“Hace rato no teníamos una cosecha de medallas tan buena”: John Jaime González sobre la actuación de los pisteros colombianos en Santo Domingo 2026

Tras una nueva jornada del ciclismo de pista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el seleccionador nacional, John Jaime González, destacó el respaldo institucional que ha permitido mantener al ciclismo colombiano entre los mejores de la región y valoró el rendimiento alcanzado por el equipo durante el certamen.

“Estamos felices. Primero que todo agradecer al Comité Olímpico Colombiano, que hace posible que Colombia esté aquí disfrutando estas medallas; al Ministerio del Deporte, a la Federación y a los entes departamentales que mantienen a estos muchachos activos. Seguimos aportándole medallas al país y hace rato no teníamos una cosecha de medallas tan buena en unos Juegos Centroamericanos. Eso es muy importante para los corredores, para nuestro ciclismo y para el Comité Olímpico Colombiano”, dijo González en declaraciones recogidas por el Comité Olímpico Colombiano.

El entrenador también resaltó el crecimiento del equipo desde el inicio de las competencias y el trabajo realizado por Stefany Cuadrado para alcanzar el título. “Desde la velocidad por equipos veníamos haciendo las cosas bien. Stefany cerró muy bien esa prueba y vimos la posibilidad de sorprender a las mexicanas. Lo logramos. Seguimos dando la pelea con México y llevando a los muchachos a que entreguen lo mejor”.

Finalmente, el seleccionador nacional aseguró que el equipo mantiene intactas sus aspiraciones para las pruebas restantes del programa. “Todavía nos queda una jornada larga con las dos Madison, donde Lina Hernández competirá junto a Elizabeth Castaño, además del Madison masculino y los keirin con Kevin, Cristian, Stefany y Valeria. Esperamos seguir aportándole medallas a Colombia”, concluyó González.

*Con Información Prensa Cómite Olímpico Colombiano