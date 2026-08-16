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Alexis Guérin se consagra campeón de la Volta a Portugal con Adrián Bustamante en el puesto 12°

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Hace 24 horas

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El francés Alexis Guerin con sus compañeros de equipo en la última etapa de la Vuelta a Portugal 2026. (Foto © Volta a Portugal)
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Harold Tejada, confirmado por el XDS Astana Team para La Vuelta a España

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El huilense disputará su cuarta Vuelta a España en una brillante temporada que lo vio ganar etapa en París-Niza y ser segundo en la jornada 13 del Tour de Francia (Foto©XDSAstana)
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Nairo Quintana no podrá despedirse del ciclismo profesional en la Vuelta a España que ganó hace exactamente 10 años (Foto©MovistarTeam)
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Alejandro Callejas tiene nuevo equipo para lo que resta de la temporada

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17 agosto, 2026

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El bogotano Alejandro Callejas correrá con el Roojai Insurance Winspace lo que resta de la temporada 2026. (Foto © Roojai Cycling)
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