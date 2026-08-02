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Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Ana María Roa se colgó la medalla de bronce en el Cross Country Olímpico

Publicado

Hace 18 mins

el

Suheily Rodríguez, Carolina Flores y Ana María Roa, en el podio del MTB Femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Foto © COC)
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“Vamos a pelear por la medallería”: Jhonatan Botero, una de las cartas del MTB colombiano para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

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1 agosto, 2026

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Jhonatan Botero, la carta colombiana del MTB para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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Daniela Gaviria, gran protagonista del campeonato nacional de MTB al conquistar cuatro títulos

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21 julio, 2026

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La joven antioqueña Daniela Gaviria se consagró campeona nacional de MTB en las cuatro modalidades que participó. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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Campeonato Nacional de MTB: definidos los nuevos campeones del Cross Country Olímpico (XCO)

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19 julio, 2026

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Santiago Quintero, Daniela Gaviria y Jhonatan Botero, nuevo campeones nacionales en la modalidad del XCO. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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