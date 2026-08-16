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Santiago Umba suma su cuarto triunfo en esta temporada tras ganar la clásica turca Ordu en el Mar Negro

Publicado

Hace 24 horas

el

El arcabuqueño Santiago Umba, en lo más alto del podio de la clásica turca Ordu 2026, de categoría UCI 1.2. (Foto © Solution Tech–Nippo–Rali)
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Harold Tejada, confirmado por el XDS Astana Team para La Vuelta a España

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El huilense disputará su cuarta Vuelta a España en una brillante temporada que lo vio ganar etapa en París-Niza y ser segundo en la jornada 13 del Tour de Francia (Foto©XDSAstana)
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Alejandro Callejas tiene nuevo equipo para lo que resta de la temporada

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17 agosto, 2026

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El bogotano Alejandro Callejas correrá con el Roojai Insurance Winspace lo que resta de la temporada 2026. (Foto © Roojai Cycling)
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