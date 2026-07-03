Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026: Colombia obtuvo tres medallas de oro en el primer día del paracycling

En el inicio de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, que se realizaarán hasta el 15 de julio en los municipios de Valledupar y Agustín Codazzi, la delegación colombiana de paraciclismo de ruta obtuvo tres medallas de oro, dos de plata y una de bronce durante las pruebas de contrarreloj Individual.

La primera medalla de oro para el país se registró en la categoría C1 – C3 Damas, en la que la ciclista boyacense Carolina Munévar finalizó la prueba con un tiempo de 13:58.340, superando a Sabrina Da Silva de Brasil y María Sergo de Argentina, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente.

Posteriormente, en la categoría C4 – C5 Damas, la bogotana Paula Andrea Ossa obtuvo la segunda presea dorada al registrar un tiempo de 28:04.191, con una diferencia de más de cuatro minutos sobre la Fabiana de Assis de Brasil.



La bogotana Paula Andrea Ossa, en lo más alto del podio en la categoría C5. (Foto © Prensa Parasuramericanos Valledupar 2026)

La tercera medalla de oro la consiguió la delegación masculina en la categoría B Varones (Tándem). El antioqueño Javier Serna Moreno y su guía Santiago Vélez Cossio marcaron un tiempo de 35:00.295, superando a las parejas de Argentina y Chile.

El balance de la jornada para el equipo dirigido por Jaime Ramírez Bernal y Diana García Orrego se completó con los segundos puestos de Esnéider Muñoz Marín (C1 – C3) y Diego Dueñas Gómez (C4 – C5), y el tercer lugar de Juan Andrés Gómez (C4 – C5).

Las competencias continuarán hoy con las primeras pruebas de ruta (fondo), en las que estarán en disputa tres nuevos títulos parasuramericanos, mientras que el sábado 4 de julio concluirá la programación del paraciclismo con la entrega de las últimas medallas de la disciplina.

*Con Información Prensa Cómite Paraolímpico Colombiano