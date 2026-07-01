Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026: Paracycling, primer deporte en entrar en acción

Con la disputa de las pruebas de contrarreloj individual en la zona rural de Soacha, concluyó el Campeonato Nacional de Paracycling 2026, certamen que durante cinco jornadas reunió a los mejores exponentes del país en las modalidades de pista y ruta.

La jornada final exigió al máximo a los deportistas, quienes enfrentaron un recorrido técnico y demandante en la lucha contra el cronómetro para definir a los últimos campeones nacionales de la temporada.

En la categoría Hombres B, el antioqueño Nelson Javier Serna se quedó con el título nacional tras registrar un tiempo de 30 minutos y 11 segundos, superando a su compañero de delegación Miguel Ángel Bolívar, quien obtuvo la medalla de plata.

Entre las Damas B, la representante de Bogotá Sara Cruz conquistó la medalla de oro con un tiempo de 41:33. El podio fue completado por la boyacense Claudia Patricia Argüello y la antioqueña Daniela Alejandra Miranda, plata y bronce, respectivamente.

Una de las definiciones más emocionantes del día se vivió en la categoría Hombres C15, donde el cundinamarqués Nixon Alejandro Salgado se adjudicó el campeonato nacional por apenas 1.1 segundos de diferencia sobre el bogotano Marlon Ramiro Zambrano. El tercer lugar fue para el tolimense David Alberto Fonseca. En la rama femenina de esta categoría, la única participante, Dayana Julieth Gómez Calderón, de Casanare, obtuvo el título nacional.

En la categoría Hombres C2, el oro fue para Iván Camilo Barreto, de Cundinamarca, quien dominó la prueba con un tiempo de 33:08. La plata quedó en manos del bogotano Eulises Juvenal León y el bronce fue para el también cundinamarqués Ángel David González. Por su parte, en las Damas C2, la múltiple campeona paralímpica y mundial Daniela Carolina Munévar, de Boyacá, ratificó su favoritismo y se llevó el título nacional.

Bogotá celebró un destacado doblete en la categoría Hombres C3, gracias a las actuaciones de Esneider Muñoz, campeón nacional, y David Ricardo Romero, quien se quedó con la medalla de plata. El bronce fue para el tolimense Heraldo Rivera.



David Ricardo Romero, Esneider Muñoz y Heraldo Rivera, en el podio de la categoría C3. (Foto © IDRD)

La categoría Hombres C4 presentó una de las competencias más cerradas de la jornada. El boyacense Johan Esteban Díaz se coronó campeón nacional con un registro de 31:50, seguido por el antioqueño Kevin Yesid Sarria y el cundinamarqués Ramón Oliveros Flórez, quienes completaron el podio.

En Hombres C5, el representante de Antioquia Carlos Andrés Vargas fue el más rápido de la categoría y obtuvo la medalla de oro. La plata quedó para José Oliverio Patiño, de Boyacá, mientras que el bronce fue para el nariñense Diego Andrés López. Entre las Damas C5, la campeona nacional fue Ángela María Cultid, de Nariño.

Las competencias de handbike también entregaron grandes emociones. En la categoría H4, el oro fue para Camilo Andrés Castellanos, representante de las Fuerzas Armadas, seguido por John Fernando Sánchez, de Risaralda, y Pedro Antonio Padilla, de Nariño. En H5, el risaraldense Leonardo Favio Varón conquistó el título nacional, acompañado en el podio por Sergio Iván Minas, de Caldas, y Francisco Jenaro Pedraza, de Fuerzas Armadas.

La categoría H3 tuvo como ganador al caldense Juan Humberto Forero, quien superó al bogotano Víctor Alfonso Vivas y a su coterráneo Jhon Jairo Giraldo, segundo y tercero, respectivamente.



Vanessa Alvarado, Giselle Natalia Hernández y Ángela María García Ramírez. (Foto © IDRD)

Entre los deportistas con discapacidad visual, la categoría II1 masculina dejó una definición muy ajustada entre Anderson Daniel Flórez, de Cundinamarca, y Brayan Giovanny Cepeda de Bogotá. Apenas cuatro segundos separaron a ambos corredores en la lucha por el título nacional. El podio lo completó el boyacense José Guillermo González. En la rama femenina, la bogotana Giselle Natalia Hernández González se adjudicó la medalla de oro, seguida por Vanessa Alvarado, de Boyacá, y Ángela María García, de Risaralda.

Las pruebas de triciclo también definieron a sus campeones nacionales. En la categoría T1 masculina, el bogotano César Alberto Fernández se llevó la victoria, escoltado por Jhojan Sneider González, de Cundinamarca, y José Fernando Hernández, del Cauca. En T2 masculina, el oro fue para Juan José Betancourt, de Cundinamarca, quien superó por apenas seis segundos al risaraldense Luis Alberto Alzate, mientras que el boyacense Sergio Andrés Mesa completó el podio. La campeona de la categoría T2 femenina fue la cundinamarquesa Laura Natalia Rodríguez.

Con la finalización de las pruebas contrarreloj, concluyó oficialmente el Campeonato Nacional de Paracycling 2026, evento que reunió a los mejores exponentes del país y que ratificó el crecimiento competitivo del paraciclismo colombiano. En la clasificación final de la ruta, Bogotá se consagró como la delegación más destacada del certamen con 20 medallas (12 de oro, 7 de plata y 1 de bronce), seguida por Cundinamarca, con 16 preseas, y Boyacá, que completó el podio del medallero general con 13 metales.

*Con Información de Fedeciclismo