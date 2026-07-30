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“Hace rato no teníamos una cosecha de medallas tan buena”: John Jaime González sobre la actuación de los pisteros colombianos en Santo Domingo 2026

Publicado

Hace 3 horas

el

John Jaime González, el entrenador del ciclismo de pista colombiano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Foto © COC)
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Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Stefany Cuadrado, oro en la velocidad del ciclismo de pista

Publicado

Hace 6 mins

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30 julio, 2026

Por

Stefany Cuadrado ganó la medalla de oro en la prueba de velocidad del ciclismo de pista. (Foto © COC)
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Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Kevin Quintero 1° y Cristian Ortega 2° en la prueba de la velocidad

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Hace 18 horas

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29 julio, 2026

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Kevin Quintero, campeón de la velocidad masculina con Cristian Ortega segundo, en el velódromo Juan Pablo Duarte. (Foto © COC)
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Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Lina Marcela Hernández se colgó la medalla de bronce en el ómnium

Publicado

Hace 22 horas

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29 julio, 2026

Por

Marlies Mejías , Yareli Acevedo y Lina Marcela Hernández, en el podio del ómnium. (Foto © Santo Domingo 2026)
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