquetas de Mar
Todo está preparado para la celebración de la 39ª Clásica de Almería (1.Pro) que se celebrará este domingo, 15 de febrero con salida en Puebla de Vícar y línea de meta en Roquetas de Mar. Un trazado de 190 kilómetros que se resolverá, presumiblemente, en una llegada masiva donde aparecerán los sprinters. Por Colombia estarán Jonathan Guatibonza (Movistar Team) y Fernando Gaviria (Caja Rural-RGA).
Antes de llegar a meta, los ciclistas tendrán varios puntos importantes durante el recorrido, en los que se definirán las clasificaciones secundarias de la Clásica. Serán un total de cuatro puertos de montaña puntuables: Celín (2ª, km. 46,6); Río Chico (3ª, km. 85,1); Berja (3ª, km. 98,5) y Almerimar (4ª, km. 136,5). Como viene siendo tradición en el recorrido, la primera parte será más quebrada y proclive a cortes. También estará jalonada de sprints intermedios, que se situarán en Las Norias de Daza, Adra, Berja y El Parador, en Roquetas.
Con un total de 20 equipos en la línea de salida, una vez más habrá varios de los mejores velocistas del pelotón internacional en liza. Empezando por Biniam Girmay (NSN), ganador del maillot verde del Tour de Francia y tres etapas en 2024, que emerge como el rival a batir. También un Dylan Groenewegen (Unibet) que ya ganó este año en la Comunidad Valenciana y cuenta con seis etapas del Tour en su palmarés.
Arnaud De Lie (Lotto), Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5) y el vigente campeón Milan Fretin (Cofidis) encabezan la segunda línea de fuego. Seguro que Orluis Aular (Movistar), Iuri Leitao (Caja Rural-RGA), Marc Brustenga (Equipo Kern Pharma) o Manuel Peñalver (Polti-VisitMalta) también tendrán mucho que decir. Valentin Madouas (Groupama-FDJ), sin ser uno de los grandes favoritos a la victoria, da prestigio a la nómina de participantes. Y sus opciones aumentan si el viento provoca abanicos.
Si hay un nombre que merece especial atención es el de Pascal Ackermann (Jayco-AlUla), y es que el ya veterano sprinter alemán puede convertirse en el primer ciclista con tres victorias en toda la historia de la carrera. También Moschetti, en caso de victoria, será el máximo campeón histórico al sumar dos triunfos y un segundo puesto.
Ficha técnica del recorrido:
Salida: Puebla de Vícar
Longitud: 189 kilómetros
Puertos de Montaña:
Celín (2ª categoría) – Km. 46,6.
Alto de Río Chico (3ª categoría) – Km. 85,1.
Alto de Berja (3ª categoría) – Km. 98,5.
Cuesta de Almerimar (4ª categoría) – Km. 136,5.
Sprints intermedios:
Las Norias de Daza (Km. 28,2)
Adra (Km. 69,6)
Berja (Km. 100,6)
El Parador – Roquetas (Km. 158,3)
Ruta
Figuras históricas del ciclismo colombiano acompañarán el Gran Fondo Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026
Colombia vivirá una experiencia de talla internacional con el Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026, evento que se disputará el 1 de marzo, y que reunirá a cientos de ciclistas aficionados con la presencia confirmada de varias de las grandes figuras del ciclismo nacional.
La organización confirmó la participación del estelar Víctor Hugo Peña, primer escarabajo en vestir el maillot amarillo de líder del Tour de Francia en 2003, tras ganar una contrarreloj individual, su especialidad. “El Tiburón” también suma en su palmarés un triunfo de etapa en el Giro de Italia del año 2000, igualmente en una crono individual.
A él se unirá Freddy González, de amplia trayectoria profesional y con participación en varias ediciones del Giro de Italia. El listado de invitados históricos lo completan Oliverio Rincón, Rafael Acevedo y Miguel Ángel Rubiano, nombres que marcaron época tanto en el ciclismo colombiano como en el europeo.
Estos invitados especiales responden a la gratitud del ciclismo colombiano, un pequeño homenaje del Gran Fondo, a esas grandes figuras que hicieron historia en el Giro de Italia. Con Titulos, sub titulos en la general, camisetas de premios de montaña, múltiples etapas ganadas e inclusive la hermosa maglia verde, la «ciclamino», la clasificación por puntos, con Fernando Gaviria en 2017.
Estos referentes engalanarán la nómina de participantes que enfrentarán los recorridos del Gran Fondo (132 km) y Medio Fondo (84 km), compartiendo carretera, consejos y experiencia con los inscritos, en una jornada que promete exigencia deportiva y emoción.
Más que una carrera: una experiencia italiana completa
Los organizadores del Giro de Italia – Ride Like a Pro buscan que cada participante viva algo más que una competencia. Por eso crearon el VILLAGE, la Fiesta Rosa, un día de celebración para disfrutar la cultura italiana y la pasión por el ciclismo con los cinco sentidos.
El Village se instalará en una locación privilegiada con vista al majestuoso Embalse de Tominé, en el departamento de Cundinamarca, combinando la energía del deporte con la belleza natural de la sabana colombiana.
La Fiesta Rosa incluirá:
Gastronomía italiana: pasta party, pizzas artesanales, vinos, gelato y auténtico espresso. Moda y diseño “Made in Italy”. Música en vivo y muestras culturales durante toda la jornada.
Zona comercial con marcas de ciclismo, tecnología, turismo y estilo de vida. Espacios familiares y actividades recreativas. Zona Pet Friendly para disfrutar en compañía de las mascotas. Además, habrá muestras culturales, musicales y gastronómicas de la Gobernación de Cundinamarca, aliado especial del proyecto en Colombia.
El GRAN FONDO GIRO DE ITALIA RIDE LIKE A PRO se llevará a cabo el 1 de marzo. El proceso de inscripciones está abierto en la página: www.giroditalia-ridelikeaprocolombia.com
Ruta
Ciclo-Retro: los escarabajos que ganaron de forma consecutiva la prueba de ruta en los campeonatos nacionales
Luego de una nueva edición de la prueba de ruta de los Campeonatos Nacionales de Ruta ganada por Egan Bernal, el zipaquireño de 29 años se unió a un pequeño grupo de corredores que cuentan con título consecutivo en la competencia que entrega el tricolor nacional.
Con su victoria Bernal se convirtió en el quinto ciclista colombiano en coronarse dos veces campeón de la prueba de gran fondo en la categoría élite de forma consecutiva. Desde la primera edición que se corrió en 1946, Efraín Forero fue el primer pedalista en ganarla en dos ocasiones, en 1953 y 1954.
A continuación la Revista Mundo Ciclístico les presenta a los cinco escarabajos que salieron campeones de forma consecutiva en la prueba de ruta en los nacionales de ciclismo.
EGAN BERNAL – CAMPEÓN 2025 Y 2026
SERGIO LUIS HENAO – CAMPEÓN 2017 Y 2018
JORGE LEÓN OTALVARO – CAMPEÓN 1991 Y 1992
REYNEL MONTOYA – CAMPEÓN 1987, 1988 Y 1989
EFRAÍN FORERO – CAMPEÓN 1953 Y 1954