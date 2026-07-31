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Pista

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: el ciclismo de pista aportó un total de 13 medallas, cinco de ellas doradas

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Hace 51 mins

el

El seleccionador nacional John Jaime González, acompañado de Lina Marcela Hernandéz. (Foto © Orgullo Paisa)
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Lina Marcela Hernández y Elizabeth Castaño se colgaron el oro en la madison de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

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Elizabeth Castaño y Lina Marcela Hernández, nuevas campeonas centroamericanas de la Madison. (Foto © Mindeporte)
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“Hace rato no teníamos una cosecha de medallas tan buena”: John Jaime González sobre la actuación de los pisteros colombianos en Santo Domingo 2026

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John Jaime González, el entrenador del ciclismo de pista colombiano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Foto © COC)
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Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Stefany Cuadrado, oro en la velocidad del ciclismo de pista

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Stefany Cuadrado ganó la medalla de oro en la prueba de velocidad del ciclismo de pista. (Foto © COC)
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