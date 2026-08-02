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Campeonato Mundial de BMX Racing Brisbane 2026: Colombia sumó 26 finalistas en la categoría Challenger
La delegación colombiana cumplió una destacada actuación en la categoría Challenger del Campeonato Mundial de BMX Racing, disputado en Brisbane, Australia, al conseguir 26 clasificaciones a finales (W) durante las cuatro jornadas de competencia, ratificando el alto nivel del BMX colombiano en las categorías formativas y máster.
Desde el inicio del certamen, los bicicrosistas nacionales se instalaron de manera constante entre los mejores del mundo en las diferentes categorías de crucero y rin 20, dejando importantes resultados frente a delegaciones de los cinco continentes.
La primera jornada dejó seis actuaciones sobresalientes para Colombia. Camila de la Hoz alcanzó el W2 en Crucero Damas 12 años y menos; Santiago Barrero obtuvo el W2 en Crucero Varones 17-24 años; Jhan Emanuelle Mondragón finalizó W4 en Crucero Varones 13-14 años; María Palacios Muñoz fue W4 en Crucero Damas 15-16 años; Amy Monserrath Saldaña terminó W5 en Crucero Damas 13-14 años, y María José Jurado ocupó el W6 en Crucero Damas 15-16 años.
En la segunda jornada, Colombia volvió a tener una amplia representación en las finales. Sophia Larrota Vega logró el W1 en Damas 8 años; Martín Vásquez Hoyos fue W2 en Niños 8 años; Salomé Rico Rojas y Antonia Ramírez finalizaron W4 en Niñas 10 y 9 años, respectivamente; Matías Rubiano ocupó el W6 en Niños 9 años; Antonia Bolívar fue W7 en Damas 11 años, mientras que Luciana Castillo Díaz y Ariana María Oviedo concluyeron W8 en Damas 11 y Damas 8 años.
La tercera jornada mantuvo el protagonismo colombiano. Camila de la Hoz volvió a subir al podio mundial con un W1 en Damas; Jhan Emanuelle Mondragón obtuvo el W2 en Varones 14 años; Jhoel Alejandro Quinto y Juana López Cadena finalizaron W3 en Niños 12 años y Damas 15 años; Paula Flórez Herrera ocupó el W5 en Damas 14 años; Matías Emmanuel Rodríguez fue W6 en Niños 11 años, mientras que María José Arévalo y Antonella Puyo Olmedo concluyeron W8 en Damas 13 y Damas 14 años, respectivamente.
En el cierre del Campeonato Mundial, Vincent Pelluard terminó W2 en la categoría Máster; Santiago Barrero volvió a instalarse entre los mejores con un W6 en Varones 17-24 años; María José Jurado fue W7 en Crucero Damas 16 años y María Palacio Muñoz finalizó W8 en Damas 16 años.
Entre las actuaciones más destacadas de la delegación colombiana sobresalieron Camila de la Hoz, quien consiguió un W2 en Crucero y posteriormente un W1 en la prueba de rin 20; Sophia Larrota Vega, vencedora de la categoría Damas 8 años (W1); Jhan Emanuelle Mondragón, con un W4 y un W2 en sus dos especialidades; así como Santiago Barrero Hernández, quien fue W2 en Crucero y posteriormente W6 en la categoría Varones 17-24 años.
La actuación del equipo Challenger confirma el excelente momento que atraviesa el BMX colombiano y el trabajo que vienen desarrollando las ligas, clubes, entrenadores y familias en la formación de nuevos talentos, quienes continúan posicionando al país entre las principales potencias mundiales de la disciplina.
*Con Información de Fedeciclismo
BMX
Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: barrida total de la selección colombiana en el BMX Racing
Gracias a los triunfos de Diego Arboleda y Valentina Muñoz, junto a la medallas de plata de Sharid Fayad y Carlos Ramírez, la selección colombiana arrasó en el BMX Racing de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
El Complejo Deportivo La Barranquita, en la Ciudad de Santiago de los Caballeros, fue el escenario que se pintó con el amarillo, azul y rojo de nuestro país donde los bicicrosistas colombianos fueron los más veloces sobre la pista, vaticinando la su destacada participación en el certamen.
En la rama femenina, Valentina Muñoz subió a lo más alto del podio, seguida por Sharid Fayad y la guatemalteca Andrea González, quien ocupó el tercer puesto en la competencia femenina.
Por su parte, ocho bicicrocistas se enfrentaron en la final masculina, siendo el título para Diego Arboleda. Su compatriota Carlos Ramírez y el venezolano Jhorman Sivira ocuparon el respectivo segundo y tercer lugar, respectivamente.
De esta forma, el BMX Racing colombiano arrasó en su participación en el certamen con los dos oros y las dos platas en disputa, resaltando una vez más su poderío de Colombia en la disciplina.
BMX Racing Mujeres
🥇Valentina Muñoz (COL)40.859seg
🥈Sharid Fayad (COL) 43.130seg
🥉Andrea González (GUA) 45.797seg
BMX Racing Hombres
🥇Diego Arboleda (COL)34.194seg
🥈Carlos Ramírez (COL) 34.991seg
🥉Jhorman Sivira (VEN) 35.912seg*
BMX
Los fuertes vientos en Brisbane cancelaron las finales del Mundial de BMX 2026; Valentina Jiménez la más destacada
El Campeonato Mundial de BMX Racing 2026 tuvo lugar en Brisbane, Australia. Sin embargo, la Unión Ciclista Internacional (UCI) se vio obligada a cancelar las finales debido a los fuertes vientos en el circuito, priorizando así la seguridad de los bicicrosistas por lo que la clasificación final se determinó con los resultados de las rondas previas. Dentro del cronograma estaba la disputa de los cuartos de final, semifinales y las finales de las categorías Junior, Sub-23 y Élite.
De esta forma la Selección Colombia de BMX Racing dirigida por Fabián Hernández completó su participación en el Campeonato del Mundo de Brisbane, Australia. A continuación, les presentamos las posiciones finales de los deportistas colombianos.
Entre los élite, Mateo Carmona quedó 7°, Diego Arboleda terminó 9° y Carlos Ramírez se clasificó en la casilla 23°, mientras que en las damas Valentina Muñoz ocupó la posición 25° y Sharid Fayad se ubicó 28°.
En la competición sub-23 masculina, el campeón panamericano Juan José Velásquez finalizó en el 8° puesto, mientras que en la rama femenina Nicole Foronda concluyó en el 9° lugar y Natalia Mendieta terminó 13°.
Los mejores resultados llegaron en la categoría junior con Valentina Jiménez terminando en la 6° posición y Guadalupe Palacios 8°; ya en en los varones, Samuel Marulanda y Sergio Andrés Garzón ocuparon los puestos 13° y 14°, respectivamente.
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Campeonato Mundial de BMX 2026: Colombia voló alto en Australia, en la primera jornada de clasificaciones
La Selección Colombia de BMX Racing dirigida por Fabián Hernández cumplió una destacada actuación en la jornada de clasificaciones del Campeonato Mundial UCI de BMX Racing 2026, certamen que se disputa en Brisbane, Australia, con los mejores exponentes del planeta en las categorías Junior, Sub-23 y Élite de la Championship. A continuación, les presentamos a los bicicrosistas nacionales clasificados.
Entre los élites varones clasificaron a cuartos: el campeón panamericano Diego Arboleda; el medallista olímpico Carlos Alberto Ramírez y el reciente campeón nacional Mateo Carmona. En la rama femenina pasó la campeona nacional y panamericana Valentina Muñoz.
Por su parte, en la representación Sub-23 llegaron a cuartos Natalia Mendieta y los campeones panamericanos Juan José Velásquez y Nicole Foronda, mientras que en junior se clasificaron a las semifinales los también monarcas panamericanos de su categoría, Valentina Jiménez y Sergio Andrés Garzón, además de Samuel Marulanda y Guadalupe Palacios.
Este domingo se conocerán a los nuevos campeones del mundo con la disputa de los cuartos de final, semifinales y las finales de las categorías Junior, Sub-23 y Élite, para concluir con la ceremonia oficial de premiación del Campeonato Mundial UCI de BMX Racing 2026.