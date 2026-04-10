Ultímas Notícias
Fallece Carlos Alberto Osorio, prestigioso médico del ciclismo y fútbol de Colombia
Con una lamentable noticia amaneció este viernes 10 de abril en Manizales, donde se comunicó el fallecimiento del famoso deportólogo caldense Carlos Alberto Osorio ampliamente conocido por sus actividades profesionales en equipos de fútbol como el Once Caldas y en el ciclismo en escuadras como el Café de Colombia y el Movistar por espacio de 50 años.
Osorio se distinguió siempre por su gran capacidad profesional, conocimientos y experiencia unidos a una excelente calidad humana que le permitió contar siempre la confianza, aprecio y estima de dirigentes, entrenadores y deportistas.
El director, periodistas y funcionarios de esta casa editorial lamentan profundamente la partida del ilustre personaje y expresan sentimientos de solidaridad a sus familiares y entorno amistoso y profesional.
Pista
Velódromo de Mosquera avanza para convertirse en una realidad
Una nueva visita al nuevo Velódromo de Mosquera realizó en días pasados por la Revista Mundo Ciclístico en compañía del seleccionador nacional de la modalidad John Jaime González con el fin de constatar el avance de las obras y escuchar las observaciones del seleccionador, luego de la última supervisión de la ministra del deporte Patricia Duque.
Nuestra visita permitió apreciar un notable adelanto en las instalaciones, comenzando por el montaje de la pista de madera, prácticamente terminado en su totalidad lo que permite señalar que esta parte fundamental del velódromo estará lista para su entrega por parte del contratista mexicano Humberto Encina se hará el próximo 30 de abril como se tiene previsto en el cronograma.
La ingeniera Sandra Rivera acompañó la visita y esto permitió ver el resto de la construcción, siendo visibles los avances en cuanto a sistemas de electrificación, hidráulicos, enchapes, pintura y demás detalles atañentes a una obra de este tamaño, siendo posible pensar hoy en la entrega del Velódromo para el 30 de junio, fecha estipulada también en un cronograma estipulado a partir de la primera visita de la ministra desde mediados del año anterior.
El seleccionador nacional John Jaime González expresó al término de la visita su complacencia, afirmando que “Me alegra mucho ver y saber que este Velódromo es ya una palpable realidad. obra será de gran beneficio para el ciclismo colombiano. La instalación de la pista por parte del contratista mexicano es una garantía y la única observación sería la implementación de un gimnasio puesto es una necesidad hoy del entrenamiento del ciclista. Ojalá podamos inaugurarlo con una gran competencia y que se asegure su permanente utilización”.
Así las cosas, todo indica que el ciclismo colombiano se apresta a recibir a finales de junio 2026, una obra indispensable, con todos los adelantos y parámetros exigidos por la UCI y acorde con el nivel y prestigio alcanzado por nuestros ciclistas- hombres y mujeres – después de inaugurado el primer velódromo con pista de madera en Cali desde 1971.
Ruta
Paul Seixas a un paso de ganar su primera Itzulia tras dominar la etapa reina; Harold Tejada cerca del top 5
Eibar volvió un año más a la Itzulia con la etapa reina de esta edición. Ocho puertos de montaña por delante y con la ascensión a Arrate por Krabelin en el menú no fue impedimento para que el francés Paul Seixas que mostrará su mejor cara para conseguir su tercera etapa y aumenta aún más la distancia en la general con el resto de favoritos.
La jornada montañosa comenzó con un ataque en solitario de Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché), que finalmente fue cazado por el pelotón. Tras numerosos intentos de formar la fuga, se formó con un grupo de 30 corredores conseguieron abrir un hueco con el grupo principal. Poco a poco abrieron un margen cerca de los 5 minutos. En ese grupo se encontraban Lorenzo Fortunato, Guillaume Martin-Guyonnet, Clément Braz Afonso, Marc Soler, Juan Pedro López, Raúl García, Alex Aranburu, Ben Healy, Markel Beloki y Kévin Vauquelin, entre otros.
Tras la primera parte de la etapa, las distancias se reducían, el equipo Bahrain Victorious ponía la marcha directa y dejaba la diferencia a 2 minutos con la cabeza de carrera. Entre ellos, el grupo perseguidor, con 28 corredores, se mantenía a 1’10” pelotón. Todos querían estar bien colocados antes de comenzar a subir la dura subida de Krabelin.
El equipo del líder controló el pelotón en el comienzo de la subida. El grupo del maillot amarillo se había quedado con menos de 50 unidades con el duro ritmo impuesto. No pasó más de 800m de la subida cuando Florian Lipowitz lanzó un ataque que destrozó al equipo del líder y tuvo que salir él en persona a defender el ataque.
Los dos comenzaron a coger integrantes de la escapada y dejar al grupo atrás. Haimar Etxeberría, que venía de la escapada, le ayudó a mantener un ritmo constante y fuerte en la subida. Paul Seixas, siguió pegado a rueda de Lipowitz sin mostrar debilidad.
En la subida Lipowitz no consiguió distanciarse del líder. En el grupo perseguidor entraron el resto de favoritos como Bilbao, Izagirre, Roglic y Tejada, entre otros. El único que no estaba en ese grupo de entre los aspirantes a la general era Mattias Skjelmose.
La etapa finalmente se la jugarían los dos corredores más fuertes de la carrera al sprint. El duelo se lo llevó Paul Seixas en una apretadada definición. El francés reforzó su liderato y Lipowitz su segunda posición en la general. El colombiano Harold Tejada (XDS Astana Team) subió al sexto puesto a 4’29” del líder.
Itzulia Basque Country (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | Eibar – Eibar (176,2 km)
|1
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|4:30:02
|2
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|3
|Javier Romo
|Movistar Team
|1:03
|4
|Kévin Vauquelin
|INEOS Grenadiers
|1:11
|5
|Ion Izagirre
|Cofidis
|1:11
|6
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:11
|7
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|1:11
|8
|Clément Champoussin
|XDS Astana Team
|1:11
|9
|Pello Bilbao
|Bahrain Victorious
|1:11
|10
|Alex Baudin
|EF Education-EasyPost
|1:11
|60
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|18:19
|128
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|27:49
Clasificación General Individual
|1
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|16:33:45
|2
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:30
|3
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:40
|4
|Ion Izagirre
|Cofidis
|3:50
|5
|Alex Baudin
|EF Education-EasyPost
|4:12
|6
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|4:29
|7
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|4:42
|8
|Clément Champoussin
|XDS Astana Team
|4:43
|9
|Pello Bilbao
|Bahrain Victorious
|5:03
|10
|Javier Romo
|Movistar Team
|5:05
|73
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|53:46
|104
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|1:11:05
*Con Información Prensa Itzulia
Ruta
¡Arrasadora! Zara Sofía Lamprea ratifica su gran momento en la CRI de la Clásica de Anapoima y se queda con el título
Una de las nuevas promesas del ciclismo femeninio colombiano, Zara Sofía Lamprea se coronó este viernes campeona de la Clásica de Anapoima 2026 en la rama femenina. La joven corredora del equipo Ciclismo Capital no le dio chance a sus rivales y ganó las últimas dos etapas de forma contundente.
“Muy feliz, gracias a Dios gane. Fue una carrera muy dura con deportistas de alto nivel, la verdad le di con toda usando la cabeza, porque más que lo físico es lo mental”, dijo Lamprea tras ganar la ronda cundinamarquesa.
En la última jornada de la carrera Lamprea volvió a levantar los brazos, esta vez en la contrarreloj individual que se realizó entre Apulo y Anapoima. La hegemonía de Zara Sofía fue total en los últimos dos días, pues también ganó la etapa reina.
El podio de la carrera lo completaron Angie Mariana Londoño (Equipo Mixto) en el segundo puesto y y a Lesly Aguirre (Team Boyacá es para Vivirla) en el tercer lugar.