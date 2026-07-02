Connect with us

Paracycling

Juegos Parasuramericanos de Valledupar 2026: inicio arrollador de Brasil en el paracycling

Publicado

Hace 1 hora

el

Brasil se destacó en la primera jornada del paracycling en los Parasuramericanos 2026. (Foto © Gobernación del Cesar)
Temas relacionados:
Anuncio

Paracycling

El primer oro de los Parasuramericanos de Valledupar 2026 será sobre ruedas: el paracycling abre el medallero

Publicado

Hace 9 horas

el

2 julio, 2026

Por

El paracycling será la primera disciplina del programa deportivo de los Juegos Parasuramericanos 2026. (Foto © Prensa Parasuramericanos Valledupar 2026)
Seguir leyendo

Paracycling

Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026: paracycling, primer deporte en entrar en acción

Publicado

Hace 19 horas

el

1 julio, 2026

Por

Nelson Serna junto a su guía, Santiago Vélez. (Foto © FCC)
Seguir leyendo

Paracycling

Campeonato Nacional de Paracycling 2026: las pruebas de contrarreloj bajaron el telón en Soacha

Publicado

Hace 2 semanas

el

16 junio, 2026

Por

Eulises Juvenal León, Iván Camilo Barreto y Ángel David González, en el podio de la categoría C2. (Foto © IDRD)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.