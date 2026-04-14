El ciclismo colombiano sigue de luto tras el fallecimiento de Rafael Tolosa

El ciclismo colombiano sigue de luto ante el fallecimiento del exciclista boyacense Rafael Antonio Tolosa a los 67 años. Hermano del también exciclista Ramón Tolosa ya fallecido.

Recordado por ganar la Vuelta de la Juventud en 1978 y la Vuelta a Guatemala en 1982, además de triunfos de etapa en la Vuelta a Colombia y en la Vuelta al Táchira.

Profesional entre 1986-1991, fue subcampeón nacional de Ruta en 1981. Tolosa hizo parte de equipos como Ciclo-Ases, Pilas Varta, Café de Colombia y Pony Malta, entre otros

El director, Héctor Urrego Caballero, periodistas y funcionarios de la Revista Mundo Ciclístico presentan un saludo de condolencia a su familia y envían un mensaje de solidaridad para familiares y amigos en este difícil momento. (Q.E.P.D.). Paz en su tumba.