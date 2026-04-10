Fallece Carlos Alberto Osorio, prestigioso médico del ciclismo y fútbol de Colombia

Una nueva visita al nuevo Velódromo de Mosquera realizó en días pasados por la Revista Mundo Ciclístico en compañía del seleccionador nacional de la modalidad John Jaime González con el fin de constatar el avance de las obras y escuchar las observaciones del seleccionador, luego de la última supervisión de la ministra del deporte Patricia Duque.

Nuestra visita permitió apreciar un notable adelanto en las instalaciones, comenzando por el montaje de la pista de madera, prácticamente terminado en su totalidad lo que permite señalar que esta parte fundamental del velódromo estará lista para su entrega por parte del contratista mexicano Humberto Encina se hará el próximo 30 de abril como se tiene previsto en el cronograma.



Así luce la parte exterior del velódromo de Mosquera. (Foto © Prensa Mindeporte)

La ingeniera Sandra Rivera acompañó la visita y esto permitió ver el resto de la construcción, siendo visibles los avances en cuanto a sistemas de electrificación, hidráulicos, enchapes, pintura y demás detalles atañentes a una obra de este tamaño, siendo posible pensar hoy en la entrega del Velódromo para el 30 de junio, fecha estipulada también en un cronograma estipulado a partir de la primera visita de la ministra desde mediados del año anterior.

El seleccionador nacional John Jaime González expresó al término de la visita su complacencia, afirmando que “Me alegra mucho ver y saber que este Velódromo es ya una palpable realidad. obra será de gran beneficio para el ciclismo colombiano. La instalación de la pista por parte del contratista mexicano es una garantía y la única observación sería la implementación de un gimnasio puesto es una necesidad hoy del entrenamiento del ciclista. Ojalá podamos inaugurarlo con una gran competencia y que se asegure su permanente utilización”.

Así las cosas, todo indica que el ciclismo colombiano se apresta a recibir a finales de junio 2026, una obra indispensable, con todos los adelantos y parámetros exigidos por la UCI y acorde con el nivel y prestigio alcanzado por nuestros ciclistas- hombres y mujeres – después de inaugurado el primer velódromo con pista de madera en Cali desde 1971.